Великий князь Святослав – историческая фигура, погруженная в пучину забвения

Великий князь Святослав – это одна из самых ярких фигур богатой Русской истории, к сожалению фактически забытая нашей официальной властью и историографией.Если другие личности, внёсшие огромный вклад в развитие Русской цивилизации, такие как Иван Грозный и Иосиф Сталин регулярно поливаются грязью, то о Святославе решили умолчать,Видимо, чтобы не ворошить дела дней минувших, слишком много болезненных вопросов может всплыть о той переломной эпохе – о Хазарском каганате, иудаизме, рахдонитах, христианизации Руси, её последствиях, в Византии и Риме, уничтоженной цивилизации русов Центральной Европы.

Один из мифов созданный про это время – миф о княгине Ольге, «христианской голубке», «великом правителе». Составная часть этого мифа – сказка о «небывалом почёте», которым встретили княгиню в столице Византийской империи. В реальности Ольгу принимали в Константинополе не как главу государства, например: армянские феодалы, венгерские вожди, болгарские цари одаривались намного более щедро. Ольгу по строгому византийскому этикету приняли всего лишь как посла. Поставив ниже, чем вождей кочевников-венгров.

Хотя о той эпохе, как и о времени Святослава можно было бы, при русской власти в державе, снять массу замечательных фильмов, мультфильмов, написать книг, вернув русскому народу знания о настоящем русском характере, безкомпромиссном ко злу, не знающим середины, только Добро и зло.

Кроме того, Ольга – правитель Руси, которая уже потрясла соседей своими ударами, её великие князья Олег и Игорь заключали с могучей Византийской империей договора на правах победителей, сама прибыла в Константинополь. Войска Олега Вещего ходили по Русскому морю (современное Чёрное море) хозяевами, Олег «вешал свой щит» на врата Царьграда в знак покровительства Руси и её мощи. К Игорю византийские императоры сами присылали послов.

Фактически Ольга открыла список правителей-«путешественников» (есть довольно мудрое мнение, что не много путешествующий по заграницам правитель, более мудрый правитель, чем «путешественник») в Русской истории и в нём не самые лучшие правители, от Петра Первого и «слабого и лукавого» Александра Павловича, до Хрущёва и нынешних президентов-временщиков.

Следующим шагом «великой» Ольги, было посольство к королю Восточно-Франкского королевства Оттону (позднее получит титул императора Священной Римской империи Германской нации).



Эта держава, была самым страшным врагом славянорусских племён на Западе (из тех земель вела своё происхождения и династия Рюриковичей, потомков Рюрика-Сокола), в союзе с папским Римом ведя наступление на Север и Восток Европы. «Крестоносцы» огнём и мечом выжигали славянскую цивилизацию Центральной Европы, уничтожая её города, разрушая прекрасные и древние храмы, зачищая все следы её существования, обращая людей в христианство (перед этим ликвидировав носителей знания – жреческое сословие и часть знати, которая не признавала новые порядки), уводя в рабство тысячи людей.



Поэтому, держава Оттона была одним из гнёзд купцов-рахдонитов (раданитов), которые контролировали работорговлю на огромных пространствах от Европы и Северной Африки до Ближнего Востока, Центральной Азии, имея связи с Китаем и Индией.



Императоры и короли, по просьбе рахдонитов, запрещали обращать славянских рабов в христианство, так как христиан пришлось бы освободить. Именно в тот период, гордое имя славян (славных своей историей, говорящих на одном языке – знающих слово), которые были самым многочисленным народом Европы, на греческом, позднелатинском, немецком, французском, португальском, английском и других языках, стало переводится, как «раб».

[Здесь совершенно необходимо дать следующее пояснение.



Безусловно, русофобия издавна процветала на Западе. К сожалению, её ядовитые миазмы проникли в сознание даже искренних русских людей, любящих свою Родину.



Один из таких примеров внедрения чуждого, ложного смысла в сознание – перевод с английского слова slave и как славянин, и как раб. Ну и что? В европейских языках, как и в русском, что, мало омонимов??! Вот пример : косил косой косой косой. Или лук и лук. А во французском, например, voler – это и „летать”, и „воровать”.



У подавляющего большинства историков и лингвистов имеется серьёзный системный недостаток: отсутствие технического образования. Отсюда и их выверты в логике, типа „раз зелёное – значит крокодил”. Или лягушка – в зависимости от того, к какой мысли надо подогнать „доказательство”.



Английское slave в смысле раб – оно, как практически вся аглицкая мова, которая есть испорченная калька с русского, – имеет корнем русское слово „ раб ”. Тот, кто раб отает.



Убедиться в этом совсем несложно. Единственно, надо учесть следующие правила изменения согласных в зависимости от региона или эпохи. Р и Л, Б и В – переходят, соответственно, друг в друга. В том же французском имеется замечательная иллюстрация этого свойства данных согласных: cour b e – кривая, cur v iligne – криволинейный. Посмотрите, с какой лёгкостью Б переходит в В и обратно. Или Варвара – Барбара. Вениамин – Бенджаман.



Англ. re ad и фр. li re означают „читать”. Та же замена согласных и в словах „тео рем а” – „ лемм а”.



Теперь вернёмся к русскому слову „работа”, которое в западноевропейских языках дало следующие слова с корнем - раб -.



англ. lab our, - lab -. Кстати, лаборатория – это место, где работают.

фр. t rav ail

нем. a rb eit

ит. lav oro

и т.д.



Достаточно очевидно, что смысл этих слов, если посмотреть на корень – раб отать.



То же и с английским словом s lav e, где всё тот же русский корень - раб -. А наличие согласной -s- к корню отношения не имеет. Это, скорее всего, показатель обратности действия, как наша частица -ся, которое в Европе нередко ставится перед корнем. Может и какая другая причина есть – поинтересуйтесь у Драгункина. Сравните также корень англ. s mall с русским корнем в слове „ мал ый”.



А теперь давайте посмотрим, как русофобские умники-лингвисты объясняют происхождение слова -работать-, например, на близких к латыни французском или итальянском языках.



Умники утверждают, что на этих языках слово -работать- произошло от лат. trepalium, что якобы засвидетельствовано (какая поразительная точность!schiavo) аж в 582 году. А, скажем, в итальянском слово -раб- звучит так: schiavo. Но и его пытаются вывести от слова „славянин”! Помните? Или крокодил, или лягушка – ну ведь зелёные ж!!!



Немцы своё Sklave, как французы или итальянцы с испанцами, образуют от др.-гр. skyleúo. Ну так покажите, что тут славянского??! А тот факт, что указанное греческое слово имеет точный перевод to strip a slain enemy (что-то вроде изничтожить мёртвого врага) – это вообще проходит мимо понимания русофобских этимологов.



А что это такое, trepalium? А вот оно, изображено на картинке ниже. Позже гласная -е- перешла в -i-. Если вернуться к действительной основе этого „латинского” слова, да посмотреть на картинку, то ясно, что речь идёт о конструкции, в которой… „три палки”! (Ох уж эта древняя латынь…)



У них, оказывается, работать – это не трудиться, а вот так висеть, мыслить…



В общем, вывод напрашивается несложный: совпадение слов „славянин” и „раб” имеет место лишь в английском языке. Но и в нём, как в остальных западноевропейских языках, слово „раб” очевидным образом происходит от слова „работа”. Что вполне логично и понятно сразу: раб должен работать! А само совпадение, иначе – омонимия, – вполне встречаемое в различных языках явление.



Или в те времена лишь одних славянских пленных угоняли в рабство, других вообще не было, да??? Какая чушь… – Прим. ss69100. ]

Нынешнее противостояние НАТО – Россия (Запад – Восток) имеет более чем тысячелетнюю историю. Именно в тот период, после нескольких веков ожесточённого противостояния, жестоких битв, морей крови, тысяч и тысяч славян, русов уведённых в рабство в Западную Европу, в Африку, земли Ближнего Востока, и дальше в глубь Азии (понятно, что в основном объектом работорговли были женщины и дети, как более слабые люди, которые могут смириться с неволей), Рим и его подручные королевства, смогли христианизировать Европу, уничтожив целую культуру – Западную Русь (Венедию).



Часть славянских племён уцелели, приняв религию, частично язык и власть врага – чехи, словаки, хорваты, поляки и т. д. Те кто сопротивлялся до конца, были истреблены и ассимилированы почти полностью.

Прослеживаются аналогии и с нынешним временем, история имеет тенденции повторять невыученные уроки – рабыни (да и дети-рабы) с Восточной Европы, в основном славянки, после крушения Красной империи заполнили все бордели, гаремы Западной Европы, Африки, Ближнего Востока. Россия, Украина, Белоруссия каждый год теряет, таким образом тысячи, десятки тысяч людей.

Что же хотела Ольга от этого страшного врага славян? Посольство было отправлено с просьбой предоставить Руси «учителей в христианской вере»! Это у врага уничтожившего тысячи и тысячи славян! Кроме того, в политическом плане, этим актом Русь признавала себя вассалом державы Оттона и значит Рима, становясь провинцией зародыша Западной цивилизации. Этот факт в школьных и вузовских учебниках не упоминается, а ведь это событие огромной исторической важности – Русь могла стать, при таком раскладе, католической страной, типа Польского королевства.



И нести огнём и мечом «свет Христовой веры» дальше в Азию. При такой альтернативе народам, Востока и Юга, осталось бы только посочувствовать, католицизм в то время устанавливал свою власть методами жесточайшими, топя в крови любые попытки сопротивления. При другом варианте событий, Рим бы решил «русский вопрос» тысячу лет назад», так Берлин, Вена и Дрезден ныне немецкие города, а были славянскими, так Киев, Минск, Новгород, Смоленск, Ростов и Рязань ныне бы носили иные названия – латинские ли, или германо-латинские.

Естественно в державе Оттона и в Риме, с восторгом восприняли это известие, ещё бы без боя получить державу, которая по величине территории в несколько раз превосходит будущую Священную Римскую империю германской нации. Подчинить, без сопротивления, народ, который своими военными походами сотрясал соседние великие державы и народы, потомков Богов и Велетов, державу Сокола.

Миссию христианизации Руси поручили епископу Адальберту Трирскому, его сопровождал немалый отряд воинов в качестве «миротворческих сил». Но слава Богу, у нас был князь Святослав, который со своей дружиной провёл операцию по «перехвату управления» в державе. Юный Святослав Игоревич обладал достаточным разумением и влиянием, естественного его поддержало жреческое сословие, обладавшее тогда огромным авторитетом, чтобы почтительно отстранить от управления впавшую в маразм мать.



Отряды хорошо вооруженных западных «миссионеров» были вырезаны, а сам Адальберт еле унёс ноги из страны варваров. Своим первым же подвигом князь Святослав Храбрый, спас Русь, всю Русскую цивилизацию от католизации и западнизации, которая, скорее всего, завершилась также, как для могучих союзов племён Западной Руси – лютичей, ободричей и массы помельче, полной ассимиляцией, массовым геноцидом.

Война с Хазарией

Вторым подвигом Святослава стала война с Хазарским каганатом. Это паразитарное образование, «чудо-юдо» выпило массу русской крови – брало с подчинённых славянских союзов племён дань людьми, «по белой девице от дыму» (вот откуда в русских сказках образ Змея требовавшего «белую девицу» себе в жертву); проводило жесточайшую политику геноцида и тотального подчинения в отношении славян, которые были жителями самой Хазарии (по арабским источникам они составляли значительный процент от населения Хазарии); уничтожили княжеские роды в союзах вятичей, радимичей, северян; совершали набеги в свободные земли славян, уводя для продажи тысячи людей.



Помнили русы о вероломном нападении 912 года, которое взывало к отмщению, чаша терпения была переполнена. Борьбу с Хазарией вели ещё Рюрик (Рарог-Сокол), Олег Вещий и Игорь – они нанесли врагу ряд поражений, освободили территории ранее вассальные от Хазарии, в том числе Киевщины – земли полян. Но самый главный удар нанёс Святослав – он сокрушил гнёзда Змея, уничтожив это государство, огромные территории перешли под контроль русского князя.

В 964 году Святослав на Оке и Волге миром включил в свою державу данников хазар – вятичей, воины этого союза влились в его войско. В 965 году – нанес удар по Волжской Булгарии, опустошив город Булгар и земли буртасов (по арабским источникам), затем пошёл вниз по Волге. В жестоком бою у столицы Хазарии – Итиля, его воины уничтожили войско хазар и после этого взяли город штурмом.



Этим ударом, в самую сердцевину каганата, Святослав срубил голову змею, нарушил систему управления всем государством, теперь он мог давить другие гнёзда, не опасаясь встретить общего войска Хазарии. После этого огненным смерчем прошлись по владениям хазар, в том числе по Северному Кавказу – были подчинены племена ясов и касогов, захвачена крепость Семендер (территория современного прикаспийского Дагестана). Последней взяли сильную крепость на Дону – Саркел.



Святослав не просто уничтожил власть рахдонитов, Хазарское государство, он мудро начал устанавливать русский контроль на этой территории – гарнизоны были оставлены в Итиле, Семендере, Саркел стал Белой Вежой, именно тогда основано Тмутараканское княжество. Таким образом, русские утвердились на Северном Кавказе, не в 19 столетии, а на тысячу лет раньше. Арабские источники (ибн Хаукаль) стали называть «Русской рекой» уже не Дон (как аль Масуди), а Волгу. Выходит и Иван Грозный, только вернёт нам «Русскую реку», и здесь помыслы и дела Святослава Игоревича были первыми.

Источники говорят о большой нетерпимости воинов Святослава и его самого к «опорным пунктам» вражеского мировоззрения – наследие иудаизма, христианства, мусульманства в Хазарии выкорчёвывалось под корень. И здесь воин с разумом мудреца знал, что делал, именно с помощью религий шло наступление на древнее наследие ведической веры русов.



Причём не надо думать, что Святослав и его войско уничтожило весь хазарский народ, кроме тех кто успел сбежать. Понятно, что выкорчевали иудейскую (причём часть успела сбежать) и союзную им тюркскую (мусульманскую) элиты, скорее всего уничтожили христианские общины, или часть их, основная же масса языческого, простого населения («чёрные хазары») не пострадала – кто не оказывал сопротивления, став подданными Святослава.



Надо учитывать психологию русов того времени – сопротивление безжалостно давили, но простых людей не обижали, у русов, славян даже рабства не было. Пленные, после нескольких лет работ (типа современных принудительных работ – за проступки, преступления), получали свободу и могли вернуться на родину, или остаться в общине, полноправными её членами.

Следующий свой разящий удар Святослав Игоревич направил на Византийскую империю, империю ромеев, наследницу Римской империи, освободив славянскую Болгарию. Но эту тему оставим пока в стороне, подведя итоги рассмотренным событиям.

Итоги первых побед Святослава

- Святослав Храбрый спас Русь из когтей папского Рима, изменив историю одним ударом своей дружины. Русь и русский народ не попали под власть Западного мира и его тогдашнего центра управления – Рима. Таким образом, Святослав спас наш народ и цивилизацию от полного уничтожения и растворения.

- Святослав сокрушил векового врага – Змея, Чудо-юдо, тёмное царство Кощея. Были освобождены тысячи славянских рабов, в том числе подданные хазарского кагана – славяне Дона и Кубани.

- Русь утвердилась на Волге («Русской реке») и на Северном Кавказе, первым князем Тмутараканского княжества стал сын Святослава – по византийским источникам «Сфенго» («Звенько, Звяга»?)

- Святослав смог заключить союз с народами степи, в том числе с печенегами, которые помогли сокрушить Хазарию.

- Началась подготовка к следующему удару – освободительному походу на Балканский полуостров, войне с ромеями.