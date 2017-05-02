Рекогносцировка стратегических мест

Раздувание российской угрозы и демонстрация слабости НАТО, отличный способ увеличить и освоить военный бюджет.

Итальянская статья о планах развертывания НАТО на случай войны с Россией и текущем развертывании войск США и НАТО в Восточной Европе.Проведена окончательная оценка основных дополнительных ресурсов, которые необходимо активировать в Европе в случае конфликта с Россией. Потребуется 21 бригада, но никто не хочет их финансировать.Сухопутные войска США в Европе, или сокращенно USAREUR, завершили процесс рекогносцировки стратегических мест в Европе и разрабатывают официальный запрос в Пентагон для выделения новой бронетанковой бригады на основе семи батальонов для развертывания вдоль восточной границы НАТО.В прошлые недели Пентагон запросил командование Соединенных Штатов в Европе провести оценку дополнительных ресурсов, которые считаются необходимыми для активации в случае возникновения конфликта с Россией. Польша, которую называют «центром тяжести континента», продолжает играть роль первого плана в операции НАТО «Атлантический резерв», «стратегии развертывания войск для обеспечения безопасности Восточной Европы перед лицом агрессивного поведения России». Это самое крупное военное расположение НАТО на границах России со времен холодной войны. Польша служит центром продвинутого наблюдения, здесь размещается американское командование бригады и два батальона: первый бронетанковый и второй — батальон полевой артиллерии, экипированный самоходными гаубицами М109 Paladin.Недалеко от Повидза должен возникнуть новый склад бронетехники, способный вместить два полностью оснащенных бронетанковых батальона. Структура, которая обходится НАТО почти в 200 миллионов долларов, должна поступить в эксплуатацию к 2021 году. Концепция, известная под названием «Передовые склады армии» (Army Prepositioned Stocks), предусматривает распределение военных запасов в стратегических зонах мира с целью сократить время реагирования в период возникновения возможных экстренных ситуаций на мировом уровне. Каждый передовой склад поддерживается особыми военными мобилизационными запасами обеспечения жизнедеятельности (Army War Reserve Sustainment), обеспечивающими складируемое вооружение запчастями и необходимым оснащением. Программой Передовых складов армии руководит командование снабжения войск. Перебрасывание американской техники в Европу фактически представляет новую фазу POMCUS, Заблаговременного складирования материальных средств в комплектах по подразделениям, которое предусматривало хранение военного материала на передовых позициях в Западной Германии во время холодной войны.Четыре склада расположены в Бельгии, Германии и в Нидерландах. Преимущественно речь идет о тех же структурах, которые использовались во время холодной войны. 1,6 тысяч средств тяжелой военной техники были развернуты в голландском комплексе Эйгельсховен, занимающем 500 тысяч квадратных метров, включая девять складов с контролируемым уровнем температуры и влажности. В число бронетехники входят танки M1 Abrams, военные машины Bradley и самоходные гаубицы M109 Paladin. Abrams и Bradley были поставлены с вооружением, в соответствии с данными указаниями, для возможности быстрого реагирования в случае возникновения кризиса (пусть даже некоторые из них прибыли в Европу без топлива и с разряженными аккумуляторами). База, открытая в 1985 году как вспомогательная база американской армии для сопротивления возможному вторжению Советского Союза в Европу, была ликвидирована в 2006 году. С сентября прошлого года Пентагон формально вновь получил базу в свое владение. Четыре хранилища гарантируют США быструю доступность шести тысяч единиц тяжелой техники. Еще один стратегически важный склад военной техники строится в Ливорно.Уже больше года как обновлены норвежские военные хранилища, использовавшиеся как склады Соединенными Штатами во время холодной войны. Программа заблаговременного хранения в Норвегии предусматривает развертывание транспортных и материальных средств в складах с контролируемым температурным режимом, которую следует активировать в случае возникновения экстренной необходимости поддержки Экспедиционной бригады морской пехоты, сформированной из 15 тысяч солдат при полном снабжении в течение 30 дней реальных боевых действий. Заблаговременное складирование сокращает время реакции, отменяет необходимость поставок оружия из США и издержек стратегических транспортировок. Восемь хранилищ отведено для наземных средств, три для амуниции и два — для технического обеспечения авиации. Первое хранилище было открыто в 1982 году, а все остальные структуры были завершены в 1988 году. Хранилища находятся под руководством командования Блоунт Айленд, управляющего всеми программами заблаговременного складирования.Делегация USAREUR, на данный момент находящаяся в Польше, уже завершила рекогносцировку стратегических мест в Европе. Во время так называемого изучения местности делегация посетила различные места в Германии (Рамштайн и Мизау) и в Нидерландах (Эйгельсховен), чтобы «определить стратегические лакуны в логистической сети и ускорить процесс поставок в Европу». Традиционная война в Европе не разразится — таков основной сигнал. Поясним, здесь не будет происходить сражений в традиционном смысле этого слова. Помимо региональных асимметричных контекстов, настоящее противостояние продолжится в киберпространстве.Российская агрессия предоставила бы мало возможностей для США (применение ядерного оружия стало бы неизбежным) в случае поражения доминирующего в Центральной Европе стратегического протагониста. Это стало бы провалом почти 75 лет американской двухпартийной политики поддержания безопасности в Европе. Минимальные требования для сдерживания и сопротивления вдоль границ НАТО с Россией состоят в гарантиях постоянных стратегических действий.Это не все. Корпорация Rand считает, что после укрепления Европы она должна будет одержать победу, так как силы семи бригад недостаточно, чтобы в течение неограниченного времени противостоять наступающим российским силам. Контратака, таким образом, должна будет базироваться на силе еще 14 независимых бригад. Считается, что этих сил будет достаточно, чтобы отвоевать проигранные территории и отбросить русских к их стартовой позиции.Любая попытка организовать логистическую поддержку и укрепить силы НАТО на таком расстоянии будет невозможна.НАТО не будет в состоянии переместить и обеспечить поддержкой крупные боевые образования вдоль своей восточной границы, особенно во всех трех странах Прибалтики.PS.

Источник: colonelcassad.livejournal.com