Разведопрос: Игорь Антонов о бездомных и благотворительной организации “Ночлежка”
Адрес для волонтеров и пожертвований: http://homeless.ru/
Хронометраж выпуска:
0:37 – Пункты обогрева в Санкт-Петербурге
3:39 – Бездомных стало больше, чем раньше?
4:30 – Кто такой нынешний бездомный?
10:00 – У каждого из бездомных своя история
16:20 – Заинтересовано ли государство в том, чтобы плодить мелких уголовников?
21:45 – Сколько мест нужно в приютах для бездомных для города Санкт-Петербург?
26:17 – Кого касается проблема бездомных
33:45 – Вопрос рабства никуда не делся
45:42 – О разных формах пожертвований для бездомных
48:52 – Как стать волонтером
54:33 – Как можно помочь “Ночлежке” деньгами
59:42 – О проекте “Азбука Улиц”
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com