Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 мая 2017

США хотят в этом году покончить с ИГИЛ в Афганистане

США нацелены на то, чтобы освободить районы Афганистана от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в текущем году.

Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в этой стране Билла Салвина.

«У нас есть хороший шанс уничтожить их в 2017 году и четко дать понять, что, когда боевики ИГИЛ будут ликвидированы в других частях света, он (Афганистан) перестанет быть тем местом, куда можно приехать и организовать нападение», — сказал Салвин.

По его словам, ранее число боевиков ИГИЛ в регионе достигало 2,5-3 тысяч человек, но из-за потерь в битвах и случаев «дезертирства» оно сократилось до 800 человек.

США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения «Талибан» в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками ИГИЛ.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Вооруженные силы Сирии на 7-й год войны

Вооруженные силы Сирии на седьмой год войны: от регулярной армии к добровольческим корпусам

С начала гражданской войны в Сирии режим Б. Асада проводил мероприятия по адаптации лояльных ему вооруженных формирований к условиям внутреннего конфликта, к которому они оказались абсолютно не готовы.В частности, в Сирийской арабской армии (САА) преобладали исключительно тяжелые бронетанковые и механизированные дивизии. Всего таких соединений было одиннадцать (а также две дивизии «специальных сил» — 14-я и сформированная непосредственно перед началом гражданской войны 15-я). В них был переизбыток танков и иной бронетехники и дефицит легких мобильных, хорошо подготовленных подразделений. Они также имели громоздкую штатно-организационную структуру и не могли решать поставленные задачи в ходе внутреннего конфликта.Массовое дезертирство окончательно поставило крест на боеспособности этих дивизий, за исключением 4-й механизированной, 14-й и 15-й дивизий специальных сил, а также «Республиканской гвардии». Из остальных дивизий, чьи штабы одновременно являлись и штабами военных секторов, был выделен их боеспособный компонент, сведенный обычно в одну из четырех штатных бригад. Так, например, в 1-й танковой дивизии такой бригадой стала 76-я и в 10-й дивизии — 56-я бригада. На основе штабов дивизий удалось создать элементы командования по территориальному принципу, большинство из которых действуют и до настоящего времени (кроме штаба дивизии в Ракке). Они послужили основой территориальных или позиционных сил.Большинство дивизий или бригад с их номерами являлись соединениями подобного дивизионного и бригадного уровня только на бумаге и в сводках новостей. В реальности они не представляют соответствующей боевой ценности. Скорее, они напоминают дивизии и бригады российской армии времен первой чеченской кампании. Данная ситуация сохраняется и в настоящее время, и второе падение Пальмиры в декабре 2016 г. это наглядно продемонстрировало. Находящиеся поблизости в провинции Хомс военные части не смогли выделить каких-либо существенных подкреплений и направить их в помощь гарнизону Тадмора, несмотря на то, что на бумаге эти силы выглядели очень грозно. Таким образом, главными проблемами режима на первом этапе войны стали как комплектование САА личным составом, так и отсутствие в ней мобильных сил и легкой пехоты, способных оперативно затыкать бреши в случае возникновения угрозы на том или ином направлении, а также вести боевые действия в городских условиях и на местности со сложным рельефом.Сформированные после 1982 г. для операций в горах Ливана четыре пехотные бригады быстро потеряли боеспособность, будучи набранными из нелояльных режиму сирийцев. В результате на первом этапе войны режим Б. Асада в качестве мобильных сил легкой пехоты мог рассчитывать лишь на 14-ю и 15-ю дивизии специальных сил. Их подразделения действовали по всей территории страны, перебрасываясь на различные участки. Такую же боевую работу выполняли и отдельные полки специального назначения. Спецназом, естественно, все эти силы можно было назвать весьма условно, так как они применялись исключительно как легкая пехота и штурмовые силы. Но надо отметить, что по уровню боевой выучки они превосходили иные сирийские соединения и части.В качестве мобильных бронетанковых и механизированных подразделений, которые использовались по всей Сирии, на наиболее угрожаемых направлениях были бригады и батальоны 4-й механизированной дивизии, которые усиливались подразделениями иных «тяжелых» дивизий. Танковые и механизированные батальонные группы этих соединений часто применялись совместно с частями 14-й и 15-й дивизий специальных сил, обеспечивая им бронетанковую поддержку. Впоследствии также в качестве пехотного компонента 4-й дивизии часто использовались отряды ливанской «Хезболлы», как это можно было наблюдать, например, в ходе боев за Алеппо.Группировки, сражающиеся на стороне режимаТем не менее всех боеспособных соединений САА, включая части «Республиканской гвардии», которые также сохранили боеспособность, но были ориентированы прежде всего для обороны правительственных кварталов Дамаска, а одна бригада была развернута для защиты Латакии, было явно недостаточно не только для наступательных действий, но даже для обороны т.н. «Полезной Сирии». Собственно, и в настоящее время численность САА вряд ли может превышать 70 – 80 тыс. бойцов.Режим не имел возможности восстановить в полной мере боеспособность САА ввиду массового уклонения от службы в ней. В такой ситуации Б. Асад был вынужден, по сути, пойти по пути своих противников, позволив любым лояльным ему группам, партиям и общественным движениям создавать собственные вооруженные группировки без какого-либо управления этим процессом из Дамаска. За счет формирования большого количество военизированных структур различного происхождения, которые взяли на себя местные партийные ячейки БААС, крупные бизнесмены, связанные с режимом Б. Асада, или даже преступные сообщества, на протяжении 2012 г. была частично решена проблема комплектования вооруженных сил. Их удалось усилить пехотными подразделениями, которыми стали эти военизированные иррегулярные формирования. Их называли обобщенным наименованием «Шабиха». Начиная с 2012 г., Шабиха появляются во всех регионах Сирии, подконтрольных режиму. В тот период численность этих сил оценивалась в 40 тыс. чел. Однако в последующем она только возрастала.Некоторые отряды действовали исключительно на ограниченной территории — в городском районе или поселке, где и были сформированы. Иные, например, созданные влиятельными магнатами, могли быть использованы во всей Сирии. Эти подразделения также сильно отличались по уровню экипировки и вооружения, подготовки бойцов, дисциплины. Некоторые представляли исключительно местные силы, другие имели сложную иерархию, ведущую в Дамаск. В любом случае Шабиха спасла армию от истощения и оказалась в некоторых случаях даже более эффективной и устойчивой в городских боях и при обороне населенных пунктов, чем САА.Многие эти отряды обрели дурную славу, прежде всего связанную с их преступлениями против гражданского населения, что нашло отражение и в документах ООН. Вопреки распространенному мнению далеко не все группы Шабиха были алавитскими. Некоторые были сформированы из суннитов. Например, в Алеппо роль Шабихи играл суннитский гангстерский клан «Барри», прославившейся своей жестокостью; точно такую же репутацию завоевал христианский преступный клан, ранее контролировавший пути контрабанды, ставший Шабиха в районе Эль-Кусейра.На следующей стадии военного конфликта реформированию подверглись уже собственно эти «разношерстные» иррегулярные формирования, которых попытались привести к общему знаменателю и придать им более или менее единое устройство. В связи с этим сирийские власти, начиная с 2013 г., создают «Национальные силы обороны» (НСО), подчиненные «Народным комитетам». В формировании этих подразделений приняли участие иранские военные советники, которые в качестве образца предложили структуру и программу обучения «Басидж» — иранской военизированной милиции.С учетом того, что САА даже с помощью НСО не была в состоянии переломить ход войны, в этот период в стране появляются «шиитские джихадисты» — иностранные боевики различных шиитских организаций из разных стран, которые с того момента становятся неотъемлемой частью вооруженных сил режима. Наиболее известные среди них — ливанская «Хезболла» и многочисленные иракские группы, такие как «Лива аль-Зульфикар» и «Лива Асадуллах аль-Галиб», возникшие на фундаменте «первопроходцев» шиитского джихада в Сирии из числа иракских сил — «Ливы Абу Фадль аль-Аббас» и конгломерат иракских шиитских группировок, связанных с «Асаиб Ахль аль-Хакк».В САР также действуют формирования, подчиненные непосредственно иранскому командованию «Аль-Кудс». В частности, набранные из афганских шиитов «Фатимиюн» (их общая численность в лагерях в Иране составляет 18 тыс., из них 3–5 тыс. находятся в Сирии и меняются на основании ротации) и пакистанские «Зейнабиюн».Многие из этих иностранных шиитских группировок начинают формировать в Сирии свои «дочерние структуры» — как связанные с ними напрямую, так и финансируемые из шиитских фондов. Это так называемая «Сирийская Хезболла», в которую входят силы «Сирийского национального идеологического сопротивления» — местные филиалы ливанской «Хезболлы», а также «Сирийское исламское сопротивление», к которому можно отнести местные сирийские фракции иракских шиитских группировок. Эти силы состоят из сирийских граждан — как шиитов, так и «хомейнизированных» суннитов и алавитов. Так, например, иракская «Катаиб Сайид аш-Шухада» сформировала из сирийцев свой местный филиал — «Лива Сайида Рукайа». А действующая в осажденном Дейр-аз-Зоре «Лива имам Зейн аль-Абидин» — один из многих филиалов ливанской «Хезболлы» в САР. Большинство таких группировок фактически так и не вошли в НСО и по-прежнему пользуются самостоятельностью.Другие группировки, наоборот, даже стали подразделениями САА. Так, в 4-й дивизии есть шиитский полк местной (сирийской) «Хезболлы» — «Лива Сейф аль-Махди». Общая численность всех формирований, связанных с Ираном, можно оценить в 130 тыс. чел. Из них 30 тыс. — это иностранные шиитские боевики и 100 тыс. — сирийские шиитские группировки и подразделение НСО, состоящие из суннитов и алавитов и иных сирийцев, но находящиеся под контролем иранских военных советников и частично или полностью финансируемые Ираном.Следует отметить, что наступило четкое «разделение труда» между САА и НСО, где армия в большой степени играет роль танковых и тяжелых механизированных подразделений, а НСО — пехотных частей, иногда даже посаженных на бронетехникику (БТР, БМП), принадлежащую армии. Тем не менее армейское командование прилагает усилия для создания собственного пехотного штурмового компонента, который должен был дополнить силы СпН из 14-ой и 15-ой дивизий. Таким образом, осенью 2013 г. появляются «Силы Тигра», развернутые в одноименную дивизию.Предусматривается возможность предоставить российскому военному командованию широкую степень независимости в проведении военных действий без необходимости привлекать проиранские формирования и менять в угоду им ход той или иной операции. Так, изначально призванные стать еще одним «элитным подразделением армии», эти силы находят серьезных спонсоров, связанных с разведкой ВВС и преследующих собственные цели. В результате они не столько усиливают 14-ю и 15-ю дивизии, сколько, наоборот, ослабляют их, переманивая наиболее подготовленных бойцов. Ослабили они и оставшиеся боеспособными армейские части, такие как 4-я механизированная дивизия или 11-я танковая, из которых также забирали лучшие офицерские кадры в подразделения дивизии «Силы Тигра» и его отдельные бригады — «Силы Гепарда» и «Силы Пантеры». При этом они подчиняются штабу САА весьма формально, будучи, по сути, подразделениями, связанными с разведкой ВВС. Пока, наконец, «Силы Тигра» не превращаются в полностью автономную «фракцию» сирийских проправительственных сил, имеющих и собственные танковые части (оснащенные новейшими российскими танками Т-90), и иные подразделения, обеспечивающие им широкую степень независимости.Появление «Соколов Пустыни», уже исключительно частной военной компании, хоть и аффилированной с САА, также ослабляет состав 14-ой и 15-ой дивизий. Теперь их названия очень редко можно встретить в сводках боевых действий, в отличие от тех же «Тигров» или «Пустынных Соколов».Таким образом, кроме САА и сил обороны появляется еще один компонент вооруженных формирований, действующих на стороне режима, — частные подразделения. Помимо уже названных соединений, к ним можно отнести подразделения «Катаиб аль-Джабалауи» и «Леопарды Хомса» (но есть и другие), сформированные Рами Маклуфом и его «Ассоциацией аль-Бустан».Наконец, при участии российских военных советников начал формироваться 4-й добровольческий штурмовой корпус. Местом его формирования стала провинция Латакия. Примером послужила бригада «Щит Побережья», созданная в Латакии из местных алавитских добровольцев при поддержке «Республиканской гвардии». Отличие 4-ого корпуса от ополченческих и территориальных НСО в том, что служба в нем не являлась альтернативой службе в САА. Корпус должен был формироваться из уже отслуживших «ветеранов» или тех, кто по тем или иным причинам были освобождены от службы. Но по факту его укомплектование, как это часто и бывало, происходит путем переманивания бойцов иных, в том числе конкурирующих, структур, то есть дивизий Армии или НСО. При поступлении в это подразделение сохранились гражданские зарплаты, к которым добавлялись новые выплаты, что указывает на серьезные источники финансирования.В результате к осени 2015 г. из 6 набранных местных добровольческих бригад (некоторые, вероятно, перепрофилированные бригады НСО) и 103-й бригады «Республиканской гвардии», послужившей, скорее всего, в качестве штабной и резерва тяжелой техники, а также ряда иных частей и был развернут 4-ый штурмовой добровольческий корпус. Он смог добиться определенных успехов в ходе наступательных операций в Латакии в конце 2015 – начале 2016 гг. Само название «штурмовой» указывало на изменившуюся тенденцию. Теперь вместо оборонительных структур типа НСО и спонтанно возникших бригад «Щитов» (обороны побережья и т. д.) силы режима нацеливаются на наступательные операции.После окончания формирования 4-ого корпуса начинается создание близкой к нему структуры — 5-ого штурмового добровольческого корпуса, но уже не регионального (Латакия), а общесирийского значения. Он должен быть укомплектован в том числе и за счет задействования «скрытых резервов». В частности, к службе в его бригадах будут привлекаться амнистированные повстанцы и дезертиры, а также иные избегающие военной службы лица. В то же время для поступления в корпус существует серьезный материальный стимул в виде сохранения довоенных зарплат и военных премий.Если 4-ый корпус был развернут исключительно в Латакии и являлся скорее экспериментальным, то места формирования 5-го корпуса разбросаны по всей Сирии, и условия службы в нем несколько отличаются от 4-го корпуса. Не исключено, что силы 5-го корпуса будут тесно взаимодействовать с теми подразделениями на военных объектах, на которых они формируются (5-я танковая дивизия, 15-я дивизия СпН). Ожидается также, что эти силы могут создать нужный пехотный компонент для взаимодействия с «тяжелыми» батальонами САА вместо зависимых от Ирана НСО. Тем самым предусматривается возможность предоставить российскому военному командованию широкую степень независимости в проведении военных действий без необходимости привлекать проиранские формирования и менять в угоду им ход той или иной операции. Это вызывает настороженность у Тегерана. И, по некоторым данным, Иран настаивает на своем более активном участии в создании 5-го корпуса.Кроме того, новой тенденцией развития вооруженных сил режима может стать укрепление «Республиканской гвардии», которая в конце концов должна будет поглотить все наиболее боеспособные части САА. В качестве образца может быть использовано формируемое в Алеппо новое соединение, которое объединит в своих рядах все части и подразделения Сирийской арабской армии, действующие в районе города, в новое формирование — 30-ю дивизию «Республиканской гвардии».***На каждом новом этапе реформ и попыток укрепить боеспособность лояльных ему сил, режим Б. Асада создает все новые и новые надстройки, каждая из которых имеет различную степень зависимости или независимости от Дамаска. И каждая из них опирается на поддержку того или иного зарубежного или внутреннего спонсора, являясь, по сути, его «прокси». Само по себе наличие такого количества разрозненных и не подконтрольных в полной мере Дамаску структур закладывает под Сирию (а отнюдь не только под режим) бомбу замедленного действия, препятствует реализации договоренностей о прекращении огня и требует выработки ясной линии в отношении их будущего.Кирилл Семенов http://russiancouncil.ru/analytics-and-c omments/analytics/vooruzhennye-sily-siri i-na-sedmoy-god-voyny-ot-regulyarnoy-arm ii-k-dobrovolcheskim-korpusam/ – цинк

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Армия Сирии борется с террористами ИГИЛ в провинции Хомс

Сирийская арабская армия освободила шесть поселков, отбила у террористов ИГИЛ (запрещено в Российской Федерации) газовые скважины и стратегически важную высоту на востоке провинции Хомс.

Бойцы сирийской армии отразили неожиданную атаку ИГИЛ в районе города Ханассер, нейтрализовав больше 20 террористов. Уничтожили еще как минимум 19 боевиков в ходе столкновений в окрестностях Дейр эз-Зора.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сирия: российские военные прибыли в Африн

Колонна с российскими военными вошла в сирийский Африн. Там военнослужащие развернули полевую кухню и мобильный госпиталь для местных жителей.

Территорию в этом районе теперь патрулируют бойцы российской военной полиции. Вместе с правительственными войсками они следят за соблюдением режима прекращения огня.

Недалеко от Африна проходит линия соприкосновения. Боевики не решаются на наступательные операции, но их снайперы регулярно обстреливают позиции сирийской армии.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Удар по Сирии был «развлечением после ужина», — министр США

Министр торговли США Уилбур Росс рассказал журналистам, что удар «Томагавками» по сирийскому военному аэродрому Шайрат был «развлечением после ужина» для президента США Дональда Трампа, который в тот день принимал председателя КНР Си Цзиньпина в своей загородной резиденции «Мар-а-Лаго». «Ему (Трампу — РВ) даже не пришлось ничего платить за это развлечение», — сказал Росс, выступая в понедельник на международной конференции экономического Института Майкла Милкена в Лос-Анджелесе. «Когда принесли десерт, президент сказал господину Си (Цзиньпину), что ему нужно кое-о чем рассказать, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии», — заявил Росс. «Это было что-то вроде развлечения после ужина», — добавил он. Его слова были встречены смехом. Напомним, «Русская Весна» сообщала о том, что Трамп оповестил Си Цзиньпина за ужином 7 апреля в поместье «Мар-а-Лаго». По словам американского президента, в это время ему поступило «сообщение от генералов» о готовности нанести удар, и он отдал соответствующий приказ. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертник атаковал конвой США, 6 военных сгорели заживо

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Россия провела очередные гуманитарные акции в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провёл шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Латакия и Эс-Сувейда.

Об этом сообщается в бюллетене центра, пишет RT.

Отмечается, что в городе Алеппо в районах Кади Аскар, Бенизид, Бустан аль-Каср и Азиза жителям переданы 800 порций горячей еды, 100 продуктовых наборов и хлеб. Также 800 продуктовых наборов были переданы жителям населённых пунктов Джааубет-Бургаль и Таала.

Всего за сутки гуманитарную помощь получили 1492 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,8 тонны.

Кроме того, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр эз-Зор доставлено 21,5 тонны гуманитарных грузов, полученных сирийскими властями по линии ООН.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Астане

Сирийская оппозиция подтвердила свое участие в переговорах в Астане. Об этом сообщил замглавы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, пишет РИА Новости.

«Да, ожидается (участие оппозиции), подтвердили. Мы их ожидаем», — сказал замминистра утром во вторник.

По словам Тлеуберди, прибытие оппозиции ожидается в ближайшее время.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Охота на «Аль-Каиду»: «Cпецназ из СССР» расстреливает боевиков как в тире — кадры боя (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», недавно в Сирии появился «спецназ из СССР»: Бойцы из Средней Азии, Кавказа и Закавказья в апреле прибыли в Хаму. Сейчас появилось первое видео работы бойцов мусульманского батальона «TURAN», сформированного из граждан стран бывшего СССР для контрпартизанской борьбы с террористами, а также для внезапных молниеносных атак на неожиданных для бандитов направлениях. Как стало известно «Русской Весне», в середине апреля в провинцию Хама начали прибывать первые бойцы отрядов «Туран», имеющие соответствующие шевроны на камуфляже. Как сообщил РВ военный источник, на север Хамы было переброшено от 800 до 1200 членов «TURAN», в основном отряды состояли из представителей Средней Азии, но были замечены выходцы с Северного Кавказа России и Закавказья, предположительно азербайджанцы. Первые кадры операции «Турана» На первом видео «спецназа из СССР» группа мусульманского спец. батальона атаковала позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (исламистской коалиции, возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*). Антитеррористическая операция была проведена в северной части провинции Хама, где в апреле и начали развертываться силы батальона. На кадрах бойцы «Турана» ведут огонь из ПТРК, снайперского вооружения и корректируют минометно-артиллерийский огонь. Боевики мечутся как загнанные звери и прячутся в строениях, в которые затем попадают ракеты (ПТУР) и снаряды. В результате атаки террористы понесли тяжелые потери, более 15 погибли и около 40 получили ранения. Напомним, что фронт в Хаме в последние дни стабилизировался после того, как Верховное командование САА решило приостановить свои военные операции в этом регионе. Читайте также: Смертник атаковал конвой США, 6 военных сгорели заживо * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Подготовка химатаки в Сирии: Ракетный эсминец США вышел в море, а из морга в Идлибе исчезли тела 23 детей

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Колонны бронетехники России и США прибыли в курдские районы Сирии, встав между турками и YPG (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник появились кадры прибытия российских военных подразделений в кантон Африн, который расположен в северо-западной части провинции Алеппо. Как видно на снимках ниже, конвой военной полиции минобороны РФ и Центра примирения прибыл в сельскую местность в упомянутом регионе. Сообщается, что российское командование в Сирии и командиры Отрядов народной самообороны Африна (YPG) достигли соглашения, по условиям которого вблизи турецкой границы будут установлены российские военные посты. Данное соглашение предназначено для предотвращения нападений турецкой армии на позиции YPG в этом регионе. Военный источник подтвердил «Русской Весне», что такое решение действительно было принято. «Вблизи линии разграничения враждующих сторон устанавливаются блокпосты ЦПВС для предотвращения провокаций», — рассказал собеседник «Русской Весны». Ранее конвой американских бронемашин был замечен в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, где они выполняют те же патрульные обязанности у турецкой границы. Минобороны РФ и Пентагон пока официально не комментируют эту деятельность своих подразделений, но очевидно, что теперь курдские силы получили поддержку и защиту как от США (на востоке), так и от России (на западе), что должно предотвратить дальнейшую турецкую агрессию в северной Сирии. Читайте также: Смертник атаковал конвой США, 6 военных сгорели заживо

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Турецкие танки ведут огонь по курдским поселкам в Сирии

Турецкие танки ведут огонь по курдским населенным пунктам на севере Сирии. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. «Вооруженные силы Турции продолжают провокационные обстрелы позиций вооруженных отрядов афринских курдов. Так, 1 мая в 16 часов турецкие подразделения, дислоцированные в населенном пункте Азаз (провинция Алеппо), начали обстрел курдского Марааназа из танков, пулеметов и минометов», — сообщил источник. Он уточнил, что обстрелы продолжаются до сих пор. «Также в 17.30 зафиксирован обстрел из РСЗО позиций афринских курдов в Телль-Аниб из района Хизван. Турецкая артиллерия запустила 16 ракет», — резюмировал собеседник «Русской Весны». Кроме того, сегодня стало известно, что российские военные поставили блокпосты для отделения воюющих сторон — турецких военных и подконтрольных им боевиков с курдскими и арабскими формированиями SDF. Читайте также: Мощный удар в спину: Эрдоган останавливает наступление коалиции США на Ракку (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как «бармалеи» взрывали зарин в Сирии: глубина воронки, анализ проб и скорость ветра — расследование (ФОТО)

Материалы независимого журналистского расследования с места события. Получены неопровержимые доказательства фальсификации так называемой химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля 2017 г. На месте события так называемой химатаки в городе Хан-Шейхун исследована воронка, оставшаяся от взрыва химического боеприпаса. Имеются результаты анализа проб грунта непосредственно из воронки, а также из мест, в которых предполагалось наличие следов воздействия отравляющих веществ. Кроме того, имеются результаты исследований образца костной ткани трупа разложившегося животного, обнаруженного вблизи места инцидента (Рис.1). Рис.1 Места забора проб В качестве эпицентра происшествия, о котором заявляют боевики и средства массовой информации, была установлена воронка в переулке, расположенном в северном квартале н. п. Хан-Шейхун приблизительно в 300 м от международного шоссе Хама — Алеппо, в 80 м к юго-западу от элеватора (Рис.2). Рис.2 Эпицентр взрыва и направление перемещения газового облака По заключению экспертов форма и характеристики воронки (диаметр — 1 м, глубина не превышает 50 см) не соответствуют результатам авиационного удара большой разрушительной силы. Вид данного углубления, а также то, что большая часть почвенного слоя и асфальта вдавлены вглубь воронки и не выброшены за пределы углубления указывают на то, что оно сформировалось в результате подрыва взрывного устройства, вес которого не превышает 10 кг, размещённого на земле (Рис.3). Рис.3 Место взрыва Это подтверждается и отсутствием повреждений на мобильном источнике электропитания, расположенном в непосредственной близости от воронки (Рис.4). Рис.4 Мобильный источник электропитания (справа от дороги). Кроме того, на месте так называемого авиаудара не обнаружены осколки и элементы авиабомбы или ракеты. В воронку подброшены три фрагмента неизвестного происхождения, выдаваемые за осколки якобы попавшего туда химического боеприпаса. Речь идёт о прямоугольном фрагменте толщиной 8 мм со следами зелёной краски, куске металла круглой формы толщиной 2 см, а также металлическом фрагменте размером 12 на 3 см. В то же время отсутствуют какие-либо остатки предполагаемой ёмкости с зарином (чаще всего это пластиковые контейнеры). Как правило, в случае химической атаки на месте взрыва должно оставаться большое количество подобных деталей (Рис.5). Рис.5 Фрагменты, обнаруженные в воронке 19 апреля террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытаясь скрыть следы фальсификации и уничтожить улики на месте взрыва, зацементировали воронку (Рис.6). Рис.6 Воронка, залитая раствором цемента По имеющейся информации о результатах лабораторных исследований образцов грунта, собранных непосредственно в воронке и вокруг нее, выявлено присутствие зарина и следов его распада (ди-изопропил метилфосфонат, активный зарин и гексамин) (Рис.7). Рис.7 Взятие проб из воронки Также выявлено наличие следов этого вещества на расстоянии не дальше 100 м от эпицентра, что позволяет сделать вывод о применении отравляющего вещества объемом от 15 до 25 литров. При этом в случае подрыва в аэрозольное состояние перейдет не более 40% от указанного объема (30% разложится при взрыве, 30% — останется в воронке). По мнению экспертов, при данном объеме смертельно опасная концентрация зарина будет обеспечена на расстоянии до 55 метров, а его вторичное воздействие — до 220 метров от эпицентра взрыва (Рис.8). Рис.8 Эпицентр взрыва и направление перемещения газового облака По имеющейся информации наибольшая концентрация зарина зафиксирована в образце почвы, взятом из воронки. При этом в районе элеватора, находящегося в 80 метрах от места взрыва, концентрация зарина оценивается как крайне незначительная. В образце костной ткани трупа разложившегося животного, обнаруженного вблизи элеватора, а также в пробах, взятых в других районах города следы отравляющего вещества или их распада отсутствовали. С учетом погодных условий в Хан-Шейхуне на 6.00 4 апреля с. г. (скорость ветра — 1 м/с; температура — плюс 13 градусов; направление ветра с запада-юго-запада) газовое облако должно было двигаться на север — северо-восток. Следует отметить, что в этом направлении находится элеватор, сельскохозяйственные угодья и практически отсутствуют жилые дома, что исключает массовые жертвы среди населения. На основании журналистского расследования сделаны следующие выводы: 1. Взрыв в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 г. стал результатом детонации взрывного устройства весом около 10 кг, прикреплённого к ёмкости с зарином объемом до 25 литров. Взрыв привёл к образованию воронки и возникновению облака ядовитого газа, распространившегося в соответствии с направлением ветра. 2. Форма воронки, характеристики взрыва, отсутствие насыпи вокруг воронки и осколков боеприпаса, которые должны были образоваться в случае авиаудара, свидетельствуют, что взрыв произошёл на поверхности земли. 3. Результаты анализа проб, взятых в воронке, подтверждают применение вещества нервно-паралитического действия зарин. 4. Из-за наличия многочисленных пробелов и нестыковок в представленной общественности версии инцидента, боевики предпринимают меры для сокрытия улик и недопущения осмотра места происшествия независимой международной комиссией. Таким образом, приведенный анализ обстоятельств инцидента в г. Хан-Шейхун 4 апреля с. г. подтверждает, что он был полностью сфабрикован и сирийская правительственная армия к нему отношения не имеет. Читайте также: МОЛНИЯ: Смертник атаковал конвой США, 6 военных заживо сгорели * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВКС РФ в Сирии: Последние успехи и кадры боевой работы против боевиков (ВИДЕО)

Воздушно-космические силы России продолжают наносить авиаудары по позициям боевиков в провинции Идлиб, последовательно уничтожая опорные пункты исламистов. Военный источник из САР рассказал «Русской Весне» подробности о последних успехах ВКС РФ. «В ночь на 30.04.2017 г. авиация РФ нанесла точечные авиаудары по объектам незаконного вооружённого формирования «Джебхат-ан-Нусра»* (сирийское крыло «Аль-Каиды»*) в районе н. п. Кбана провинции Идлиб, в результате которого был уничтожен склад боеприпасов и уничтожено свыше 15 боевиков», — сообщил источник. «По имеющимся данным в ту же ночь уничтожен склад с вооружением в районе н. п. Сермания, который находится под контролем бандформирования «Ахрар аш-Шам», — добавил собеседник «Русской Весны». Воздушно-космические силы РФ раз за разом уничтожают объекты исламистов и создают условия для наступления Сирийской армии и освобождению территорий провинции Идлиб. Сообщается, что и в провинции Хама позиции террористов ежедневно подвергаются авианалетам. При этом, по данным сирийской разведки, ожидаются новые провокации с целью обвинения российских военных в атаках против мирного населения. В свою очередь члены бандформирований продолжают снимать ролики о боевой работе ВКС России и ВВС Сирии. Предлагаем вашему вниманию несколько последних сюжетов от медиа-активистов «вооруженной оппозиции». Читайте также: Жестокая мясорубка: ИГИЛ* и «Аль-Каида» режут головы друг другу на юге Дамаска (ФОТО, ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su