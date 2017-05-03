Новости Украины и Новороссии 03 мая 2017

Украина выпросила у Всемирного банка$150 миллионов

Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов для поддержки экспортоориентированного малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе на сайте банка.

Отмечается, что инвестиции Всемирного банка в Украине направлены на повышение качества базовых государственных услуг, которые приносят непосредственную пользу обычным людям, в таких сферах, как водоснабжение, отопление, энергоснабжение, энергоэффективность, дорожное строительство, социальная защита и здравоохранение, а также развитие частного сектора.

С 1992 год Всемирный банк выделил Украине 12 миллиардов долларов кредитов на 70 различных проектов.

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Одесситы, может хватит харкать?

Выглядит просто мерзко



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В Европарламенте могут поднять вопрос о признании ЛНР

Депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца пообещала поднять вопрос о признании ЛНР на заседании Европарламента. Об этом она заявила в ходе заседания международного круглого стола «Наша сила — в единстве», прошедшего сегодня в Луганском академическом русском драматическом театре имени Луспекаева. «Я родом из Италии, в которой конституция была принята после фашистского режима, именно позиция антифашизма — ключевая позиция в нашей конституции. Но не во всех отношениях это касается Евросоюза, потому что та позиция, которую представляет киевский режим, как раз и есть преступной», — сказала она. Форенца подчеркнула, что по возращении она поднимет «вопрос о признании Республики» на заседании Европарламента. «Центральный профсоюз Италии всегда будет отстаивать позицию людей Луганской Народной Республики, которые борются с нацистами и фашистами, как и 70 лет назад. Вы боретесь с этим злом не только ради себя, но и ради всех европейских народов», — отметила представительница Центрального профсоюза Италии Паола Пальмери. Читайте также: Шок: украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья (ФОТО)

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Одесса никогда не будет бандеровской! Митинг памяти в 3-ю годовщину трагедии 2 мая

Видео от одесситов.

Митинг памяти состоялся в Одессе в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек.

Памятное мероприятие организовано силами общественной организации «Совет матерей 2 мая», проведение мероприятий на официальном уровне в городе в этот день не было запланировано.

Одесситы скандировали «Не забудем, не простим!», «Одесса — город-Герой!», «Одессу не сдадим!», «Одесса без фашизма!», «Вон из Одессы, бандеровские бесы!»

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей процесс начался заново.

За три года следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Одессы и Харькова, а также неонацистами из «евромайдана» – с другой.

Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе более 250 человек пострадали, из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, в результате беспорядков на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия погибли еще шестеро.

При этом 10 человек разбились, выпав из окон горящего здания, 32 погибли от ожогов или в результате отравления угарным газом, шесть человек – от огнестрельных ранений. Среди погибших семь женщин и один несовершеннолетний. В число пострадавших попали 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.

Следствие до сих пор не выяснило, кто виновен в поджоге одесского Дома профсоюзов. Расследование может быть доведено до конца, поскольку недостатка в свидетельствах нет. Однако киевскому преступному режиму это невыгодно.

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На Куликовом поле в Одессе призвали к импичменту Порошенко

На Куликово поле в Одессе пришло более 5 тысяч человек на акцию памяти по погибшим 2 мая. Несмотря на попытки полиции не пускать участников акции на площадь, активисты в большом количестве собрались у Дома профсоюзов. Участники акции скандировали: «Вон из Одессы, бандеровские бесы!», «Не забудем, не простим!», «Одесса — город герой». Об этом сообщает интернет-издание «Голос Украины». В ходе мероприятия активисты заявили, что президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за отсутствие результатов расследования трагедии и «покрывает убийц». Матери погибших обвинили президента в замораживании и имитации расследования преступлений на Куликовом поле 2 мая 2014 г. Участники акции держали плакаты «Импичмент Порошенко» и выкрикивали соответствующие лозунги об отставке президента. Одна из групп, развернувших такой плакат, была задержана полицией. Лидер украинских землячеств Дмитрий Скворцов сообщил, что родственники погибших обратятся в Верховную Раду с требованием создания комиссии по импичменту Порошенко. «Сотрудники „правоохранительных“ органов задержали родственников погибших и не давали им пройти для возложения цветов и молитвы. Вот поступает информация, что кое-кого уже отпустили, но понятно, что всех „зафиксировали“. Родители, дети, близкие погибших в ответ обвиняют в репрессиях и отсутствии результатов расследования по Одесской Хатыни человека, который называет себя гарантом соблюдения Конституции. Они намерены собрать подписи и передать их в Верховную Раду с требованием создать комиссию по расследованию (без)действий Порошенко», — подчеркнул Скворцов. Также между активистами Куликова поля и представителями запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» (во главе с лидером одесской ячейки Сергеем Стерненко) возник конфликт. Однако правоохранители не допустили эскалации противостояния. Читайте также: 2 мая — «праздник победы над сепаратистами» или страшная трагедия? Опрос на улицах Киева (ВИДЕО) Украина.ру

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Одна минута на объяснение

Смотри, что такое матрица.



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Вражеский аккордеон, карта Кореи и тетя Роза едет домой

Итоговый выпуск новостей за неделю.



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