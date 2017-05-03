Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2017
- 08:32 «Вы бандеровские ублюдки!» — украинская волонтёрша в шоке от отношения к ВСУ на Донбассе.
- 07:29 ВСУ три раза нарушили перемирие в ЛНР.
- Вчера 21:09 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.05.2017.
«Вы бандеровские ублюдки!» — украинская волонтёрша в шоке от отношения к ВСУ на Донбассе
Волонтёрша Виктория Харандюк из Ивано-Франковска, собирающая помощь для оккупантов и убийц Донбасса, внезапно узнала, как на самом деле относятся к украинским «освободителям» жители освобождаемых территорий.
«Я попросила бойцов зайти в деревню, чтобы пообщаться с местными, — рассказывает она местной ивано-франковской „Правде“ (удивительно сохранившееся в вихре декоммунизации название газеты – РВ). — Ребята от моей идеи в восторге не были и сначала отговаривали меня, но я упросила, и мы пошли в деревню. Знаете, у них все совсем по-другому, там настолько все серо — складывается такое впечатление, что время остановилось еще при советской власти, аж жутко».
Харандюк ожидала лубочной картинки с агитплакатов «Благодарная Галичина встречает Гитлера-освободителя», а вышло всё не так: «Люди очень косо на нас смотрели, как будто желали нам зла и боялись нас».
Украинские солдаты попросили у одной бабушки разрешения нарвать в её огороде петрушки, та резко ответила: «Для вас у меня нет петрушки! Вы ублюдки, бандеровцы проклятые. Из-за вас мы не можем спокойно жить и спать. Что мы вам такого сделали? Зачем вы нас убиваете? Зачем вы пришли и забираете у нас нашу землю?»
«Я была очень зла, — говорит Харандюк. — Хотела ей ответить, что это не так, но ребята забрали меня от нее. Говорили, что моя попытка будет тщетной. Им ничего не доказать, у них своя правда. Почему они так думают о наших солдатах, которые защищают их, а они утверждают другое и свято в это верят».
Кроме того, после променада командир, по словам Харандай, устроил «экскурсоводам» нагоняй: «Вы понимаете, где находитесь? Это не Франковск!»
Ещё одна картина мира с треском лопнула, не выдержав столкновения с жестокой реальностью.
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ВСУ три раза нарушили перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Хорошее и Калиновка.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.05.2017
— Обстрелами ВСУ в ДНР повреждены дома и школа, ранено двое;
— Террористы ИГИЛ расправились над беженцами на северо-востоке Сирии;
— В сенате США не готовят новых антироссийских санкций;
— На Куликовом поле сегодня проходят памятные мероприятия;
— Путин и Меркель проводят переговоры в Сочи.
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