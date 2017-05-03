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Молодая итальянка преподнесла всем антисоветчикам замечательный урок разума и логики

15:45. 3 мая 2017 Просмотров - 628 Нет комментариев Опубликовал:
Это ж насколько надо быть неграмотным в элементарных вещах, насколько надо быть недальновидным и зазомбированным, чтобы очернять Советский Союз?!! Тем более сегодня, когда многие могут сравнивать уродливые социальные отношения при капитализме, каждый день вдыхать ядовитые миазмы его язв, – и всю эту „свободу” быть нищим как в материальном плане, так и в духовном – всё это сравнивать с поступательным движением развития в счастливые времена СССР?!!

Вот молодая итальянка, которая никогда не жила в Советском Союзе – она показала поразительный для западного человека пример гражданской порядочности и силы ума и логики. La Tana dell'Orso, под таким именем выступает рассказчица, будто специально для русских антисоветчиков, включая проживающих на территории Украины, разобрала один эпизод из жизни молодой советской страны: голод в 1932-33 годах.

Посмотрите, вы, скачущие бандеровцы и ваши подельники в России, посмотрите, как грамотно, по пунктам девушка проанализировала ту ситуацию. Как она выделила главное, чем характеризовался общественный строй в СССР: отсутствие эксплуатации человека человеком!

Посмотрите, как методологически (если, конечно, вам понятен смысл этого слова: никакого отношения к салу или желудку оно не имеет) верно итальянка рассмотрела контекст тех событий.

И не оставила камня на камне в пропагандистских и совершенно лживых построениях тех, кто пытается на тогдашних драматических событиях нажить себе политический капитал. Лживо истолковывая реальные факты, упуская главное и полностью игнорируя исторический контекст.

Так держать, egregia signora La Tana dell'Orso!!!



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, италия, логика, ложь, советский, ссср, Украина
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