Здесь Вам не Москва, здесь нам не Россия?

С чего начинается сепаратизм? С невинных, казалось бы, вещей. Потом разрастается, используя питательную среду трудностей и лихолетья. Чуть более ста лет назад, когда стартовал новый проект австро-венгерских спецслужб под названием «Украина», скажи кому, что в Киеве русский язык будет каким-то второсортным – не поверил бы никто. Ну, как это возможно? Какая национальность «украинцы» может быть, если на территории южных губерний Российской империи живут малороссы, как часть великого русского народа?

Прошло сто лет и уже никто не смеется. Кровь льется на Донбассе.

При этом те, кто защищает свое право быть часть русского народа, называют сепаратистами. Хотя на самом деле, сепаратисты, это те, кто говорит по-русски, часто носит русские фамилии и при этом упрямо твердят, что русские и украинцы — «это два разных народа».

Так вот семена сепаратизма продолжаются засеваться на нашей земле. Это делалось на Кавказе, теперь это делается в Сибири. При этом, что любопытно, «сибирские сепаратисты» начинают активную работу аккурат под президентские выборы, потом их активность стремится к нулю , чтобы через пять лет опять снова активно продолжить свою работу. Какую? Рисовать потенциальные границы, гипотетические, нового государства «Сибирь». Говорить, что Россия выкачивает ресурсы из Сибири, как из колонии, не давая взамен ничего. К прошлым президентским выборам они даже фильм сняли «Нефть в обмен на ничего» и активно показывали его студентам сибирских ВУЗов.

Сибирские сепаратисты? При этом словосочетании, кому-то становится смешно. Как такое возможно? А не надо смеяться, надо понимать, что перед нами лишь «начало пути». Если бы не Первая мировая война и последовавшая за ней смута, проект «Украина» не состоялся бы и за сто лет перешел в разряд историческо-политических курьезов.

Почему мы сегодня об этом заговорили?

Потому, что лозунг «Здесь вам не Москва» очень напоминает «Украине – не Россия». Сначала была книга президента Украины Кучмы с таким названием, потом пара десятилетий и начала литься кровь.

Потому, что 1 мая 2017 года в Новосибирске состоялась очередная «Монстрация», где именно этот лозунг был главным и стержневым, чтобы ни говорили организаторы этого шествия. Пытались прикрыть суть, и заманить молодежь, объявив тему «борьбы с коррупцией». А вот «Эхо Москвы», которое понимает в политике и манипуляциях очень даже хорошо, назвала репортаж 1 мая 2017 года из Новосибирска: «Монстрация в Новосибирске: «Здесь вам не Москва!».

Потому, что в этом году во главе шествия вместе с горожанами шла начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Та самая, что некоторое время назад проводила в Сибири выставку «Соединенные Штаты Сибири» , на которой «шуточно» рисуют гипотетический флаг Сибири, как отдельного государства.

Потом эту идею уже на полном серьезе подхватывают СМИ Украины, рассказывая о «московской колонизации Сибири».

Под сибирский сепаратизм подводится и «историческая база»: «Провозглашение в 1918 году Сибирской республики стало результатом многолетней борьбы сибирских областников за суверенизацию края. В период с августа 1917 года по май 1918-го областники создали свои органы власти, готовые принять управление Сибирью. Конференция, состоявшаяся 2–9 августа 1917 года в Томске, приняла постановление «Об автономном устройстве Сибири» в рамках федерации с самоопределением областей и национальностей. 8 октября того же 1917 года открылся Первый Сибирский областной съезд. Он постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Предусматривалась возможность преобразовать саму Сибирь в федерацию».

Поэтому совсем это все не смешно. Монстрация «исполняется», как шуточное мероприятие, только последствия этого могут быть далеко не шуточными. Даже если это не понимают организаторы этого действия.

О том, как было и что было материал новосибирца Алексея П.

«Монстрация 2017 – здесь вам не Москва

Идею сепаратизма покровители и кураторы монстрации все так же методично педалируют. Тем более это медленный процесс и здесь, как нельзя кстати, в помощь soft power… Коррупция вспомогательная тема. Хоть и была заявлена в СМИ, как основная. Но в этом её провал. Монстрация не подхватила волну митингов Навального. Тема сепаратизма остается приоритетной.

«Здесь вам не Москва» — в точку. Ничего не напоминает? «Украина — не Россия». Сегодня Монстрацию легализовали и возглавили на городском уровне. Что ещё школоте надо, выплеснуть энергию после суровой зимы на первых теплых лучиках солнца. Под флаги и идеи добавить Сибирь 51-м штатом Америки (или какая по счету она там у них на очереди). Все к этому и идет. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова окончательно сбросила маску и возглавила то, с чем раньше боролась. Точнее — делала вид. Делала вид, что выполняет свои обязанности. Где культура? Где спорт? Где молодежная политика? Ах, да, сегодня прошлась на монстрации с молодежью в колонне. Ах, ну да, хоккейная сборная с символикой «*I’m sinyak.» Где массовая физкультура? Платные фитнес-залы? Что с культурой? Не знаете? А я знаю, что вы делаете с культурой Анна Васильевна. Тоже, что делали, когда были директором Сибирского центра современного искусства, с мерзопакостными выставками Гельмана и прочими чернушниками. Только теперь вы это делаете в масштабах области.

Кто вас лоббирует? И почему для полного коктейля в одном флаконе они вас не назначили ещё главой по образованию? Тогда бы точно стал «Город Де Сад» А — уже занято. «Омск — город Де Сад». Все уже в курсе после их монстрации. Так вот, про культуру, на одном простом примере: Был я на постановке в ТЮЗе (нынешний театр « Глобус») по произведениям величайшего польского писателя и педагога Януша Корчака, погибшего в застенках гитлеровского лагеря смерти, вместе с большинством своих воспитанников. И это надо же так извратить произведения! «В варианте» режиссера Полины Стружковой из Москвы, в сценах присутствует пропаганда: ювенальной юстиции, революции, алкоголизма, табакокурения и секса. И все это очень грамотно произведено, по последнему слову психоэмоционального и нейролингвистического программируемого воздействия. По сути, психотронными технологиями на неокрепшие детские умы (возрастные ограничения +12). Я был в шоке. Не только от осознания увиденного, а от самого эффекта НЛП. Да, да. Даже я поддаюсь гипнозу. Soft Power работает, медленно но верно. Хочешь победить врага — воспитай его детей. Ничего не меняется. И это система.

Но «здесь вам не Москва.» После развала СССР, большая часть номенклатуры стала новой российской финансовой и политической элитой, превратив страну в протекторат Запада. К какой геополитической катастрофе это привело, мы знаем. Школота только, конечно опять не в курсе. Так кто же так лоббирует эту идею «Сибирского острова свободы («* Sibirian island freedom» — надпись на адаптированном флаге конфедерации США)?».

Источник: nstarikov.ru