Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

«Этот день мы приближали, как могли»: фотографии военкоров с фронтов Великой Отечественной

За каждой фронтовой фотографией не только события страшной войны, но и судьбы людей, многие из которых не сумели дожить до победы. Яростная борьба за свободу своего народа, за счастье своей семьи, за Великую Победу и за каждого человека в пылу тех страшных событий – всё это можно увидеть на фотоснимках того времени.

1. Первый день войны

2. Наступление советских войск

3. Артподготовка советских войск

4. В минуты отдыха на фронте

5. Подбитый танк

6. Киевская наступательная операция

7. Солдат с ребенком

8. Ночной бой в Бреслау

9. Настоящий герой

10. Битва за Ленинград

11. Советские разведчики в бою

12. Пост противовоздушной обороны

13. Колона немецких военнопленных

14. За неделю до капитуляции Германии

15. Белорусская наступательная операция «Багратион»

Источник: nnm.me