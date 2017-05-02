Сводки от ополчения Новороссии 02 мая 2017

Украинская армия за сутки обстреляла 16 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины сорок семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

п. Трудовские, г.Донецк:

1.05.2017 г. 10.40-11.10 ч., ул. Чехова, д. 21 — повреждение фасада, остекления, дверного проема одноэтажного дома.

01.05.17, 19.50ч. ул. Черногорская, 34а – повреждена кровля. Пулевое попадание в газопровод д=120мм. Возгорание ликвидировано до прибытия МЧС.

ул. Мамина-Сибиряка, 51 — сгорела кухня;

ул. Виктора Гюго, 22 — повреждена пристройка гаража;

ул. Коховского, 25 — повреждена кровля, остекление;

Школа №103 — повреждено остекление.

01.05. 2017 г. в результате минометного обстрела со стороны ВСУ н.п. Трудовские, ранение получил Деркач Александр Николаевич, 1965 г.р. Минно-взрывная травма в область груди. Лечение амбулаторное.

н.п. Зайцево:

ул. Полетаева, 34 — прямое попадание в кровлю;

ул. Рыбалко 163 — прямое попадание, дом сгорел.

н.п. Яковлевка:

ул. Ясиноватская, 91 — прямое попадание, дом сгорел.

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Боевики «АТО» вчера вечером обстреляли юг ДНР

Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Саханка, Коминтерново и Ленинское Новоазвоского района на юге ДНР.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу администрации Саханки Игоря Подгорного.

«Вчера вечером, около 17:00 и 19:00, украинские силовики открывали огонь по селам Саханка, Коминтерново и Ленинское», — сказал он.

Подгорный добавил, что информации о пострадавших и повреждениях жилого фонда в администрацию не поступало.

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ВСУ шесть раз нарушили «режим тишины» в Луганской Народной Республике

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, села Калиновка.

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