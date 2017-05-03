Честь. Кроткие унаследуют мир

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... просил Am l Hm По Чести жил, по правилам играл Em... Один хранит G | D С честью несет это бремя Am | Em... нет Cm | Hm | Em Кто кротко обережный круг создаст F maj... дороги к Весте нет Кто кротко обережный круг создаст Кто вмиг...
... просил Am l Hm По Чести жил, по правилам играл Em... Один хранит G | D С честью несет это бремя Am | Em... нет Cm | Hm | Em Кто кротко обережный круг создаст F maj... дороги к Весте нет Кто кротко обережный круг создаст Кто вмиг...
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