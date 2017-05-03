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Окончательный приговор для вора!

19:25. 3 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Суд оставил в силе приговор Навальному по делу "Кировлеса"

Окончательный приговор для вора!

КИРОВ, 3 мая — РИА Новости. Кировский областной суд в среду признал законным 5-летнее условное наказание Алексею Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, суд признал законным решение нижестоящей инстанции принудительно доставить Навального на процесс в Ленинском суде Кирова, поскольку оппозиционер неоднократно пропускал заседания без уважительной причины.

Окончательный приговор для вора!

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Ранее суд в ходе повторного процесса признал Навального виновным и приговорил к пяти годам условно. Первый приговор Навальному по этому делу (тоже пять лет условно) был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.

Опрошенные РИА Новости адвокаты полагают, что судимости закрывают для Навального возможность баллотироваться в президенты РФ. При этом защита Навального считает, что даже с двумя условными сроками он имеет право выдвигаться на должность главы государства. Сам обвиняемый намерен обратиться за разъяснениями закона в Конституционный суд.

Окончательный приговор для вора!

Кроме того, до этого Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании "Ив Роше". Сам оппозиционер все обвинения категорически отвергает, считая свое преследование политически мотивированным.

Источник: nnm.me

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