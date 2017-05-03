От либерализма до фашизма нет и одного шага

Сразу о терминах. На различных околополитических форумах любят разводить демагогические дискуссии о том, что фашизм – якобы исключительно итальянское явление, нацизм – это другое, фалангизм – пятое, а "железная гвардия" – десятое. Но термин " фашизм " в современной публицистике широко применяется для обобщенного определения крайне правых, милитаристских, ксенофобских, шовинистических движений, позитивно относящихся к политике геноцида.

Стриженные газоны, яркие этикетки в магазинах, хорошие дороги, пармезан и дежурные улыбки, все это своего рода фетиши для российских (да, пожалуй, и всех постсоветских) прозападных либералов. "А вот у них…", "Пора валить" – магические словосочетания, под которые создаются Интернет сообщества и целые субкультуры. Некоторые предлагают "построить Европу в России (Украине, Белоруссии, Казахстане – нужное подчеркнуть)", хотя из этого вряд ли получится что-то хорошее. Многие люди просто отмахиваются от всего западного. Но мало кто задумывается над тем, что со времен Гитлера в Западном мире практически ничего не поменялось…



Более того, именно это "широкое" определение идет в последнее время на первом месте в справочной литературе, опережая "узко историческое" итальянское значение термина. Поэтому попрошу "граммар наци от истории" простить автору эту небольшую вольность.

Фашизм и гитлеризм в последнее время превратились в ярлыки, которые адепты западного мира любят вешать на любой неугодный им политический режим. Хотя никакого морального права на самом деле это определенно не имеют.

Для начала несколько цитат .

Покойная Валерия Новодворская:

"Я никогда не праздную 9 Мая и никому не советую этого делать… все прогрессивное человечество, если и хочет, то скромненько и без особого шика что-то празднует. А устраивать такие парады, как у нас, могут только законченные лузеры, продувшие все остальное, которым нужен миф, доказывающий им самим, что они еще что-то значат"…

"Русская нация — раковая опухоль человечества"…

"Апартеид — нормальная вещь. ЮАР еще увидит, какой строй будет установлен коренным большинством, развлекающимся поджогами, убийствами, насилием. Мало не покажется… Гражданские права существуют для людей просвещенных, сытых, благовоспитанных и уравновешенных"…

Юлия Латынина:

"Я являюсь известным противником всеобщего избирательного права. Вот, история о том, что 70% народа, который пользуется Facebook и Twitter’ом, одобряет это, смотря телевизор, в то время, как достаточно приложить минимальные усилия и самому разобраться в вопросе, это подтверждает. Потому что, извините, рассказ о том, что народ обманули, в данном случае не катит. Потому что у нас не 37-й год, народ элементарно может просветиться, и эта история точно так же, как история с избранием Ахмадинеджада или Уго Чавеса показывает, что то, что сейчас называется «народом», показывает, что чернь всегда остается чернью"…

Борис Акунин:

"В России живут бок о бок два отдельных, нисколько не похожих народа, и народы эти с давних пор люто враждуют между собой. (Чтоб он провалился, византийский орел с двумя головами — шизофренический символ, выбранный Иоанном Третьим в качестве герба нашего государства.) Есть Мы и есть Они. У Нас свои герои: Чехов там, Мандельштам, Пастернак, Сахаров. У Них — свои: Иван Грозный, Сталин, Дзержинский, теперь вот Путин"…

Андрей Мальгин:

"Страна действительно разделилась на две части. С одной стороны — поганые совки. Поставь такого в любом месте земного шара в любую толпу, сразу узнаешь: совок. Не затеряется. С другой стороны: люди с чувством собственного достоинства и со следами интеллекта на лице. Цивилизованные люди"…

Дмитрий Быков:

"Разговоры о российской духовности, исключительности и суверенности означают на самом деле, что Россия — бросовая страна с безнадежным населением… Большая часть российского населения ни к чему не способна, перевоспитывать ее бессмысленно, она ничего не умеет и работать не хочет. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами"…

Альфред Кох:

"…русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации – в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка…"

Ксения Собчак:

"Такие вот люди называются быдлом — которые завидуют, ненавидят меня… И эта черта, кстати, свойственна именно русским"…

Евгения Чирикова:

"Российские люди во многом похожи на крупный рогатый скот. Они стерпят все, что угодно"…

Список подобных высказываний можно продолжать долго. Но общая тенденция и так ясна. Что объединяет всех этих людей и тысячи их единомышленников, помимо ненависти к России и всему русском? То, что все они себя считают либералами, "цивилизованными" людьми, людьми, относящимися скорее к западной (или некоей универсальной, но на основе западной) цивилизации.



Но либерализм вроде бы предполагает идеалы личных свобод, прав человека, демократии. Можно ли в выше перечисленных цитатах найти хотя бы намек на эти ценности? Вопрос, думаю, риторический. Речь в них явно идет о "цивилизованных", "проевропейских" сверхчеловеках и о русских "недочеловеках". А демократия, в жесткой форме поливается грязью, так как именно благодаря ей и реализуется воля "ватного большинства".



Слова, принадлежащие российским либералам по содержанию куда ближе к высказываниям Гитлера или Гиммлера, чем к постулатам теоретического "классического либерализма".

Так может наши доморощенные российские либералы – это отщепенцы? Волки в овечьих шкурах, дискредитирующие своих добрых, честных и трудолюбивых евроатлантических собратьев? Ведь живут же там люди! И бюрократии, по слухам меньше, и чуть ли ни "мерседес" в каждой семье, и кредиты дешевые. Гуманные суды. Сочувствие ближним. В магазинах профессиональные улыбки. Многотысячные марши в поддержку расстрелянных карикатуристов…

Вот только все это имеет свою цену. Никто не умаляет чудовищности Гитлера. Но при всей его чудовищности, нельзя забывать, что безумный Адольф представлял собой явление более, чем заурядное для западной культуры. Просто его Геббельс был "сынком" по сравнению с матерыми волками из CNN и ВВС. Гитлер был страшным монстром, но и до, и после него Запад знал немало монстров, ему не уступавших, только не прославившихся и не понесших, в отличие от него, заслуженного наказания.

Как ковалось относительное благополучие Запада, которое либералы так любят ставить в пример тем, кого они называют "ватниками"? Еще в Средние века уровень жизни Европы по мировым меркам был совсем не "заоблачным". Даже на уровне бытовой культуры европейцы существенно уступали арабам, китайцам и нашим с вами предкам – восточным славянам.



Но при этом они были весьма прагматичны и просто поразительно жестоки.



После ряда неудачных попыток экспансии в восточном направлении (на Ближний Восток и на Русские земли), европейцы устремляют свои взгляды за океан. И не прогадывают. Эра "Великих географических открытий" сменяется эрой колониализма. Благодаря дерзости, жестокости и преимуществе в оружии за 300 – 400 лет под контролем представителей Запада оказывается почти вся Африка, большая часть Америк, Южная Азия, Австралия и Океания.



Лидерами колониального движения на первом этапе были Испания и Португалия, сделавшие ставку на вывоз из колоний золота и серебра. Но их достаточно быстро оттеснили конкуренты – и в первую очередь англосаксы, которые поняли, что выжимать из колоний нужно все. В том числе – людей.

Из Африки в Америку было вывезено несколько десятков миллионов рабов. 70 – 80% из них погибло в дороге от нечеловеческих условий или непосредственно от рук работорговцев. Остальные были обречены на то, чтоб из них максимально быстро "извлекли весь возможный ресурс", а потом – погибнуть на плантациях. Совокупное число замученных людей было вполне сопоставимо с потерями человечества во Второй Мировой. Конечно, это было сильно растянуто по времени. Но и население Земли тогда было значительно меньше!

В настоящий магнит для подонков и отбросов превратился Североамериканский материк, обладавший привычным для европейцев климатом. Но там существовала "помеха" в виде законных владельцев земель – индейцев. Последние на свою беду, были весьма дружелюбны и добры. Они приютили первых поселенцев и разрешили им жить рядом с собой.



Они сильно недооценили "демографический" потенциал Европы. По мере увеличения количества поселенцев, происходила одна резня индейцев за другой. Не имея порой возможности победить коренных жителей в открытом бою, белые поселенцы заражали их через предметы быта болезнями, против которых у тех не было иммунитета, провоцировали на междоусобные войны, убивали, заманивая на переговоры. Процесс стал лавинообразным в 19 веке, когда белые врывались за пределы Атлантического побережья и двинулись в центральную часть континента.



Начались массовые убийства индейцев, жертвами которых, по некоторым данным, стали миллионы людей. Белые американцы не жалели ни женщин, ни детей. Их ради развлечения подвергали пытки. Вспороть живот беременной или носить на луке седла вырезанные половые органы индеанки считалось среди американских солдат и офицеров признаком доблести. Тем не менее, индейцы Великих равнин и особенно их южной, примыкающей к Мексике части были прекрасными партизанами и умудрялись держать против преобладающих сил противника.



Тогда американцы "усовершенствовали" свою тактику, занявшись целенаправленным уничтожением животных составляющих "пищевую" базу для индейцев – в первую очередь бизонов. Те из индейцев, кто не вымер с голода, был вынужден идти на переговоры и переселяться в резервации на "правительственный паек". Правда, обещанного они, как правило, никогда не получали, как и компенсации за землю.



Территория резерваций практически всегда была непригодна для ведения сельского хозяйства. Любые попытки массовых акций протеста заканчивались массовыми расстрелами. Многие индейские народы были уничтожены на 100%. В будущем, опыт борьбы американцев с индейцами будет изучать Адольф Гитлер, который многое позаимствует у янки для организации геноцида в Европе. Индейские же резервации частично послужили прообразом концлагерей и гетто.



Американцы не гнушались геноцида и в других частях света. Так, в частности, в ходе агрессии против Филиппин в рекордные сроки было уничтожено до 600 тысяч местных жителей. Скажите, чем это лучше гитлеризма? А это было в 1898 году…

Не менее жестокими, чем в Америке, оказались англосаксы в Австралии. На Тасмании, в частности, им удалось то, что удавалось мало даже из самых страшных тиранов. В ходе спланированного геноцида до 1835 года тасманцы были уничтожены на 100%!

Вот выдержки из книги " Английские корни немецкого фашизма " Мануэля Саркисянца:

"… англичане организовали на них настоящую охоту. На Тасмании такая охота на людей происходила с санкции британских органов власти: «Окончательное истребление в крупном масштабе могло быть осуществлено только при помощи юстиции и вооруженных сил… Солдаты сорокового полка загоняли туземцев меж двух каменных глыб, расстреливали всех мужчин, а потом вытаскивали женщин и детей из скальных расселин, чтобы вышибить им мозги…"

"… началась охота на людей, и с течением времени она становилась все более жестокой. В 1830 г. Тасмания была переведена на военное положение, по всему острову была выстроена цепь вооруженных людей, которые пытались загнать аборигенов в западню. Коренным жителям удалось пробраться сквозь кордон, однако воля к жизни покинула сердца дикарей, страх был сильнее отчаяния…"

"…одно сообщение за 1885 г. гласит: «Чтобы успокоить ниггеров, им дали нечто потрясающее. Еда [которую им раздавали] наполовину состояла из стрихнина — и никто не избежал своей участи… Владелец Лонг-Лэгун при помощи этой хитрости уничтожил более сотни черных»… Некий Винсент Лесина еще в 1901 г. заявил в австралийском парламенте: «Ниггер должен исчезнуть с пути развития белого человека» — так «гласит закон эволюции»…"

"…в Квинсленде (северная Австралия) в конце XIX в. невинной забавой считалось загнать целую семью «ниггеров» — мужа, жену и детей — в воду к крокодилам…"

"В среде англо-австралийских фермеров процветала торговля туземными женщинами, и английские поселенцы охотились на них целыми группами. В одном правительственном сообщении за 1900 г. отмечается, что «этих женщин передавали от фермера к фермеру», пока «в конечном счете, их не выбрасывали как мусор, оставляя гнить от венерических болезней»"…

"Одно из последних задокументированных массовых убийств аборигенов на Северо-Западе произошло в 1928 г. Свидетелем этой резни стал миссионер, решивший разобраться в сообщениях аборигенов о непрекращающихся убийствах. Он последовал за полицейским отрядом, направлявшимся в резервацию аборигенов в Форест-Ривер, и увидел, что полицейские захватили целое племя. Пленных сковали, построив затылок в затылок, а потом всех, кроме трех женщин, убили. После этого они сожгли трупы, а женщин взяли с собой в лагерь. Прежде чем покинуть лагерь, они убили и сожгли и этих женщин"…

20-ый век! Даже не 19-ый! 20-ый!

Обо всем этом, к стати, также с восторгом отзывался Адольф Гитлер!

Еще в 1977 году представители власти в Австралии предлагали использовать аборигенов при медицинских опытах "вместо крыс"…

Даже после формального запрета рабства европейцы продолжали "резвиться" в Африке. Король Бельгии Леопольд II сделал целую страну даже не колонией своего государства, а своим персональным владением. Речь идет о так называемом " Свободном государстве Конго " (сегодня ДРК).



Существовало оно в 1885 – 1908 годах. Режим террора был столь ужасен, что данная территория за 20 лет потеряла около 10 миллионов человек! Из нескольких местных воинственных племен под руководством наемных европейских офицеров было сформировано что-то похожее на современные ЧВК для того, чтобы извлекать из территории и населения максимальную прибыль для короля.



Творившееся там не укладывается в голове у нормального человека. С целью запугивания "власти" вырезали целые регионы поголовно. Женщин и детей брали в заложники, чтоб главы их семей бесплатно работали на администрацию. А если те не справлялись – их женам и детям в "воспитательных целях" отрубали конечности…

И это снова 20-ый век! И просвещенные европейцы…

Идеалисты могут поправить меня и сказать, что после ужасов гитлеризма в Европе, мир изменился, обновился, стал чище и гуманнее…

Как бы ни так! На фоне преобразований произошедших в СССР, а также с учетом того, что, согласно некоторым нормам международного права колонизаторы вынуждены были нести ответственность за свои колонии, страны Запада в 1960-е годы дали формальную "вольную" большей части своих колоний в Африке и Азии. Колонии в Латинской Америке уже были "освобождены" еще в 19-ом веке.

Но на смену колониализму традиционному, пришел куда более практичный и выгодные неоколониализм . Вместо колониальных администраций в страны заходили "транснациональные корпорации", которые уже абсолютно не волновали образование, здравоохранение, эпидемиологическая ситуация и прочие "гуманитарные" вопросы.



Корпорации интересовала только максимальная прибыль. Повышение уровня культуры и образования – прямо противоречило их интересам, так как более просвещенное население могло заставить ТНК платить за вывозимые из их стран ресурсы настоящую цену. А на этом очень быстро закончилось бы любое благополучие Запада – газоны, кредиты, дороги и мерседесы. Поэтому нужно было сделать все, чтобы местное население не думало о просвещении…

Американцы открыто уничтожили большую часть лево-демократических режимов, которые население пыталось установить в Латинской Америке. По всей южной части Западного полушария стали устанавливаться либо откровенные, либо завуалированные хунты, у представителей которых все признаки фашизма прекрасно сочетались с американизмом и основными элементами неолиберализма.

Сложнее Западу было в Африке и Азии, так как они находились значительно ближе к Советскому Союзу. Понимая, что власть в Южной Азии уже не удержать, колонизаторы, уходя, так установили границы, чтобы заложить долгоиграющие конфликты между Индией, Непалом, Бангладеш, Пакистаном, Кампучией, Мьянмой. И это у них блестяще получилось.

Одной из самых ярких фигур сопротивления колониализму и неоколониализму в Африке стал конголезский национальный деятель Патрис Лумумба. Он фактически возглавил страну сразу после ее освобождения в 1960 году и взял курс на просвещение и независимый курс. Но это категорически не устраивало Запад. Конго – по своим ресурсам – одна из богатейший стран мира, и этот кусок из рук упускать было нельзя. Против Лумумбы подняли прозападные сепаратистские движения, пытались устраивать перевороты, но армия и народ освободили его из тюрьмы.



В конце концов в 1961 году прозападные силы похитили, пытали и казнили его, растворив его тело в кислоте. Как оказалось позже, планы по его ликвидации готовили ЦРУ, бельгийская разведка и британская МИ-6. Реализовала план последняя . В чем была вина этого гениального человека? В том, что он хотел, чтоб его народ жил лучше?

СССР занимался в странах Африки просвещением, развитием инфраструктуры. Спецслужбы США, Британии, Франции и Бельгии вместе со своими ТНК действовали иначе. Им было достаточно "купить" местные элиты из числа силовиков, убеждая их в том, что им выгоднее получать личные финансовые бонусы, чем "заморачиваться" с реформами и реорганизацией всей страны. В Конго пересеклись интересы таких корпораций , как America Mineral Fields Ltd, Intel, Nokia, Siemens, Cobatt, H. C. Starck, Ningxia, Sony.

Что принесла Демократической Республике Конго смерть Патриса Лумумбы? Нескончаемую череду гражданских войн, которые полностью занимают все внимание местного населения и позволяют ТНК неограниченно хозяйничать в ДРК .



Одна из самых богатых стран мира (!) занимает предпоследнее, 227-ое в мире место по ВВП на душу населения … ТНК и спецслужбы Запада подогревают внутренние противоречия в стране, натравливая одни народы на другие. Купленные чиновники закрывают на все глаза, купленные полевые командиры и военные заставляют рабов под дулами автоматов добывать все, что нужно "западным хозяевам". Через страны посредники все это легализуется и за бесценок вывозится на Запад.



Взамен группировки и силовые структуры получают очередные грузы устаревшего оружия для продолжения противостояния. Чтобы понять масштабы трагедии Конго, достаточно сказать, что только за так называемую Вторую конголезскую войну (1998 – 2002 – эксперты грустно шутят, называя ее " мировой колтановой " – в честь редкого полезного ископаемого, необходимого при производстве мобильных телефонов) погибло около 5,4 миллиона человек !



Подсчитать общее количество жертв за 50 лет войны практически невозможно. Но это явно – десятки миллионов! И это только одна ДРК! Масштабы вполне гитлеровские… Сейчас, кстати, конфликт снова обострился. Снова гибнет огромное количество людей. В ходе войны в Конго практикуются массовые изнасилования, пытки, широко распространен каннибализм. Но разве это интересует кого-то в Европе или Америке??? Там все – "Шарли"! А десятки миллионов убитых конголезцев – необходимая жертва ради доступных кредитов и "мерседесов в каждую семью".



Любопытно, что было бы, если бы немецкого или бельгийского обыватели взять за шиворот, перенести в Конго и заставить вблизи наблюдать уничтожение деревни или массовые каннибализм, имеющие место сегодня? Объяснить, что это цена его машины и кредита на дом? Увы, оптимизма по этому поводу у меня нет. В 1941 – 1945 европейские обыватели посчитали концлагеря и Хатынь вполне приемлемой ценой за свое светлое будущее. И с тех лет мало что изменилось…

Мы уже писали в свое время о Судане , в котором США и Европа спровоцировали кровавую гражданскую войну и развал страны, чтобы только добраться до нефтяных месторождений, которые могут быть сопоставимы с саудовскими. А когда в уже отсоединенном Южном Судане к власти пришли "не те парни", ориентированные на Китай, Запад спровоцировал новую гражданскую войну. Суданские войны унесли жизни тоже уже нескольких миллионов человек. И никому до этого нет дела…

Общее количество жертв агрессий США и спровоцированных ими в последние годы цветных революций в исламском мире (Ливия, Тунис, Египет, Сирия, Ирак, Афганистан) тоже уже идет на миллионы. И на Западе это тоже отказываются замечать…

Что бы ни пищали псевдоисторики из либерального лагеря, но в ходе Великой Отечественной войны сражались принципиально отличающиеся друг от друга системы – Третий Рейх и СССР. А вот с западными союзниками и Рейхом – все сложнее. В 1945 году страны Запада стали не разрушителями Рейха, а его наследниками!



Под крыло американских и британских спецслужб бежало множество нацистских преступников (в первую очередь – разведчиков и ученых), перешли базы нацистской агентуры. Нацистские коллаборационисты на территории Украины и Прибалтики достаточно быстро перешли на связь в британскую разведку, и уже выполняли ее задания.



Это, кстати, является очередным доказательством органичного единства фашизма и "реальной версии" западного либерализма. Для бандеровцев, к примеру, работа на Абвер, СС и РСХА ничем не отличалась от последующей работы на британцев…

Доказывают эту же связь и сегодняшние события на Украине. Киев под патронатом Вашингтона выстраивает идеологию, в которой вполне себе гармонично переплетаются неолиберализм в его право-латиноамериканском варианте, откровенный гитлеризм и локальная версия украинского фашизма с опорой на геноцид и антикоммунизм.



И никаких тебе противоречий. "Проевропейские", "свидомые" украинцы, по мнению официального Киева, это сверхлюди, часть западной цивилизации. А "пророссийские ватники" – недочеловеки, подлежащие либо превращению в рабов, либо уничтожению. Даже Яценюк иногда открыто заговаривается по этому поводу. И ничего, Запад улыбается.



Правда, тут есть одна большая ловушка. Запад сегодня считает "свидомых укров" ровней себе ровно в той же мере, что и Гитлер бандеровцев – сугубо на словах. На практике, Гитлер отводил для украинских наци (ОУН-УПА и т.п.) роль холопов, лакеев. Они догадывались и… не спорили. Они и на это были согласны. Что-то подобное, увы, мы наблюдаем и сегодня.



Влияние патологического фашизма на определенную часть населения Украины так сильно, что она готова отказаться от строительства ракет, самолетов и кораблей с русскими ради, простите, уборки в польских туалетах. Прощай, логика. Звучит грубо, но из песни слов не выкинешь.

Возвращаясь к российским либералам, скажу, что и тут дела обстоят не лучше.

Запад в идеале бы счастлив был сделать из России "огромное Конго", но история распорядилась так, что этого не вышло. Единственное, что заставляет Запад воздержаться от попыток начать реализацию этого плана на практике силовым путем – это Вооруженные силы России и другие наши силовые структуры. Если бы ни они – процесс, поверьте, уже бы пошел.



Теперь этот план пытаются реализовать в ходе "майдана", "оранжевой революции". Большая часть либерально-фашистской "пятой колонны" себе в этом прекрасно отдает отчет, но рассчитывает в благодарность за содействие "господам" либо получить шанс "хорошо свалить" на Запад, либо стать "колониальной администрацией", чем-то вроде старост и полицаев в 1941 – 1944.



Кстати, органичное единство либералов и фашистов в России еще доказывает существование "белоленточного движения" в его сегодняшнем виде, на акциях протеста которого бок о бок идут креаклы-либералы со скинхедами-неонацистами, и никто ни на кого даже не бросает косых взглядов. Попытки оправдать либералов в этой ситуации типа – "там лучшие люди, интеллигенция, писатели, поэты, артисты, они за Россию, они не хотят нам ничего плохого" – не выдерживают никакой критики.



Власов, Краснов и компания тоже на ранних этапах своей деятельности могли считаться достойными людьми. А потом они спокойно принимали участие в массовом убийстве своих бывших соотечественников. При их поддержке нацисты убивали, грабили, насиловали, сжигали целые населенные пункты – и ни у кого ничего не дрогнуло. Украинские полицаи спокойно расстреливали соотечественников в Бабьем Яру и жгли Хатынь. Коллаборационизм – он такой был, есть и будет.

И еще немного о грустном. Попытки наладить отношения с Европой и вырвать ее из сферы влияния США – прекрасное и достойное начинание. Но оно достаточно тяжело выполнимо. Объясню почему. Европа живет, как мы уже проговорили выше, за счет участия в неоколониальной системе и беззастенчивого грабежа стран так называемого "третьего мира".



Ее собственный силовой потенциал при этом – относительно невелик, и она вынуждены опираться на силу НАТО и США. Может ли Россия предложить Европе что-то аналогичное? Конечно, нет. Российские солдаты не будут, как американцы, помогать организовывать убийства десятков миллионов невинных людей ради красивых газонов в Бельгии и Германии.



Другое дело, что сама система уже давно начала барахлить, ресурсов на красивую жизнь для всех не хватает, и США начинают недобро посматривать на Европу, подумывая над тем, как начать отбор ее доли в награбленном, а затем – и ее собственных средств. Для этого и навязываются новые "зоны свободной торговли", торговые стандарты.



И вот тут для европейцев уже существует дилемма – или не столь жирное, как сейчас, но благополучное будущее в дружбе с Россией и Китаем, или рисковая игра со Штатами. И, какой выбор сделает Европа, никто пока не знает.

России же в этой ситуации нужно учиться жить своим умом и становиться моральным лидером для стран, не желающих больше терпеть западную диктатуру. Ведь по планете, словно 75 лет назад, снова шагает тот, кто решил называть себя сверхчеловеком. На нем нет фуражки с орлом или "мертвой головой", он может подводить глаза, носить костюм casual, на флаге у него вместо свастики может быть нарисована радуга. Но суть его такая же.



Он абсолютно уверен в своей правоте и превосходстве. И, когда у него появляется такая возможность, навязывает свою волю силой, уничтожая все на своем пути и не гнушаясь самых страшных и отвратительных преступлений.



Святослав Князев

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