Главная » События

С ОСВОБОЖДЕНИЕМ, ОЛЕГ!

08:15. 2 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

8

Из мордовской колонии ИК-4 по отбытию срока сегодня вышел на свободу Олег Миронов.
 
В ближайшее время Олег появится в Москве. Затем он обязан ехать в родной город Инту, так как ему назначен административный надзор сроком 8 лет - Миронов обязан отмечаться два раза в месяц в полиции и не покидать квартиру после 22.00.
 
Олег отбывал наказание за патриотическую акцию на концерте Андрея Макаревича (в результате которой никто ни малейшим образом не пострадал, концерт спустя час благополучно продолжился, а сам Макар "не смог уверенно опознать в Миронове одного из хулиганов") в сентябре 2014 года. Миронов протестовал против поддержки Макаревичем нацистской бандеровщины.
 
Выступая в Замоскворецком суде с последним словом, Миронов назвал Макарку врагом народа. "Если таким людям не противодействовать, то "Грады" будут стрелять не в Луганске и Донецке. Сокамерники мне говорили покаяться, но сегодня я думаю, что перед выбором, Ваша честь, стоите Вы, а я свой выбор уже сделал".
 
Необходимо заметить, что он сразу и категорически отказался от идеи (предложенной адвокатом) обращаться в Европейский суд по правам человека - из патриотических соображений.
 
9
 
К посадке Олега Миронова приложил руку главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Чего и не думал скрывать.
 
"В первые дни ничего не было. После того, как нами были предприняты некие усилия, публичные и непубличные, да, было следствие, был суд и был осуждён этот человек" (А. Венедиктов в эфире "Эха", в ходе беседы со своим заместителем С. Бунтманом).
 
Олег совершил тяжкое "преступление". Мало того, что он скандировал «Макаревич – предатель Родины!», выразив мнение подавляющего большинства населения России. Миронов и его товарищи покусились на нечто большее. Они попытались сорвать важное этнически однородное мероприятие, собравшее "сливки" кагальной публики.
 
Представляете? Еврейский Новый год Рош Ха-Шана, он же "день священного собрания" ("В седьмой месяц (тишри), в первый день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание"), когда положено не работать, "трубить в шофар" (читай - музицировать) и совершать жертвоприношения. Макарка-Шмуйлович услаждает слух еврейского истеблишмента программой "Идиш-джаз", за которую стал лауреатом премий Федерации еврейских общин России и Российского еврейского конгресса. И вдруг группа презренных гоев нагло оборвала каббалистическую нить сего действа!
 
В результате жестокий и несправедливый приговор.
 
Неравнодушный гражданин, патриот, молодой отец, координатор (до ареста) московских пикетов по сбору помощи Новороссии более двух с половиной лет находился в застенках...
 

 

https://cont.ws/@gros59/602729
Метки: патриотизм, политика, предатели, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВЕЩИЙ ОЛЕГ – ГЕРОЙ И ХРАНИТЕЛЬ РУССКОЙ ДЕРЖАВЫ
... и некоторые другие летописи называют Олега племянником Рюрика. Иоакимовская - шурином... порядки и духовную самостоятельность. Олег, отправив восвояси оккупантов, восстанавливал... после «фотиева крещения» и освобождения южнорусских земель. Воздать агрессору по...
Greenpeace и «Олег Найдёнов»
...со стороны Greenpeace: Российский траулер «Олег Найденов», задержанный сенегальскими военными, ...документ, в котором изложат условия освобождения судна под залог». Он ...вооружённым спецназом иностранное гражданское судно («Олег Найдёнов»). В первом случае ...
Некроманты. Олег Царёв
.... Их даже будет устраивать ситуация освобождения Украины российскими войсками. Главное – побольше... другая ситуация. Из всех вариантов освобождения Украины для нас идеальный, тот... компании в США. Олег Царев Метки по теме: Олег Царев Источник: news...
Сокурова «ахеджакнуло» (ФОТО)
... на вопрос, который мы обсуждали – освобождение Олега Сенцова. И президент сказал, что... спросить, кто такой этот «режиссёр» Олег Сенцов, над «проблемой» которого обязан.... Европейская киноакадемия выступила в защиту Олега Сенцова По сути, в его...
Темное прошлое Надежды Савченко. Олег Лурье
... о ее невиновности, требовать ее освобождения? Некоторые ссылаются на то, что... привыкать отвечать за свои поступки… Олег Лурье Окажи помощь Новороссии и...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...авторитет, воспользовавшийся для своего освобождения чужими анализами, подтверждавшими наличие...интервью корреспонденту РИА Новости Олегу Вязьмитинову(конец цитаты). ...председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского, бывшего владельца германских...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>