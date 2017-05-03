Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой
«Этот день мы приближали, как могли»: фотографии военкоров с фронтов Великой Отечественной
Фотографии военкоров с фронтов Великой Отечественной.
За каждой фронтовой фотографией не только события страшной войны, но и судьбы людей, многие из которых не сумели дожить до победы. Яростная борьба за свободу своего народа, за счастье своей семьи, за Великую Победу и за каждого человека в пылу тех страшных событий – всё это можно увидеть на фотоснимках того времени.
1. Первый день войны
Дети прячутся от бомбежки 22 июня 1941 года.
2. Наступление советских войск
Известная фотография, сделанная в 1943 году и ставшая символом мужества и героизма советских солдат.
3. Артподготовка советских войск
Залп советских реактивных установок «Катюша» на подступах к Выборгу.
4. В минуты отдыха на фронте
Советские солдаты под Сталинградом.
5. Подбитый танк
Командир показывает пробоину в башне немецкого танка Тигр.
6. Киевская наступательная операция
Наступательная операция правого крыла фронта с задачей уничтожения киевской группировки войск противника.
7. Солдат с ребенком
Советский солдат с чешским ребенком на руках.
8. Ночной бой в Бреслау
Старший сержант Киреев стреляет из трофейного немецкого гранатомета во время ночного боя в городе Бреслау.
9. Настоящий герой
Пулеметчик гвардии рядовой Ефим Костин, награжденный орденом Красной Звезды.
10. Битва за Ленинград
Боевые действия советских войск по обороне Ленинграда против вооружённых сил Германии и Финляндии.
11. Советские разведчики в бою
Боец бросает гранату РГ-42.
12. Пост противовоздушной обороны
Пост противовоздушной обороны на крыше гостиницы Москва.
13. Колона немецких военнопленных
Пленные немцы из состава 11-го пехотного корпуса генерал-полковника Карла Штрекера.
14. За неделю до капитуляции Германии
Советские солдаты, отдыхая на ступенях рейхсканцелярии, рассматривают немецкие награды, которые так и не были вручены. Берлин, 2 мая 1945 года.
15. Белорусская наступательная операция «Багратион»
Артподготовка советских войск летом 1944 года.
Источник: nnm.me