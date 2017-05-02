Зачем США лезут в Корею

Мировая политика есть самая сложная человеческая дисциплина. Столько деталей, нюансов, оттенков, факторов. Успешные политические деятели могут быть перечислены буквально по пальцам. И даже из них значительная часть в итоге … проиграла. Далеко за примерами ходить не надо. Самый знаменитый политик Франции? Наполеон. После долгой борьбы совершил роковую ошибку – напал на Россию. Потерял власть, был предан маршалами, которые заставили его отречься. Вернулся, вновь захватил власть. Сто дней. И окончательное поражение. В решающей битве под Ватерлоо он отправил в обход позиций противника корпус Груши. Груши к битве не явился, будучи подкупленным англичанами, что в итоге привело к поражению. Бонапарт доверил в решающий момент ключевой участок предателю. Это катастрофическая политическая ошибка. Между тем, Наполеон гордость Франции и один из самых известных политиков мира. Хотя, по сути, он ничего в итоге не достиг и все проиграл.



Почему мы это сегодня вспомнили? Потому, что действия политиков надо правильно оценивать. Не только по факту окончания их карьеры, но и по её ходу.

Почему Дональд Трамп начал свое президентство с удара по Сирии и нагнетания атмосферы вокруг Кореи? Чтобы оказать давление на Россию и Китай, а потом с тем, кто под этим давлением дрогнет, достигнуть определенных договоренностей против другого конкурента Штатов. Конечная цель – стравить Россию и Китай в войне друг с другом и оставшись в стороне, сохранить монополию на создание главной резервной валюты мира.

Если вы понимаете смысл происходящего, вы сможете иногда предугадывать следующие ходы.

Как США стараются подтолкнуть Москву и Пекин договариваться с Вашингтоном друг против друга? Показывая Пекину, что договорились с русскими, а Москве кивая, что уже договорились с китайцами. Если мы понимаем, что Дональд Трамп действует в обычной бизнес-манере, в которой много раз выходил из тупика, нам станет понятны его «загадочные слова». Он их сказал во время визита Рекса Тиллерсона в Москву (визит был 11- 12 апреля). Переговоры госсекретаря с Сергеем Лавровым только прошли, никаких договоренностей достигнуто не было, но что сказал Трамп ещё даже не пообщавшись с Тиллерсоном!?

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве прошли успешно, сообщает РИА «Новости»: «Я вскоре поговорю с госсекретарем Тиллерсоном. Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор», — заявил Трамп после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. Он уточнил, что на основании того, что слышал, «дела шли хорошо, может даже лучше, чем я ожидал».

Это жест в сторону Пекина! Мы с русскими договорились. Дела идут лучше, чем я ожидал! Можете и дальше с нами не договариваться, дорогие китайские друзья, мы тогда все с русскими уладим. Против вас, разумеется.

Проходит две недели. И что мы слышим?

«Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона не принес Вашингтону определенности в каких-либо аспектах двусторонних отношений. Об этом Тиллерсон рассказал в интервью National Public Radio.

«Мы ничего не решили на той встрече», — заявил Тиллерсон, говоря о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым».

Вариантов может быть только два. Либо мы должны признать, что во главе США стоят два восторженных дурака. Один из которых занимает пост главы США, и, не понимая ничего, не зная сути, не переговорив со своим подчиненным, сходу делает заявления о том, что «важны именно результаты» что встреча в Москве была успешной. Второй занимает пост госсекретаря и ему на осознание факта, что «ничего не решили на той встрече» требуется около двух недель. Либо мы должны понять, что Трамп и Тиллерсон умные и хитрые политики, которые попытались «развести» Москву и Пекин, но ничего из этой разводки не получилось. И по прошествии времени, госсекретарь это публично признал, «не замечая», что тем самым бросает тень на необычайно оптимистичные ранние заявления своего шефа.

Тут самое время ещё и провести небольшой исторический экскурс на тему геополитики, чтобы пояснить, почему Штаты так прицепились к Корее. Зачем им Корея, ведь у них ещё и Япония там рядом есть, и Тайвань?

Базы и развертываемое американское ПРО в Южной Корее, направлено против Китая и против России. Оба соперника США рядом с Кореей, поэтому –то она так для Вашингтона и ценна. Но есть и ещё чисто геополитический аспект. Чтобы его понять, обратимся к переписке нашего государя Николая II с германским кайзеров Вильгельмом II. До самого начала Первой мировой войны отношения между ними были очень теплыми, дружественными и родственными. Разумеется, насколько могут быть отношения таковыми между монархами двух сверхдержав.

Прямо накануне русско-японской войны Вильгельм написал письмо нашему царю, в которой дал ответ на вопрос, «зачем противникам России нужна Корея с геополитической точки зрения».

Дабы была возможность оценить степень дружественности двух монархов, приводим письмо полностью.

(жирный шрифт – Н.Стариков)

«Берлин, 3/I 1904 г.

Милейший Ники.

Пишу эти строки с тем, чтобы они дошли до тебя в сочельник, и надеюсь, что они застанут тебя и поправившуюся Алису здоровыми и счастливыми, окруженными веселой компанией малышей, резвящихся вокруг вас при свете елки. Еще раз желаю тебе благословения неба на всех твоих путях, да сохранится твоя драгоценная жизнь, как для всех нас, так и для всех тех, кого ты любишь. Да увенчаются планы твои полным успехом: если мирным путем, то покойно, как журчащий ручеек; если силой оружия, то да будет оно победоносно и да развеваются твои знамена, увитые свежими лаврами.

Благодарю тебя за твое милое письмо от 20 декабря, – являющееся новым свидетельством столь мне дорогого твоего доверия ко мне. – Нам надо только стараться, чтобы план, так удачно начатый, не потерпел бы крушения из-за какой-нибудь мелочи. Когда я расстался с твоим милым старым дедом, королем[1], у меня осталось впечатление, что вопрос этот его занимает и что он его обдумывает, стараясь найти наиболее соответствующую потребностям его страны форму. Я воспользовался некоторыми статьями датских газет относительно датского нейтралитета, как основой нашего разговора. Так как рассуждения их привлекли, по-видимому, к себе внимание Дании, я прилагаю к этому письму краткое из них извлечение, которое покажет тебе, каких затруднений король ждет и опасается со стороны своего собственного народа. Понятно, что король, как сторона наиболее заинтересованная в том или ином разрешении этого вопроса, имеет преимущественное право высказать свои взгляды по этому поводу, и надо, чтобы их формулировал и отстаивал кто-нибудь из людей, пользующихся полным доверием короля. Поэтому мне пришло в голову, что всего лучше было бы, если бы ты теперь же написал своему деду, прося его представить нам его предложения, как только они получат приемлемую для него форму, и сообщить все его соображения касательно датского нейтралитета. Если принять в расчет минувшие дни 64-го года, то понятно, что датчане все ещё косо смотрят на нас и потому на предложение, касающееся их судеб, они взглянут благосклоннее, если оно будет исходить от тебя, такого близкого родственника их короля и сына принцессы, которую они обожают. Посылаю тебе при этом письме несколько интересных статей. Одну о нашем флоте и русской политике в XIX веке; одну – о твоем торговом флоте; 2 английские вырезки из 4-копеечиой газеты, которую читают ежедневно тысячи людей на улицах Лондона и повсюду в Англии.

Последнее, чтобы показать тебе, что за материал и что за тон у этой прессы, что преподносит она своим читателям в течение ряда недель и как раздувает пламя, где только может. Нам здесь на континенте это лицемерие и ненависть и отвратительны и непонятны. Здесь всякий прекрасно понимает, что Россия, подчиняясь законам экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую гавань для своей торговли. В силу этого закона она в праве претендовать на полосу берега, где находятся такие гавани (Владивосток, Порт-Артур). Hinterland (лежащие за ними земли) должен быть в твоих руках для того, чтобы можно было построить железные дороги, необходимые для подвоза товаров к портам (Манчжурия). Между двумя портами есть полоса земли, которая, попади она в руки противника, – может сделаться чем-то вроде новых Дарданелл. Этого ты не можешь допустить. Эти «Дарданеллы» (Корея) не должны бить угрозой для твоих путей сообщения и помехой твоей торговле. Так обстоит дело на «Черном Море», но на Дальнем Востоке ты не можешь примириться с подобным положением. Поэтому для всякого непредубежденного человека ясно, что Корея должна быть и будет русской. Когда и как – до этого никому нет дела и касается только тебя и твоей страны. Таково мнение нашего народа здесь, и потому здесь нет ни возбуждения, ни «emballement», ни бряцания оружием или чего-либо подобного. Что Корея когда-нибудь будет твоей, здесь считается вещью само собой разумеющейся, так же, как и оккупация Манчжурии, поэтому здесь никто об этом не беспокоится.

Новогодние открытки позабавят тебя, их сняли в твой приезд в Висбаден – маленькое воспоминание о счастливых днях. Счастливого нового Года и Weidmannsheil также «для крупной дичи» от твоего преданного кузена и друга.

Привет Алисе.

Вилли».

После чтения этого письма нужно дать небольшое пояснение.

Смысл геополитики – не давать державе Суши (каковой является Россия) выйти на просторы мирового Океана. Державы Моря – англосаксы. Русский флот на Черном море заперт турецкими проливами Босфор и Дарданеллы, которые перекрывают путь в Средиземное море и далее. Именно проливы и были целью русских войн с Турцией на протяжении веков. Россия искала выход в океан и на других направлениях, получив его на Дальнем Востоке. Сначала построили Владивосток, потом получили от Китая права аренды Порт-Артура и порта Дальний. Вильгельм и поясняет в своем письме смысл владения (влияния, контроля) над Кореей. Либо со стороны России, либо её конкурентов. Русско-японская война была вызвана спором Петербурга и Токио о влиянии в Корее. Она и начнется в 1904 году. Японию к войне подтолкнули англичане и американцы, давшие кредиты. Цель – как раз не допустить выхода русского флота в океан. В русско-японской войне наш флот был потоплен японцами и … революционерами. Которые впервые в русской истории именно в этот момент выступили синхронно. Влияние японских денег полковника Акаси (которые на самом деле были англо-американскими) на разжигание смуты 1905 года не отрицается сегодня никем. Далее последовало восстановление русского флота, хоть и не полное, в период 1907-1914 года. После чего последовала Великая война, затем государственный переворот февраля 1917 года. Временное правительство НЕМЕДЛЕННО прекратило финансирование постройки крупнейших кораблей – дредноутов, почти готовых сойти со стапелей. Далее Россия погрузилась в смуту, власть взяли большевики. По прямому приказу Ленина часть Черноморского флота была ЗАТОПЛЕНА. Балтийский флот, приказ о затоплении которого отдал Троцкий, был спасен наморси (начальником морских сил) Алексеем Щастным. Вместо награды, Щастный был арестован в кабинете Троцкого, судим специальным трибуналом и расстрелян. Причем РАДИ НЕГО большевики вновь ввели сметную казнь, отмененную сразу после взятия ими власти. В ходе Гражданской войны «союзники» по Антанте при каждом удобном случае топили русские суда (эвакуация Новороссийска и Одессы), старались утопить и Балтийский флот, находившийся у большевиков. Корабли, в том числе боевые, на которых армия Врангеля и беженцы уплыли из Крыма, были «союзниками» конфискованы, проданы, разрезаны на металлолом. Якобы в качестве оплаты за кормежку и «обслуживание» русских беженцев. Сталин восстановил мощь русского флота и разработал программу строительства океанских боевых судов. Против кого – догадайтесь сами. Сразу после смерти Сталина эта программа была свернута, а корпуса судов распилены на металлолом. При Брежневе мы опять имели мощнейший флот, который на равных с англосаксами ходил по мировому океану. Начиная с 1991 года, вновь началось планомерное уничтожение флота «младореформатора». Этот процесс остановил только Путин. На Украине уничтожили практически все, что получили при разделе советского Черноморского флота. Сегодня строятся новые боевые суда, флот опять начал ходить в море. Надо строить как можно больше боевых кораблей. Поэтому Китай построил свой собственный первый авианосец. До этого он владел одним, купленным у «украинских реформаторов» якобы на металлолом советским авианосцем. Любая победа «революционеров» любых мастей начнется с сокращения флота и уничтожения имеющихся судов любыми способами.

Вот такая геополитика. Ничего не меняется.

Информация по теме раскрыта в книгах:

[1] Христианом IX – королем Дании. Мать Николая II, супруга императора Александра III была датской принцессой.

Источник: nstarikov.ru