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Впечатления от боя Кличко ( младшего).

08:40. 2 мая 2017 Просмотров - 483 Один комментарий Опубликовал:

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Скажу так , что работаю я шефом службы безопасности Ночного клуба в Германии. Так вот во время боя в прямомо эфире на большом экране у нас в Клубе мы с моими ребятами , так активо болели за негра ....... что когда он вырубил Кличка мы взорвались возгласами и овациями, что гости нашего клуба просто ошеломлены ? PS: .......Немцы и Турки просто в шоке от наших эмоций ?! Многие исходя из логики подходили и спрашивали ?????? А почему вы за Кличко не болели он же ваш Русский . Я посмотрел на них, и ответил . Вот, что бывает с теми "русскими", кто забывает что они русские?!

 

 

https://cont.ws/@gros59/602748
Метки: спорт
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