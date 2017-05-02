Впечатления от боя Кличко ( младшего).
08:40. 2 мая 2017 Просмотров - 483 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Скажу так , что работаю я шефом службы безопасности Ночного клуба в Германии. Так вот во время боя в прямомо эфире на большом экране у нас в Клубе мы с моими ребятами , так активо болели за негра ....... что когда он вырубил Кличка мы взорвались возгласами и овациями, что гости нашего клуба просто ошеломлены ? PS: .......Немцы и Турки просто в шоке от наших эмоций ?! Многие исходя из логики подходили и спрашивали ?????? А почему вы за Кличко не болели он же ваш Русский . Я посмотрел на них, и ответил . Вот, что бывает с теми "русскими", кто забывает что они русские?!
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Кличко 41 год….. пора уходить.