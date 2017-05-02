С ОСВОБОЖДЕНИЕМ, ОЛЕГ!

Из мордовской колонии ИК-4 по отбытию срока сегодня вышел на свободу Олег Миронов.

В ближайшее время Олег появится в Москве. Затем он обязан ехать в родной город Инту, так как ему назначен административный надзор сроком 8 лет - Миронов обязан отмечаться два раза в месяц в полиции и не покидать квартиру после 22.00.

Олег отбывал наказание за патриотическую акцию на концерте Андрея Макаревича (в результате которой никто ни малейшим образом не пострадал, концерт спустя час благополучно продолжился, а сам Макар "не смог уверенно опознать в Миронове одного из хулиганов") в сентябре 2014 года. Миронов протестовал против поддержки Макаревичем нацистской бандеровщины.

Выступая в Замоскворецком суде с последним словом, Миронов назвал Макарку врагом народа. "Если таким людям не противодействовать, то "Грады" будут стрелять не в Луганске и Донецке. Сокамерники мне говорили покаяться, но сегодня я думаю, что перед выбором, Ваша честь, стоите Вы, а я свой выбор уже сделал".

Необходимо заметить, что он сразу и категорически отказался от идеи (предложенной адвокатом) обращаться в Европейский суд по правам человека - из патриотических соображений.

К посадке Олега Миронова приложил руку главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Чего и не думал скрывать.

"В первые дни ничего не было. После того, как нами были предприняты некие усилия, публичные и непубличные, да, было следствие, был суд и был осуждён этот человек" (А. Венедиктов в эфире "Эха", в ходе беседы со своим заместителем С. Бунтманом).

Олег совершил тяжкое "преступление". Мало того, что он скандировал «Макаревич – предатель Родины!», выразив мнение подавляющего большинства населения России. Миронов и его товарищи покусились на нечто большее. Они попытались сорвать важное этнически однородное мероприятие, собравшее "сливки" кагальной публики.

Представляете? Еврейский Новый год Рош Ха-Шана, он же "день священного собрания" ("В седьмой месяц (тишри), в первый день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание"), когда положено не работать, "трубить в шофар" (читай - музицировать) и совершать жертвоприношения. Макарка-Шмуйлович услаждает слух еврейского истеблишмента программой "Идиш-джаз", за которую стал лауреатом премий Федерации еврейских общин России и Российского еврейского конгресса. И вдруг группа презренных гоев нагло оборвала каббалистическую нить сего действа!

В результате жестокий и несправедливый приговор.

Неравнодушный гражданин, патриот, молодой отец, координатор (до ареста) московских пикетов по сбору помощи Новороссии более двух с половиной лет находился в застенках...

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