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Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

21:47. 3 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

«Этот день мы приближали, как могли»: фотографии военкоров с фронтов Великой Отечественной

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Фотографии военкоров с фронтов Великой Отечественной.

За каждой фронтовой фотографией не только события страшной войны, но и судьбы людей, многие из которых не сумели дожить до победы. Яростная борьба за свободу своего народа, за счастье своей семьи, за Великую Победу и за каждого человека в пылу тех страшных событий – всё это можно увидеть на фотоснимках того времени.

1. Первый день войны

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Дети прячутся от бомбежки 22 июня 1941 года.

2. Наступление советских войск

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Известная фотография, сделанная в 1943 году и ставшая символом мужества и героизма советских солдат.

3. Артподготовка советских войск

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Залп советских реактивных установок «Катюша» на подступах к Выборгу.

4. В минуты отдыха на фронте

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Советские солдаты под Сталинградом.

5. Подбитый танк

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Командир показывает пробоину в башне немецкого танка Тигр.

6. Киевская наступательная операция

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Наступательная операция правого крыла фронта с задачей уничтожения киевской группировки войск противника.

7. Солдат с ребенком

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Советский солдат с чешским ребенком на руках.

8. Ночной бой в Бреслау

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Старший сержант Киреев стреляет из трофейного немецкого гранатомета во время ночного боя в городе Бреслау.

9. Настоящий герой

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Пулеметчик гвардии рядовой Ефим Костин, награжденный орденом Красной Звезды.

10. Битва за Ленинград

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Боевые действия советских войск по обороне Ленинграда против вооружённых сил Германии и Финляндии.

11. Советские разведчики в бою

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Боец бросает гранату РГ-42.

12. Пост противовоздушной обороны

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Пост противовоздушной обороны на крыше гостиницы Москва.

13. Колона немецких военнопленных

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Пленные немцы из состава 11-го пехотного корпуса генерал-полковника Карла Штрекера.

14. За неделю до капитуляции Германии

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Советские солдаты, отдыхая на ступенях рейхсканцелярии, рассматривают немецкие награды, которые так и не были вручены. Берлин, 2 мая 1945 года.

15. Белорусская наступательная операция «Багратион»

Фотографии советских военкоров с фронтов Второй мировой

Артподготовка советских войск летом 1944 года.

Источник: nnm.me

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