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Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2017

09:26. 3 мая 2017 Просмотров - 216 Нет комментариев Опубликовал:

«Вы бандеровские ублюдки!» — украинская волонтёрша в шоке от отношения к ВСУ на Донбассе

«Вы бандеровские ублюдки!» — украинская волонтёрша в шоке от отношения к ВСУ на Донбассе | Русская весна

Волонтёрша Виктория Харандюк из Ивано-Франковска, собирающая помощь для оккупантов и убийц Донбасса, внезапно узнала, как на самом деле относятся к украинским «освободителям» жители освобождаемых территорий.

«Я попросила бойцов зайти в деревню, чтобы пообщаться с местными, — рассказывает она местной ивано-франковской „Правде“ (удивительно сохранившееся в вихре декоммунизации название газеты – РВ). — Ребята от моей идеи в восторге не были и сначала отговаривали меня, но я упросила, и мы пошли в деревню. Знаете, у них все совсем по-другому, там настолько все серо — складывается такое впечатление, что время остановилось еще при советской власти, аж жутко».

Харандюк ожидала лубочной картинки с агитплакатов «Благодарная Галичина встречает Гитлера-освободителя», а вышло всё не так: «Люди очень косо на нас смотрели, как будто желали нам зла и боялись нас».

Украинские солдаты попросили у одной бабушки разрешения нарвать в её огороде петрушки, та резко ответила: «Для вас у меня нет петрушки! Вы ублюдки, бандеровцы проклятые. Из-за вас мы не можем спокойно жить и спать. Что мы вам такого сделали? Зачем вы нас убиваете? Зачем вы пришли и забираете у нас нашу землю?»

«Я была очень зла, — говорит Харандюк. — Хотела ей ответить, что это не так, но ребята забрали меня от нее. Говорили, что моя попытка будет тщетной. Им ничего не доказать, у них своя правда. Почему они так думают о наших солдатах, которые защищают их, а они утверждают другое и свято в это верят».

Кроме того, после променада командир, по словам Харандай, устроил «экскурсоводам» нагоняй: «Вы понимаете, где находитесь? Это не Франковск!»

Ещё одна картина мира с треском лопнула, не выдержав столкновения с жестокой реальностью. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ три раза нарушили перемирие в ЛНР

ВСУ три раза нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Хорошее и Калиновка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.05.2017

— Обстрелами ВСУ в ДНР повреждены дома и школа, ранено двое;

— Террористы ИГИЛ расправились над беженцами на северо-востоке Сирии;

— В сенате США не готовят новых антироссийских санкций;

— На Куликовом поле сегодня проходят памятные мероприятия;

— Путин и Меркель проводят переговоры в Сочи.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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