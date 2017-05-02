«СССР не распался, мы в нем живем!»

Не так давно в России появились активисты, утверждающие, что нет такого государства, как Российская Федерация, и мы до сих пор проживаем в СССР. Такие люди называют себя гражданами Союза Советских Cоциалистических Республик и утверждают, что настоящая власть и ее органы не являются легитимными. Главное доказательство тому, по мнению граждан СССР, Постановление Государственной Думы от 15 марта 1996 года № 157-II «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР». Следует вспомнить, что на том референдуме о сохранении СССР 77, 85% от числа всех голосов выразили свою волю, сообщив: «Да, считаю необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик». В соответствии с этим настоящие граждане СССР активизировались, возродили правительство СССР (с должностным аппаратом), и разработали ряд мероприятий, которые, по их мнению, помогут спасти Родину. Обо всем корреспонденту «СП» на полном серьезе рассказал сочинец Андрей Топорков, который представился временно исполняющим обязанности первого заместителя главы Краснодарского края РСФСР. Также он является по совместительству и первым заместителем председателя военного трибунала. Так он о себе заявляет.

Навести порядок

Как рассказал гражданин СССР Андрей Топорков, он уже давно начал задумываться о том, что у нас в обществе творится много несправедливости — законы не исполняются, сотрудники ГИБДД борзеют, страховые компании работают нечестно и так далее. Начал искать правду в интернете, и в прошлом году случайно наткнулся на ролик «Неприкосновенность граждан Советского Союза», который помог многое понять. Как оказалось, законы в Российской Федерации не работают, потому что никакой Российской Федерации просто… нет. И мы до сих пор проживаем в правовом поле Союза Советских Социалистических Республик.

— Тщательное изучение мной документов и законов позволяет утверждать, что СССР никогда юридически не «разваливался» и не становился «бывшим», так как итоги общенародного Референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года и вступившего в законную силу с 21 марта 1991 года, никто не отменял, - рассказал нам Андрей Топорков, — ибо нет ни у кого на это прав. Как никто не отменял и действие Конституции СССР, и законов Советского Союза.

Тогда на референдуме о сохранении СССР 77,85% от числа всех голосов выразили свою волю за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации.

Когда к Топоркову, который ранее занимался строительными и отделочными работами, пришло понимание, что такого государства, как Российская Федерация, попросту нет, то он решил заняться восстановлением СССР. Как оказалось, таких, как он, у нас много. Поэтому в настоящий момент сформировано дублирующее правительство Краснодарского края РСФСР/СССР. В Сочи у нас, кроме временно исполняющего обязанности первого заместителя главы Краснодарского края РСФСР Андрея Топоркова, проживает и глава Краснодарского края РСФСР Дмитрий Богатый и глава города Сочи РСФСР в составе СССР Максим Счастливый (творческие псевдонимы). То есть органы СССР, по сути, восстановлены. По всему Краснодарскому краю назначены должностные лица. И ряды играющих в СССР каждый день пополняются.

Спасти Родину

Как утверждают граждане СССР, у них есть алгоритм действий для спасения Родины. Он заключается прежде всего в том, чтобы уведомить, как можно большее количество людей (и прежде всего правоохранительные органы) о том, что Советский Союз существует и является легитимным государством.

— Наша задача — вернуться в то правовое поле, которое существовало в СССР, — продолжает Андрей Топорков. - Для этого необходимо уведомить всех, что существует Советский Союз, что мы все граждане СССР. Ломать при этом мы ничего не собираемся. Наша первая задача — уведомить, направить внимание (в первую очередь правоохранительных органов) в нужное русло. Действуем при этом мы только просветительскими методами.

Андрей Топорков, если посмотреть его канал в YouTube (Правительство СССР Краснодарского края), уже побывал с просветительскими лекциями во многих кабинетах власти. Его выслушивал и экс-прокурор Марк Большедворский, который настоятельно требовал покинуть кабинет, и представители следственного комитета. По признанию Андрея Топоркова, в последнее время граждане СССР в Сочи уведомили все подразделения ФСБ и все полицейские участки Краснодарского края.

Я достаю из широких штанин…

Так как Андрей Топорков со товарищи считают, что Российской Федерации у нас не существует, они не признают и подлинность паспорта гражданина РФ. Специфичное отношение у них и к кредитным обязательствам. Избавиться от которых, по их заявлению, можно одним росчерком пера.

— Закона о паспорте нет до сих пор, что он может регламентировать — неизвестно, — поделился Андрей Топорков. — Если вы начнете внимательно изучать данный документ, то выясните, что печать там не соответствует ГОСТу Р51511−2001, расшифровки того, кто его выдал, тоже нет. Может, это уборщица какая-то расписалась. Далее идет наша фамилия, имя, отчество крупными буквами, всем присвоен инвентаризационный номер. То есть из нас сделали частную собственность коммерческой организации под названием Российская Федерация.

В настоящее время граждане СССР прорабатывают вопрос по банковским кредитам и задолженностям.

— Требование банками возврата кредита, который по факту и по закону является лишь взаимным обменом долговыми обязательствами (векселями), незаконно, — считает Андрей Топорков. — Необходимо просто пойти в банк и написать заявление — прошу закрыть мой текущий счет. И они вам его закроют. Вы вправе закрыть свой вклад, потому что у вас нет кредитного счета.

Андрей Топорков с товарищами верит, что будущее у нас очень светлое. Верят они и в то, что все ресурсы рано или поздно будут принадлежать народу, что вернутся ГОСТы и качество продукции, что запретят завозить пальмовое масло, которым травят население. Все, по их мнению, будет приходить в порядок планомерно, без резкий движений и митингов. Но для этого надо, чтобы в первую очередь власть на местах осознала, что мы живем по законам СССР. Но, судя по роликам в YouTube, власть пока не готова к таким глобальным переменам.

Краснодарский политтехнолог Александр Топалов, уверен, что движение «граждан СССР» — это в крайней степени маргинализированное сообщество людей, предпочитающих заниматься конспирологией и шарлатанством вместо реальных дел.

— Никаких реальных политических, исторических или юридических предпосылок заявлять, что СССР до сих пор существует нет. Распад СССР — исторический факт. Само обсуждение этой темы уже может граничить с вполне реальной шизофренией. Можно заочно утверждать, что у истоков подобных течений стоят люди, пытающиеся заработать политические или вполне реальные финансовые дивиденды. Политическая реальность такова, что в ней всегда будут присутствовать всевозможные маргинальные организации, балансирующие на грани между сектой и объединением психически нездоровых людей. Их мало, но они есть. И так или иначе всасывают в себя часть политически активных граждан. При этом доля сторонников подобного рода движений крайне мала и никоим образом не влияет на политические процессы. Никакого будущего у движения «граждан СССР», понятное дело, нет. С таким же успехом можно утверждать, что в данный момент мы живем в Киевской Руси, а также провозгласить кого-нибудь князем или престолонаследником Рюриковичей. — Уверен Топалов.

Редактор телепрограммы «Советская Кубань», политолог Вячеслав Потапов:

— Каждый, наверное, может считать, то, что он хочет. Но в настоящий момент есть факт существования Российской Федерации. Я конечно, не академик-правовед, но, считаю, что если на сегодняшний момент действует законодательство Российской федерации, то невозможно говорить о правовом поле Советского Союза. Здесь фокус в том, что референдум о котором идет речь и его итоги, действительно были обязательны для исполнения властями. Но теперь, для того, чтобы что-то изменить, необходимо признать действия того времени не соответствующими законодательству, и тогда, соответственно, наступят правовые последствия.

Кому-то, видимо все это очень интересно. Сегодня разные клубы существуют, всякие религиозные и правовые течения. Кто-то продвигает такие идеи из определенных целей. Но мы не можем говорить о том, что не существует Российской Федерации — она существует. Это действующее государство со всеми необходимыми атрибутами. Другое дело, что разрушение Советского Союза, было, наверное, незаконно, с учетом результатов референдума, с этим я могу согласиться. Но, а во все остальном — наверное, выводы просто не верны. И точно не идут на пользу нашему государству.