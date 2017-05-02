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Украинская «Мотор Сич» будет участвовать в разработке вертолета для российских ВКС

07:14. 2 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Обычному обывателю всегда очень трудно воспринимать подобные сообщения. Идет третий год так называемой войны Москвы и Киева, а фирмы двух стран продолжают сотрудничать, да еще и в военной сфере. Но все несуразности сразу отпадут, если вспомнить, что на улице капитализм, а капиталисту отказаться от прибыли так же трудно, как обывателю от стереотипов.

Хотя если быть уж совсем точным, украинская компания будет разрабатывать и поставлять двигателя для совместного российско-китайского проекта, а сами машины кроме российской армии окажутся и в составе НОАК.

Речь идет о разработке тяжелого транспортного вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter), рамочное соглашение о разработке которого было подписано президентами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в 2015 году. Машина должна иметь грузоподъемность кабины 10 тонн и возможность перевозить грузы до 15 тонн на внешней подвеске. Прототип вертолета должен быть готов в 2018 году, а к 2040 году в воздух должны подняться более 200 серийных машин.

Ка тут отказаться украинским капиталистам от подобного куша? В общем, все как всегда. Война войной, а бабки у каждого свои. Вообще капитализм, это сплошное противоречие. Именно он породил 200 лет назад идеологию наций и национализма. И именно он меньше всего ей соответствует.

 

https://cont.ws/@yurasumy/601779

Метки: Россия, Украина, экономика
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