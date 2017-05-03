Разведопрос: Игорь Антонов о бездомных и благотворительной организации “Ночлежка”

Адрес для волонтеров и пожертвований: http://homeless.ru/

Хронометраж выпуска:

0:37 – Пункты обогрева в Санкт-Петербурге

3:39 – Бездомных стало больше, чем раньше?

4:30 – Кто такой нынешний бездомный?

10:00 – У каждого из бездомных своя история

16:20 – Заинтересовано ли государство в том, чтобы плодить мелких уголовников?

21:45 – Сколько мест нужно в приютах для бездомных для города Санкт-Петербург?

26:17 – Кого касается проблема бездомных

33:45 – Вопрос рабства никуда не делся

45:42 – О разных формах пожертвований для бездомных

48:52 – Как стать волонтером

54:33 – Как можно помочь “Ночлежке” деньгами

59:42 – О проекте “Азбука Улиц”



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com