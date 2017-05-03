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Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 мая 2017

09:20. 3 мая 2017 Просмотров - 249 Нет комментариев Опубликовал:

Все участники межсирийских переговоров прибыли в Астану

Все участники межсирийских переговоров прибыли в Астану

Все участники двухдневных международных переговоров по Сирии, которые стартуют в среду в столице Казахстана, прибыли в Астану.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, пишет РИА Новости.

«Могу подтвердить, что (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан) де Мистура прибыл, главы Турецкой и Российской делегации прибыли. Все здесь», — сказал Жайнаков по телефону.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В Сирии погиб подполковник Бучельников

В Сирии погиб российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников.
Бучельников был прикомандирован к одному из артиллерийских подразделений сирийской армии, где в его задачи входило обучение местных артиллеристов и консультированые в ходе ведения боевых действий.
Убит снайпером. Информация официально подтверждена министерством обороны.

Мир праху.

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Котёл под Дамаском: Танковый удар Армии Сирии ставит боевиков в критическое положение (ФОТО, ВИДЕО)

Котёл под Дамаском: Танковый удар Армии Сирии ставит боевиков в критическое положение (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская армия и ее союзники все ближе к отсечению осаждённого пригорода Аль-Кабуна на востоке Дамаска.

Боевики из «Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир Аш-Шам», действующие под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*), испытывают крупные неприятности, в связи с продвижением Сирийской Арабской Армии вглубь восточного кармана Дамаска, пока ещё удерживаемого бандформированиями.

Возглавляемым 42-й бригадой, подразделениям 4-й механизированной дивизии и 105-й бригады Республиканской гвардии САА удалось продвинуться еще на 150 метров вглубь осаждённого пригорода Аль-Кабуна.

Решающим преимуществом армейцев являются танки, под прикрытием которых пехотинцы взламывают оборону врага в руинах пригорода столицы. Под огнем тяжёлых бронемашин и натиском спецназа банды вынуждены отступать, теряя своих членов.

Как только район Аль-Кабун будет разделен «южным коридором», Сирийская Армия, скорее всего, заставит боевиков сдать позиции, поскольку у них больше не будет доступа к путям снабжения.

Без туннелей сообщения террористы, оставленные в южном кармане, не смогут пополнять свои продовольственные и оружейные запасы и вести борьбу против правительственных сил.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Фото военкора САА Вассима Иссы, Дамаск, Кабун, 02.05.2017 г.
 

Котёл под Дамаском: Танковый удар Армии Сирии ставит боевиков в критическое положение (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Котёл под Дамаском: Танковый удар Армии Сирии ставит боевиков в критическое положение (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Котёл под Дамаском: Танковый удар Армии Сирии ставит боевиков в критическое положение (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Котёл под Дамаском: Танковый удар Армии Сирии ставит боевиков в критическое положение (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Освобождённый от «демократических» банд Алеппо встаёт из руин — репортаж «Русской Весны» (ВИДЕО)

Освобождённый от «демократических» банд Алеппо встаёт из руин — репортаж «Русской Весны» (ВИДЕО) | Русская весна

Освобожденный город Алеппо продолжает свое возвращение к мирной жизни.

Подробности в репортаже «Русской Весны» из самого большого города Сирии.

Полным ходом идет расчистка завалов и ремонт пострадавших от обстрелов зданий.

Каждый день открываются все новые магазины, больницы, школы, хлебопекарни и другие социально значимые объекты.

Возобновляют работу закрытые с приходом войны знаменитые на весь мир рынки. В различных частях города в разбитых войной цехах, где еще вчера гулял ветер, сегодня ударными темпами восстанавливаются перекрытия и монтируется современное оборудование.

Наша съемочная группа посетила пекарню в квартале Кади Аскар, в которой на данный момент идут ремонтные работы. Сейчас заканчивается установка оборудования на одной из двух производственных линий, ее запуск планируется в ближайшие дни. После ввода в эксплуатацию второй линии здесь ежедневно будет производиться до 40 тонн хлеба.

Перед администрацией города стоит непростая задача в короткие сроки обеспечить постоянно растущее число жителей хлебом. В настоящее время процесс восстановления государственных хлебопекарен контролируется комиссией, созданной министерством внутренней торговли и защиты прав потребителей. 

На сегодняшний день в городе Алеппо работает 41 государственная пекарня общей мощностью 230 тонн хлеба в сутки. Рост данного производства поможет улучшить качество хлебной продукции и существенно сократит огромные очереди перед окнами выдачи.

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Освобождённый от «демократических» банд Алеппо встаёт из руин — репортаж «Русской Весны» (ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Большие силы Армии Сирии прибыли под Пальмиру: САА наступает на ИГИЛ в направлении Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Большие силы Армии Сирии прибыли под Пальмиру: САА наступает на ИГИЛ в направлении Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

Сотни солдат Сирийской Арабской Армии прибыли под Пальмиру для усиления наступления на ИГИЛ.

Сообщается, что солдаты были переброшены из прибрежных провинций Тартус и Латакия, судя по всему, с целью помочь 5-му Армейскому Корпусу САА в новой военной операции на востоке провинции Хомс.

Предположительно, готовится новая масштабная операция, в ходе которой Сирийская Армия будет продвигаться к востоку от Пальмиры в направлении стратегического города Аль-Сухнэ.

Напомним, что Аль-Сухнэ — это стратегически важный город, расположенный вдоль главной автомагистрали, ведущей к Дейр-Эз-Зору. Если он будет отбит, то это позволит правительственным войскам положить конец двухлетней осаде провинции.

Армия Сирии возобновляет наступление и отбивает ряд важных объектов

Правительственные войска и их союзники возобновили наступление на севере от Пальмиры

Прошлой ночью Сирийская Арабская Армия возобновила контрнаступление в северной местности Пальмиры, нацелившись на вершины холмов, которые ранее были захвачены террористами ИГИЛ* недалеко от горы Шумария.

В начале отбив атаку террористов и заманив их в капкан, Армия Сирии уничтожила наступающие силы боевиков на горе в Хомсе. Затем подразделения САА начали контрнаступление.

Во главе с 5-ым Армейским Корпусом, армейцы нанесли удар по обороне «игиловцев» около горы Шумария. Ожесточенные бои продолжались несколько часов.

В результате боестолкновений правительственные войска взяли под свой контроль Талат Аль-Турикис и Талат Аль-Аълам, при этом уничтожили и ранили ряд террористов. Ранее этим утром САА предприняла еще один мощный штурм в районе газового месторождения Аль-Шаер, где столкнулась с обессиленными вражескими бандами.

Уходя, террористы ИГИЛ подожгли как минимум 5 газовых скважин поля «Шаер». Это было частью их плана, с целью уничтожения объектов государственной инфраструктуры на северо-востоке Хомса.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация
 

Большие силы Армии Сирии прибыли под Пальмиру: САА наступает на ИГИЛ в направлении Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Большие силы Армии Сирии прибыли под Пальмиру: САА наступает на ИГИЛ в направлении Дейр-эз-Зор (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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