Главная » История, Новости Украины и Новороссии

Гражданская акция «Помним»: в России почтили память жертв одесской трагедии

09:06. 3 мая 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://antimaidan.ru/
2 мая при поддержке движения «Антимайдан» состоялась всероссийская гражданская акция «Помним». Сотни граждан РФ почтили память жертв трагедии, которая произошла три года назад в одесском Доме профсоюзов.

В акции приняли участие различные общественные организации, среди которых — ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «Партия Великое Отечество» и другие объединения.

Траурные мероприятия прошли во многих городах страны.

Санкт-Петербург

Ярославль

Новосибирск

Иркутск

Краснодар

Тюмень

Рязань

 

Волгоград 

Братск

Иваново

Барнаул

Уфа

Тула

Севастополь

В Москве около 500 человек пришли к зданию посольства Украины, чтобы почтить память жертв пожара в одесском Доме профсоюзов. Люди установили напротив здания дипмиссии портреты убитых, возложили цветы, а также составили из свечей слово «помним».

2 мая 2014 года в Одессе активисты Куликова поля укрылись от нападения неонацистов в Доме профсоюзов. Здание с находившимися внутри людьми стали закидывать «коктейлями Молотова», начался пожар. Пытавшиеся спастись от огня одесситы начали выпрыгивать из окон. На улице их добивали арматурами. Убийцам и погромщикам не препятствовала полиция. По официальным данным, погибли 48 человек.

Расследование этих трагических событий на Украине так и не было завершено. Сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подчеркнул, что виновные в гибели людей в Одессе три года назад до сих пор не наказаны.

«Как вы помните, ровно три года назад в Одессе — об этом тоже не могу сегодня не вспомнить — произошла страшная трагедия: украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем», — сказал Владимир Путин.

Источник: nstarikov.ru

Метки: антимайдан, чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-249 за 17 марта 2012
... США и сейчас составляет почти половину (!) всех затрат ... официальный Фонд поддержки гражданского общества в России. Это в дополнение... акции, чтобы получать дивиденды и жить на них. - Вы помните... Marionella: А сейчас нет почти нормальных каналов, все каналы...
Еврейский фашизм. Библейский проект и его информационное прикрытие. Часть 4
... периферии просионистские СМИ России почти ежедневно демонстрируют умилительные ... соответствовали этим постулатам: «Помните, дети мои, что все... еврейки с евреем (гражданский брак) не навешивается ... технологий, для изображения «акций насилия или протеста» (...
Как еврейские банкиры и их подельник С.Ю. Витте угробили Российскую империю
...с имевшей серьезное значение акцией имени правящего Государя,... речку Тилигул. Сколько помнится, Витте был тогда ...России не государственным богатством, – а товаром, не общим и неделимым гражданским...её. Они оперировали почти целиком на средства Государственного...
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Даниила Константинова. Это должен видеть каждый
...каждым последующим допросом лучше помнит обстоятельства произошедшего, хотя ... за якобы совершенное убийство почти по таким же обстоятельствам...), но на трибуну гражданских акций его так и не... здоровья. Антинациональный политик в России обречен на неудачу», —...
ПОМНИТЬ ВЕЧНО: Как латышские фашисты убивали русских детей!
...со священником... Некоторые села почти уничтожены артиллерией. В ...не самая громкая «усмирительная акция», в которой принимали ... с половиной тысяч. Помнила ли советская страна своих... Гражданской войне и "Красном терроре", который устроили в России иудо...
Как Гитлер дискредитировал фашизм. Ждёт ли это Родноверие благодаря Истархову? Часть 6
... устроив им превентивную, упреждающую гражданскую войну. Русский фашист (в...поколений вперед? А мы помним – что такое политика ...украинской полиции докладывал: “В акции участвовали 22 украинских полицейских,... после 1923 года в России почти не осталось ученых и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>