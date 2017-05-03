Телефонный разговор Путина с Трампом – содержание, подробности

Cостоялся телефонный разговор нового американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор между президентами России и США продлился около 30 минут и был инициирован российской стороной, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

При этом отмечается, что прорыва во время разговора достичь не удалось. В Вашингтоне сомневаются в том, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского конфликта.

Позднее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон назвал беседу конструктивной, а также отметил, что у Путина и Трампа «состоялся очень и очень положительный разговор».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам помощника российского лидера, беседа получилась «очень позитивной» и «деловой».

Также Ушаков рассказал, что президенты выступили за то, чтобы провести двустороннюю встречу. Она, по словам помощника президента РФ, может пройти в рамках саммита G20 в Гамбурге, передает «Интерфакс».

В Кремле подобным же образом охарактеризовали переговоры. По сообщению пресс-службы администрации президента РФ, беседа “носила деловой и конструктивный характер”. “Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса”, – сообщила пресс-служба.

Нынешний телефонный разговор Путина и Трампа стал первым после ракетного удара США по сирийской авиабазе “Шайрат”, который Кремль назвал актом агрессии.

Удар по сирийской базе стал ответом напредполагаемую химическую атаку, произошедшую 4 апреля в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб и унесшую жизни более 80 человек. Россия утверждает, что сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.