Неизвестный немецкий геноцид

Сильнейшие европейские государства имели колонии: Испания, Португалия, Англия, Франция, Нидерланды. Как только на карте Европы англичане создали страну под названием Бельгия и у нее появились колонии. Германская империя, Второй Рейх, была создана в январе 1871 года. По иронии судьбы о её создании было объявлено … в Версале.



Далее немцы также захотели получить колонии и получили их вскорости, чтобы полностью лишиться своих колониальных владений по итогам Первой мировой войны.

Очень часто зверства гитлеровских войск во Вторую мировую сравнивают с действия немецкой армии времен кайзера. Сравнение, если отбросить в сторону такую «мелочь», как применение отравляющих веществ, в пользу армии старой Германии. Таких бесчинств, такого геноцида мирного населения, такого умерщвления военнопленных кайзеровская армия не допускала.

А вы не задумывались почему? Почему немцы образца 1941 года куда бесчеловечнее были по отношению к жителям нашей страны, чем они же образца 1914?

Потому, что во время Первой мировой они считали русских людьми, а Гитлер своей пропагандой убедил многих солдат своей армии (не говоря про членов СС), что Россию населяют недочеловеки.

Так вот в своей колониальной политике, немцы всегда руководствовались этим постулатом: жители колоний… не совсем люди. Люди какого-то другого сорта, а значит вести себя с ними можно иначе. И занимались точно таким же геноцидом будучи «цивилизованными европейцами» начала ХХ века, как и в период 1941-1945 гг., когда они якобы «испортились» под влиянием нацизма

Тех же правил и принципов придерживались в своих колониях и все остальные европейцы – практически до середины ХХ века, кстати.

Предлагаю вашему вниманию статью немецкого издания «Ди Вельт» (Мир), в которой рассказывается о германской колониальной политике в Африке. (благодарность за перевод Константину Шашкову)

Источник: https://www.welt.de/

«Я больше не беру никаких женщин и детей»

В 1904 году Гереро восстали против немецкого колониального правления в нынешней Намибии. После поражения восстания немецкий генерал отдал приказ, который до сих пор занимает плотику и суды.

С 2014 года Намибия и Германия ведут диалог по осмыслению совместного колониального прошлого. В центре находится оценка событий 1904 — 1908 годов. Тогда немецкие войска убили десятки тысяч представителей племён Гереро и Нама. Диалог должен был закончиться в 2016 году. В то время, когда министерство иностранных дел утверждает, что переговоры прошли в «конструктивной и взаимодоверительной обстановке», с намибийской стороны поступают противоречивые сигналы. Представители Гереро и Нама подали жалобы в Федеральный окружной суд Нью-Йорка; согласно сообщениям СМИ, правительство Намибии проверяет перспективы жалобы в международный суд в Гааге.

Намибия под колониальным господством Германии — хроника

Май 1883 года: История немецких колоний в юго-западной Африки началась с одной уловки. Помощник коммерсанта Хайнрих Фогельзанг купил по заданию немецкого торговца табаком, Адольфа Людертица, бухту Angra Pequena (позднее названную бухтой Людертица) с прилегающими 20 милями суши. Партнёр Фогельзанга по сделке, вождь племени Нама Joseph Fredericks исходил из того что 1 миля соответствует английской миле — 1,6 км; Фогельзанг по умолчанию установил немецкую меру измерения: 7,4 км.

Апрель 1884 года: После первых конфликтов между немецкими колонистами и британскими контрагентами, действующими в этом регионе, с местными жителями, немецкий канцлер Отто фон Бисмарк телеграфировал немецкому консулу в Капштадт- «Земля Людеритца» находится под немецкой защитой. В бухте Людеритца поднят немецкий флаг. Именно этот акт является актом основания колоний в немецкой юго-западной Африке

1889 год: После ссоры между племенами Хереро и Вайтбол, которая переросла в восстание, немецкое правительство отправило в колонии несколько десятков солдат, ставших ядром группы защиты.

Июль 1890 года: Вследствие договора Хельголанд-Занзибар немецкая юго-западная Африка расширилась до полуострова Каприви, названного в честь преемника Бисмарка на посту канцлера, Лео фон Каприви.

Октябрь 1890 года: В бухте Людеритца поднят немецкий флаг. Именно этот акт является актом основания колоний в немецкой юго-западной Африке. Начало строительства укреплённого пункта Виндхук, в тени которого была основана нынешняя столица Намибии — Виндхук.

1897 год: Чума крупного рогатого скота угрожает основному источнику получения доходов Гереро — скотоводству. К этому добавилась малярия, засуха и нашествие саранчи. Последствием всего этого стали напряжённые отношения с колониальной властью, которые усиливались за счёт злоупотреблений, грабежа и конфликтов по поводу пользования землёй.



Январь 1904 года: Начинается восстание Гереро.

Июль 1904 года: Восстание Нама.



4-5августа 1904 года: В сражении возле Ватерберга повстанцы Гереро были разбиты, но выжившие смогли бежать в безводную пустыню Омахеке.

2 октября 1904 года: Командующий немецкими охранными отрядами Лотар вон Трота отдал свой «приказ на уничтожение»: «Каждый Гереро, в пределах немецких границ, с ружьём или без него, с или без коровы, будет расстрелян. Я не буду больше принимать женщин и детей, я отправлю их назад, к своему народу или расстреляю их.» Десятки тысяч человек умерли в пустыне. То, что Трота сознательно занимался геноцидом, подтверждает его письмо немецкому Генштабу: «Я считаю, что нации, аналогичные этой, должны быть уничтожены».

3 октября 1904 года: Народность Вайтбол разорвала договор с немецким рейхом и начала партизанскую войну на стороне Нама.

Ноябрь 1905 года: Трота попал в немилость и был отозван. В то время, как восстание Нама и Вайтбол продолжается, миссионеры организовали первые пункты сбора выживших Гереро. Неподалёку были созданы и рабочие лагеря для пленных.

25 января 1905 года: После того, как король Вильгельм II, в связи с жёсткой критикой СДПГ и центристов по поводу беспощадного ведения военных действий, распустил Рейхстаг, прошли выборы, вошедшие в историю как «Hottentottenwahl«.

31 марта 1907 года: Окончание войны. Количество жертв — от 50 до 80 тысяч человек, среди которых 1700 белых. Единичные отряды вели партизанскую войну до 1908 года.

Апрель 1908 года: Во время строительства ж/д линии «Людеритц — Зеехайм», символизировавшего экономическое развитие колонии в первом десятилетии ХХ века, был найден первый бриллиант. Возле места находки поселение Кольманскоп, имевшее кегельбан, электростанцию, больницу с рентгеновским аппаратом, первым на юге Африки. Сегодня это поселение пустует и является туристической достопримечательностью.



Июль 1914 года: Начало Первой Мировой войны. В это время в немецкой Юго-Восточной Африке проживало около 14 000 переселенцев, из которых немцами были 12 500.

9 июля 1915 года: Немецкие охранные отряды в количестве 3 000 человек сдались армии Южно-африканского Союза, которая являлся доминионом Британской Империи и принимал участие в войне. Формальное окончание колониального господства закреплено в Версальском договоре в 1919 году.

Прусский генерал Лотар фон Трота (1848 — 1920) командовал немецкими охранными отрядами во время восстания Гереро

Источник: picture alliance / akg-images

Большинство Гереро погибли от голода и болезней

Источник: Wikipedia/public domain»

Источник: nstarikov.ru