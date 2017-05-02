Сводки от ополчения Новороссии 02 мая 2017
- 09:49 Украинская армия за сутки обстреляла 16 населенных пунктов ДНР.
- 09:47 Боевики «АТО» вчера вечером обстреляли юг ДНР.
- 07:30 ВСУ шесть раз нарушили «режим тишины» в Луганской Народной Республике.
Украинская армия за сутки обстреляла 16 населенных пунктов ДНР
За прошедшие сутки ВС Украины сорок семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.
Разрушения:
п. Трудовские, г.Донецк:
1.05.2017 г. 10.40-11.10 ч., ул. Чехова, д. 21 — повреждение фасада, остекления, дверного проема одноэтажного дома.
01.05.17, 19.50ч. ул. Черногорская, 34а – повреждена кровля. Пулевое попадание в газопровод д=120мм. Возгорание ликвидировано до прибытия МЧС.
ул. Мамина-Сибиряка, 51 — сгорела кухня;
ул. Виктора Гюго, 22 — повреждена пристройка гаража;
ул. Коховского, 25 — повреждена кровля, остекление;
Школа №103 — повреждено остекление.
01.05. 2017 г. в результате минометного обстрела со стороны ВСУ н.п. Трудовские, ранение получил Деркач Александр Николаевич, 1965 г.р. Минно-взрывная травма в область груди. Лечение амбулаторное.
н.п. Зайцево:
ул. Полетаева, 34 — прямое попадание в кровлю;
ул. Рыбалко 163 — прямое попадание, дом сгорел.
н.п. Яковлевка:
ул. Ясиноватская, 91 — прямое попадание, дом сгорел.
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Боевики «АТО» вчера вечером обстреляли юг ДНР
Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Саханка, Коминтерново и Ленинское Новоазвоского района на юге ДНР.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу администрации Саханки Игоря Подгорного.
«Вчера вечером, около 17:00 и 19:00, украинские силовики открывали огонь по селам Саханка, Коминтерново и Ленинское», — сказал он.
Подгорный добавил, что информации о пострадавших и повреждениях жилого фонда в администрацию не поступало.
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ВСУ шесть раз нарушили «режим тишины» в Луганской Народной Республике
Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, села Калиновка.
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