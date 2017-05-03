Молодая итальянка преподнесла всем антисоветчикам замечательный урок разума и логики

Это ж насколько надо быть неграмотным в элементарных вещах, насколько надо быть недальновидным и зазомбированным, чтобы очернять Советский Союз?!! Тем более сегодня, когда многие могут сравнивать уродливые социальные отношения при капитализме, каждый день вдыхать ядовитые миазмы его язв, – и всю эту „свободу” быть нищим как в материальном плане, так и в духовном – всё это сравнивать с поступательным движением развития в счастливые времена СССР?!!Вот молодая итальянка, которая никогда не жила в Советском Союзе – она показала поразительный для западного человека пример гражданской порядочности и силы ума и логики. La Tana dell'Orso, под таким именем выступает рассказчица, будто специально для русских антисоветчиков, включая проживающих на территории Украины, разобрала один эпизод из жизни молодой советской страны: голод в 1932-33 годах.Посмотрите, вы, скачущие бандеровцы и ваши подельники в России, посмотрите,, по пунктампроанализировала ту ситуацию. Как она, чем характеризовался общественный строй в СССР:Посмотрите, какитальянка рассмотрела контекст тех событий.И не оставила камня на камне в пропагандистских и совершенно лживых построениях тех, кто пытается на тогдашних драматических событиях нажить себе политический капитал.Так держать, egregia signora La Tana dell'Orso!!!

Источник: ss69100.livejournal.com