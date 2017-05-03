Гражданская акция «Помним»: в России почтили память жертв одесской трагедии

Источник: https://antimaidan.ru/

2 мая при поддержке движения «Антимайдан» состоялась всероссийская гражданская акция «Помним». Сотни граждан РФ почтили память жертв трагедии, которая произошла три года назад в одесском Доме профсоюзов.

В акции приняли участие различные общественные организации, среди которых — ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «Партия Великое Отечество» и другие объединения.

Траурные мероприятия прошли во многих городах страны.

Санкт-Петербург

Ярославль

Новосибирск

Иркутск

Краснодар

Тюмень

Рязань

Волгоград

Братск

Иваново

Барнаул

Уфа

Тула

Севастополь

В Москве около 500 человек пришли к зданию посольства Украины, чтобы почтить память жертв пожара в одесском Доме профсоюзов. Люди установили напротив здания дипмиссии портреты убитых, возложили цветы, а также составили из свечей слово «помним».

2 мая 2014 года в Одессе активисты Куликова поля укрылись от нападения неонацистов в Доме профсоюзов. Здание с находившимися внутри людьми стали закидывать «коктейлями Молотова», начался пожар. Пытавшиеся спастись от огня одесситы начали выпрыгивать из окон. На улице их добивали арматурами. Убийцам и погромщикам не препятствовала полиция. По официальным данным, погибли 48 человек.

Расследование этих трагических событий на Украине так и не было завершено. Сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подчеркнул, что виновные в гибели людей в Одессе три года назад до сих пор не наказаны.

«Как вы помните, ровно три года назад в Одессе — об этом тоже не могу сегодня не вспомнить — произошла страшная трагедия: украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем», — сказал Владимир Путин.

Источник: nstarikov.ru