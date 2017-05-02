Руслан Бах. Открытое письмо «Изборскому клубу»

Прочитав, статью Виталия Аверьянова «Кто поднимет знамя?», я не увидел, чтобы кто-то что-то ответил на поднимаемые вопросы автора. Статью расцениваю как приглашение к диалогу или обсуждению, поэтому и отвечаю.

Прошу расценивать это письмо как личное мнение обывателя, наблюдающего, читающего и слушающего некоторых ваших членов 5–10 лет, каждый день. На экспертность вашего уровня я не претендую, могу и ошибаться. Но почти уверен, что моё мнение разделяют очень многие ваши читатели.

Описанные ниже идеи и предложения – были предварительно опубликованы в моих предыдущих статьях на этом ресурсе и получили много комментариев в поддержку. Похоже они действительно – зацепили! Надеюсь и вам будет интересно. Если где-то ошибаюсь поправьте.

Первое, что хочу сказать – отношусь к вам с большим уважением и признанием. Я хорошо представляю масштаб, проделанный вами работы за десятки лет и то сколько это сил и здоровья, стоило. Благодаря вам мне удалось разобраться во многих событиях.

Насчёт предыдущих выборов в Госдуму, в сентябре 2016.

Как же вас жёстко прокатили. Даже с вашей экспертностью такое беззаконие оказалось неожиданностью. Впрочем, что можно ожидать от людей, которые ведут подобную внутреннюю политику на протяжении 25 лет. Им было важно, чтобы ни один из вас в Думу не попал. И наверное, гордятся этой великолепно проведённой комбинацией.

Ну а на то, что вас поддерживали миллионы граждан – у них есть ответ, который можно выразить словами Галустяна из КВН: «А нас рать».

Несмотря на всю вашу критику, в стране принимаются куча разрушительных законов. И никому никак не удаётся приостановить этот процесс. Ни вам ни даже президенту.

Какая стратегия у вашего клуба? Как вы собираетесь достичь ваших целей?

Ваши цели, понятны – совершить рывок в развитии страны во всех сферах жизни. О.В. Розанов в интервью от 2013 года выразил: «решающий рывок в развитии мы можем совершить только при усилении роли государства, скорейшей реализации переломных инфраструктурных проектов и полной мобилизации государственных ресурсов».

К главным своим задачам Изборский клуб относит:

— создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных на формирование обновлённой патриотически ориентированной государственной политики во всех сферах национальной жизни;

Что надо сделать – понятно. Не совсем понятно, как вы собираетесь этого достичь в современных условиях. Ваша стратегия – добиться, чтобы власть согласилась пойти изборским путём. Потому что именно у государства только есть необходимые ресурсы.

Сергей Глазьев, сообщает: масштаб инвестиционного импульса, который необходим для перехода к новому технологическому укладу, очень велик, и для России он требует увеличения капиталовложений примерно вдвое, увеличения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — в 3–4 раза, а в комплекс новых технологий — в 50 раз. И это требует грандиозного напряжения всех наших сил, мобилизации всех ресурсов на период 5–10 лет.

Из ваших выступлений мне видится несколько стратегий, на которые вы опираетесь:

Попасть в следующую Думу и там всеми возможными законными способами добиться необходимых структурных реформ в стране. Ну или хотя бы остановить деструктивные реформы. Скажем так «Выводить на чистую воду» политику Правительства и Центробанка в надежде, что они либо поменяет свою политику, либо они будут отправлены в отставку. А на их место придут либо кто-то из вашего клуба, либо кто-то вменяемый и запустит настоящие реформы. Президент и/или правящая нелиберальная элита подвинут либералов и начнут повторную индустриализацию страны и прочие реформы, борьбу с коррупцией. Хотя бы приостановить поток негативных реформ, которые сейчас активно принимаются. Ожидание изменений за пределами России, которые приведут к положительным сдвигам и реформам внутри России.

Но в статье В. Аверьянова есть сомнение в возможности этого «её (власти) манёвр ограничен условностями, достаточно жёсткими, о которых мы, возможно, не всё знаем».

Я эту фразу расцениваю, как признание, что скорее всего достучаться до власти у вас не получится. Никто не знает, что там у власти на уме и какими внешними договорённостями они ограничены, а также какие еще есть неизвестные нам риски для страны.

Продавить правильные структурные реформы – скорее всего не получится.

При всём уважении к вам и прикладываемым вами титанических усилий – не сильно верится, что вам удастся попасть хотя бы в следующую Госдуму. Или каким-то другим образом продавить реформы, столь необходимые стране. Не потому что вы делаете что-то не так.

Ну не хотят они видеть вас в Госдуме, Правительстве или пользоваться какой-либо вашей аналитикой и программой.

Либералы слишком сильны и не стеснены моралью – у них деньги, власть, газеты, журналы, телевидение, школы экономики, кино, мощнейшая поддержка из-за границы. Если послушать, что и как они позволяют себе говорить вслух по многим важным вопросам – такая наглость возможна только при ОЧЕНЬ сильных позициях. И почти полной уверенности, что им за это ничего не будет.

Вы можете критиковать и разоблачать их политику они всё равно продолжают делать, что делали и выдают посыл всем: «А нас рать».

Если один из вас окажется в Госдуме или правительстве – это создаст либералам серьёзные помехи, которые они хотят избежать. Вы слишком умны, и понимаете каждую их комбину по ловле рыбки в мутной воде. И слишком патриотичны, чтобы промолчать об этом или бездействовать.

Даже американскому президенту хорошенько достаётся от своих местных либералов. Давайте честно – скорее всего, вас опять не пустят в следующую Госдуму. И даже если вы каким-то чудом проскользнёте туда – они найдут другие способы вас нейтрализовать и делать свои грязные делишки. И не будет существенных изменений.

Отставка правительства и Центробанка – начало структурных реформ.

Очень сомнительно, что такое произойдёт в ближайшие годы. Хотя я готов предположить, что отставка правительства и Центробанка может случиться. А что реально изменится? В России олигархический строй – разве он поменяется? Нет не поменяются.

Просто «хорошие» олигархи потеснят «плохих». Этим всё сказано. Олигархи есть олигархи – вы лучше меня знаете, что реформы при олигархическом строе невозможны. Может, начнутся какие-то мелкие реформы, спад экономики заменят на вялый рост около +3%. Что-то там сделают для образования и медицины, может еще что-то. Но всё вместе не будет даже близко то, что стране нужно.

Они согласятся пустить вас в Госдуму или правительство? Сильно сомневаюсь. Почему я думаю, что больших реформ не будет? Полная индустриализация по вашему плану – означает бросить вызов всей элите капиталистического мира. Мы можем только догадываться с какими рисками и последствиями это чревато для страны.

Вы и сами понимаете:

У нас в Изборском клубе собрались лучшие экономические умы страны, и эти лучшие умы уже не одно десятилетие бьются головами о непреодолимую стену, пытаясь её прошибить.

Значит, наша энергия заперта, значит, нужно искать другие пути, перенаправить поток наших усилий в обход этой стены.

Почему бы вам не построить мегакорпорацию, ТНК с человеческим лицом?

Такую как Vanguard. А еще лучше, как СССР. Богатый предыдущий опыт позволит избежать многих ошибок, а лучшие умы страны из вашего клуба – сделают эту задачу возможной. Да, это сильно не тот масштаб, размах и скорость какие есть у государства. Это в сотни раз сложнее сделать без участия государства.

Возможно, я ошибаюсь, но мне видится, что это лучше, чем следующие пару десятков лет «биться головой о непреодолимую стену».

Я писал о необходимости создания такой мегакорпорации в своих предыдущих статьях. Идея зацепила многих и имела довольно большой отклик, писались много комментариев в поддержку. Может, я спешу с выводами – люди готовы последовать за такой идеей. Но есть, но…

Вы единственный клуб или структура, которая могла бы принять подобный вызов. (Кроме государства, но этот вариант в этой статье больше не рассматриваем.)

Вы единственные за кем пойдут миллионы людей, тысячи экспертов и умов, которые пока еще есть в России.

Вы единственные в стране у кого есть мощный интеллектуальный ресурс для такой масштабной задачи.

Вы единственные кто смог бы объединить вокруг такой идеи малый и средний бизнес.

В текущих условиях, мегакорпорация – возможно, единственный способ что-то улучшить в стране без помощи государства, вопреки сложившейся ситуации.

Мегакорпорация существенно увеличивает ваши шансы попасть в следующую Думу.

Через несколько лет, когда будут заработаны большие деньги можно открыть Изборский канал телевидения, радио, газеты во всех регионах. Создавать десяток фильмов в год.

Если вдруг в России произойдут изменения и сделают возможной индустриализацию на уровне государства по плану наподобие вашего – считайте это бонусом, но никак не решением поставленной вами задачи. Олигархи будут всегда, как показывает история. И они всегда против индустриализации. В то время как ТНК – может развиваться постоянно, несмотря на олигархов.

Бизнес в России – тоже своего рода «биться головой о непреодолимую стену»

Но такая стена всё же будет послабее чем прошибать чиновников, думу, правительство и Центробанк. И такая задача всё же более решаемая с вашим-то потенциалом. К тому же не все регионы мешают бизнесу – есть же регионы, в которых чиновники вам симпатизируют и готовы помогать. Тяжело бизнес поднимать, создавать рабочие места и заниматься социальными проектами — даже термин такой придумали против кропотливой работы — «месить грязь» называется.

Итак:

Мегакорпорация надёжный фундамент и опора для текущей вашей деятельности

Объединив между собой сотни малых и средних компаний России – вы сможете создать огромную силу, которая войдёт в российскую элиту и сможет влиять на многие политические решения

Только огромная корпорация сможет противостоять олигархам в России

Только с помощью такой корпорации – вы сможете сполна реализовать ваш мощнейший потенциал, который сейчас не может развернуться.

Только имея за спиной ТНК вы сможете мощно выйти в офлайн и увеличить вашу аудиторию в 10ки раз. (Без офлайна очень сложно её увеличить в 10ки раз — это я как маркетолог утверждаю)

Только гигантская ТНК – сможет создать сотни тысяч или миллионы новых рабочих мест.

Вам не потребуется лично заниматься бизнесом. И такая корпорация не потребует от вас много сил и времени. Вы можете быть идейными вдохновителями, гарантами, что эти деньги не разворуют. Создателями оптимальной модели для сотрудничества между тысячами компаний с синергетическим эффектом использования потенциала.

Политика – это продолжение бизнеса. Те, кто в политике уже представляют чьи-то бизнес-интересы. Поэтому вы им там не нужны. Войти в политику без больших денег за спиной, скорее всего не получится.

Откуда брать деньги на такой мегапроект?

Первый и основной источник финансирования – заработать с помощью грамотного маркетинга и предыдущего опыта. Вы сможете выбрать десятки проектов, которые станут мегаприбыльными. Например, в России до сих пор строят многоэтажные дома из кирпича и бетона. У меня друзья последний год выбирали квартиру в Петербурге – ужасы рассказывают.

Стены при таком строительстве достигают до 50–70 см толщины – это безумие. Жуть как не эффективно, такие дома строятся медленно, требуют много ручного труда. И как результат до 30% от стоимости жилья связаны с воровством сотрудников строительной компании. И еще десятки % на привлечение финансирования. (Это я уже как маркетолог знаю.)

Китайцы построили многоэтажный дом, используя многослойные панели, с экранированной изоляцией, с разноцветным фасадом, с внутренней отделкой. В панелях уже встроены все коммуникации: провода, розетки, трубы, кафель, паркет, окна, двери.

Благодаря таким панелям – дома собираются как конструктор 1 этаж чуть ли не за 1 день. Въезжать можно будет через месяц после начала строительства. Требуется минимум отделки для того, чтобы начать жить в такой квартире. Почему бы не начать создание мегакорпорации со строительства подобного завода панелей для строительства?

Кажется, такого в России еще нет. Предполагаю, что такой проект будет с хорошим запасом прибыльности. И его поддержат многие строительные компании.

Ваши умы могли бы придумать подобных по прибыльности проектов – десятки, если не сотни.

Я как бизнес консультант – знаю несколько отличных компаний в регионах – которым банально не хватает финансирования для своего расширения. Их не пускают в торговые сети. Им не хватает поддержки. У них вялотекущий рост.

Стоит ли говорить, что для корпорации было бы намного проще пробиться в торговые сети? А доставлять товар в местные торговые сети с одного централизованного склада в каждом городе – быстрее и удобнее. Да вы сами можете создать всероссийскую торговую сеть наподобие Пятёрочки или Магнита. Тем более что от Пятёрочки скоро прохода не будет и людям она начинает надоедать.

А я могу подсказать убойную модель продвижения такой сети или всем вместе придумать фишек, которые гарантированно переиграют и Пятёрочку и Магнит.

Где брать начальный капитал?

Здесь несколько вариантов. Первый, самый простой, без вложений. Привлечь десятки-сотни уже существующих компаний малого и среднего бизнеса, улучшить их маркетинг, продумать синергетический эффект, поднять им продажи и прибыли. Да, даже в кризис — это возможно – я как маркетолог это утверждаю.

Наберите в яндексе «10 ошибок в рекламе» — вы получите сотни вебсайтов с почти одинаковыми статьями. А потом откройте любую рекламную газету, вы увидите, что минимум 80% рекламных объявлений имеют 80% этих элементарных ошибок в рекламе. Это потерянные деньги, которые идут дармоедам – посредникам, а потребители за всё переплачивают.

Второй источник финансирования – население, которое могло бы стать акционером корпорации и вкладчиками банков, аффилированных с этой ТНК. Какие-то деньги, пусть и небольшие у населения есть. На текущий момент они хранятся в Российских, по большей части либеральных банках.

Которые злоупотребляют своим положением и вводят грабительские комиссии за обслуживание счета и переводы средств. У Сбербанка для ИП от 1400 руб./мес – до 4 платёжек, если 5 и больше – 4 тыс. рублей/мес – грабёж, другими словами. В фейсбуке несколько раз видел обсуждения – в какой банк податься из Сбербанка, ВТБ, или Тинькофф банка.

Ну а в будущем мегакорпорация сможет себя сама финансировать, даже при такой политике Центробанка.

Почему у вас получится, несмотря на все сложности?

Ваш клуб имеет огромные интеллектуальные ресурсы – кадры. За короткий срок вы в состоянии многократно увеличить этот ресурс, обратившись к народу. Давайте честно, в данный момент, ваши ресурсы очень слабо используются. Как из пушки по воробьям.

Вы знаете, хорошо историю и знаете секреты сталинской индустриализации. Секреты и подводные камни советского успешного управления и мотивации персонала. Вы знаете, как управлялись заводы ВПК СССР и почему в стране были ракета, космос, самолёты и балет. Но не было стиральных машин, утюгов и телевизоров. Вы сможете достойно применить этот опыт.

Многие люди устали прозябать без достойной цели и с радостью примут участие и отдадут все свои силы на такой проект. Российский человек не может жить без великой цели. Ну и пока еще в России есть много достойных кадров, воспитанных в лучших традициях СССР и вашими статьями за последние 10–15 лет. Люди тоскуют по таким масштабным задачам.

Это я понял из комментариев к своим двум статьям, в которых озвучивал идею о мегакорпорации. Можно изначально построить 1–2 завода в год. Потом по 1–2 в квартал, потом в месяц, неделю. И надеюсь, что будут времена, когда вы построите по 1–2 заводу в день. По большому счёту безработица в России искусственная и можно было бы обеспечить работой всю страну лет на 20–30 как минимум. Так что ниша большая и свободная надолго.

Нужен новый тип людей, Новый Российский Человек.

Когда проводилась индустриализация в СССР – был воспитан/создан новый тип людей – Советский Человек. Таких людей еще много до сих пор – либералы не смогли еще загнобить и уничтожить всех. Как показывает опыт последних 25 лет – Советский Человек оказался уязвим перед беззаконием и оголтелым капитализмом в ситуации, когда государство отказалось от них.

Значит, нужно воспитать нового человека с учётом всех текущих рисков. Нового Российского Человека – нужно научить сильным социальным и личностным навыком в первую очередь. Потому что государство вряд ли когда-либо будет этим заниматься. Государство всегда занималось целенаправленным подавлением граждан.

Надо научить людей достойно жить и процветать вопреки психологическому гноблению, информационным войнам и финансовой политики государства.

Выше я писал про 10 ошибок в рекламе в российских компаниях. Почему такое происходит? Да загнобили людей, психологически задавили и они не справляются. Не хватает психических сил, выдержки, личностных навыков – маркетинговыми знаниями им не помочь – нужны личностные навыки, вдохновение, научить отпускать стресс. Научить «держать удар» текущего времени.

Новому Российскому человеку помочь воспитать хорошо развитые социальные, личностные навыки. Научить отличать правду ото лжи, заниматься бизнесом даже при падающей и кризисной экономике. Повысить производительность труда и эффективность. Научить регулярно следит за своим здоровьем, много читать и постоянно учиться.

Да у людей банально – нет знаний как ужиться друг с другом под одной крышей. Как детей воспитывать. Как не скандалить друг с другом. Люди банально не знают, что им хочется, не говоря уже о том, как этого добиться. Потому что этому принципиально НИГДЕ не обучают. Значит взять и обучить.

И много чего еще – вы хорошо знаете и без меня.

Корпорацию нужно создавать на основе «5 выше» Андрея Девятова, использовать и другие принципы советской системы. Я писал немного об этом в предыдущих статьях. Потому как оголтелый капитализм занимается само пожиранием и уничтожением. Создать островок стабильности, направленный лицом к людям.

Объединяться с другими структурами.

Как описано в книге Хазина и Щеглова «Лестница в небо» — когда английская элита договорилась и объединилась – это стало кошмаром для всего мира и это длится уже более 300 лет. Поэтому они занимаются разделением и раздроблением всего и вся. Значит, вам нужно делать наоборот – объединять людей, разными способами.

В России есть и другие группы людей, которые пытаются делать примерно то же самое, что и вы, но в других областях. Например, в медицине и здравоохранении: главный космический врач России: Иван Петрович Неумывакин. Он учит людей, буквально за копейки, простейшими способами поправлять своё здоровье. Не мне вам говорить в каком состоянии сейчас здравоохранение.

Мне иногда кажется, что кроме Неумывакина и его группы последователей – в России мало кто толком занимается здоровьем людей по-настоящему. А ведь Неумывакину — 89 лет. Дожили называется. Они написали уже десятки книг и могут лечить очень сложные болезни. У них тоже миллионная аудитория, которая продолжает расти!

У меня знакомая вылечила гепатит С в одной из их клиник и в принципе по деньгам это было терпимо. Другой знакомый вылечил жутчайшую весеннюю аллергию. А сам Неумывакин в возрасте 86 лет должен был срочно лечь на операцию, на сердце. Но за 6 часов до операции – он сделал какие-то упражнения по методике его коллеги Аркадия Петрова и операция не понадобилось больше. Про них таких чудес исцеления в интернете можно много найти.

Наверняка в России есть и другие структуры, но пока еще более маленькие, которые держатся не за счёт денег, а за счёт энтузиазма ведущих.

Почему бы вам с ними не объединиться или собрать их под вашей общей крышей? Уверен, что все только выиграют. А когда миллионы людей научатся быть здоровыми практически без лекарств – Большая Фарма будет бессильна против них.

Развитие социальных проектов.

В стране более 20 миллионов людей поставлены на грань выживания. Будем честны, обеспечить их всех работой при всех ваших стараниях не получится или нескоро. Но можно помочь им выживать без денег или с минимальными затратами. Создать электронную библиотеку необходимой информации на все случаи жизни.

Например, в области медицины. Или можно создать список книг для самовоспитания: для разных возрастов начиная с того что читать своим малолетним детям. Списки книг для дополнительного чтения в каждом классе. Да и для взрослых разных возрастов не помешает.

У меня знакомая занялась органическим земледелием. Это то самое, которое не нуждается в дополнительном поливе, прополках, и пропашках. Посадил и забыл. Причём есть технологии выращивания овощей и фруктов даже в Российских климатических условиях.

А осенью собираются огромные урожаи органических продуктов. На вид выглядит как запущенный огород полный сорняков выше пояса. Но это не сорняки – а пермакультура называется. И урожайность получается в 2–3 раза больше, а трудозатраты в разы меньше, чем у всех соседей, которые всё лето пашут в огороде, попой кверху, надрывая спины, удобряют, поливают.

Есть в России много экспертов в разных областях, и они готовы участвовать в социальных проектах!

В прошлом году в соц. сетях был пост – какой-то современный Мичурин с дальнего востока – раздавал бесплатно семена сверх урожайных овощей и фруктов для выращивания в Российском климате. Государству он не нужен.

Несколько раз в год – можно проводить акции – собери все свои старые вещи и отдай их кому-то. Ну или выложи на вроде авито или юла за небольшую цену, а кому надо – в эти дни могли бы их искать. Я так делаю каждые полгода-год, просто чтобы место в доме освободить. Недавно отдал несколько пакетов старых вещей студентам, как мне потом сказали они были очень довольны – им так понравились вещи.

Представьте себе, чтобы такое сделают миллионы людей по всей России? Под патронажем Изборского клуба. Думаю, многие СМИ по всем регионам поддержали бы такую акцию. Людям была бы большая польза. А вашему клубу – благодарность и признание.

Ювенальная юстиция – становится головной болью. Мизулина утверждает, что уже десятки тысяч детей были отняты. В России – десятки тысяч юристов и адвокатов. Может, кто-то из них согласится, если вы призовёте – оказать юридическую поддержку таким людям раз в полгода или год? Есть еще студенты – им нужна практика.

В интернете писали, что какой-то бизнесмен купил квартиру многодетной семье – только бы им вернули детей. Не знаю насколько это правда.

Я к тому, что на западе очень активно продвигается участие граждан в подобных социальных проектах и они участвуют много. Ну не получается за всё платить. Во многих ВУЗ-ах, участие в социальных проектах учитывается как дополнительные баллы. В России тоже можно было бы продвигать такие проекты – просто пока некому.

Таких проектов может быть десятки. Почему бы их не поддержать всем клубом? У вас миллионная аудитория. Да это не вся страна, но хоть что-то.

Изборский клуб рекомендует.

На многих новых книгах используется надпись – Николай Стариков или Андрей Фурсов рекомендует. И это повод прочитать. Но в вашем клубе – есть десятки экспертов в разных областях, которые могли бы дать экспертное заключение в разных областях.

Фразу «Изборский клуб рекомендует» — превратить в торговую марку, что-то наподобие сертификации. Которую бы ставили на товарах, книгах, на дверях магазинов, ресторанов, интернет-сайтов и т. д. и т. п.

А может быть и обратная сторона — Изборский клуб НЕ рекомендует. Как например, Николай Стариков не рекомендовал лететь отдыхать в Турцию. Роспотребнадзор, похоже, закрывает глаза на многие вредные товары. Государство самоустранилось.

Например, надо высказать экспертное мнение по поводу вегитарианства. По моим наблюдениям не подходит оно для 99% людей. Врачи пишут такие ужасткики про них и особенно про детей на вегитарианском питании. Они выкладывают свои фотки в соцсети, но выглядят ужасно, хотя сами отказываются это признавать.

Вот почему об этом государство молчит?

Аналогично про систему воспитания Марии Монтессори — иногда читаю и прихожу в ужас от её «советов». А по стране открываются школы, становится модной тенденцией, люди гордятся этим. И много подобных вопросов висит в воздухе.

В косметике и в моющих средствах полно аллергенов и канцерогенов, которые вредны для здоровья. Иногда посмотришь на содержимое шампуня для младенцев и волосы дыбом встают от той химии, что внутри. Но зато на упаковке красивая картинка, лечебные травы и прочая ерунда… Да, проблема уже теперь найти моющее средство или шампунь без химии.

Несколько моих знакомых женщин, в один день собрали всю свою дорогую, брендованную, косметику, шампуни, крема – прочитали из чего ни сделаны, поплакали немного и со слезами на глазах своими руками выбросили. Потому что голимая химия: парабены, гликоли, sls и прочее. А про сосиски и колбасы уже в интернете пишут, что курить полезнее чем есть сосиски.

Государство самоустранилось, увы – но этим можете заняться именно вы.

Продолжать можно еще до бесконечности, но вы надеюсь поняли суть, что имеется в виду. И эта задача вам по плечу. С вашей аудиторией и вашими экспертными ресурсами – можно придумать и реализовать тысячи идей для бизнеса, социальных проектов и просто добрых дел. Чтобы максимально больше создать рабочих мест или хотя бы в чём-то массово помочь людям, научить их решать какие-то свои сложности.

Источник: http://ruslanbah.ru/otkrytoe-pismo-izborskomu-klubu/