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Зачем Путин придумал «Дальневосточный гектар» и как нам освоить Дальний Восток

18:49. 2 мая 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня явно виден возрастающий тренд на концентрацию управления и ресурсов в Юго-Восточной Азии. Соседями России по Дальнему Востоку являются страны, суммарный ВВП которых составляет 40% от мирового. В таких условиях, наличие на российском Дальнем Востоке всего лишь 6 миллионов человек, точно не устраивает наше государство. Запуск таких программ как «дальневосточный гектар» и «переселение соотечественников» говорит о том, что решение дальневосточного вопроса уже началось.

На текущий момент программой «дальневосточный гектар» воспользовалось менее 100 тысяч человек. Действия разобщённых граждан, желающих переселиться на Дальний Восток и отсутствие грамотной организации процесса переселения, на сегодня только дискредитируют программу. Бюджетные деньги, выделенные на программу не осваиваются.

В интервью, директор компании Грин-ПИК, председатель Совета ПО "Экополис" Сергей Степанович Конин предлагает альтернативу нынешнему, пущенному на самотёк процессу освоения Дальнего Востока.

Зарегистрироваться в программе коплексного освоения Дальнего Востока можно на сайте ПО "Экополис".

Зачем Путин придумал Дальневосточный гектар и как нам освоить Дальний Восток

Источник: zakonvremeni.ru

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