Политика Украины — каналы и канальи

Слухи о том, что киевская хунта с перепугу скушала друг друга и что самозадушилась, увы, сильно преувеличены. Постмайданные деятели, конечно, не только Украину сгубили, но и сами себя не щадили, но на грани самоистребления инстинктивно перепрыгивали на другие грабли и лупцовка продолжалась. Теперь процесс распространился и на капитальное строительство максимального забора. Это не плетень. Да и не забор. Это дамба или плотина.

В сообщении украинского телеканала ТСН так и сказано: «Новая стационарная бетонная плотина возведена на границе материковой части Украины с Крымом…» Дамбу возвели за год. Цена — 35 млн гривен (около $1,3 млн). Зачем столько вбухали? Чтобы не дать Крыму воды. Точнее, отобрать.

Далее — фантастика из реальной жизни, из укродействительности. Местная влада пояснила землякам, что «поводом для строительства стала необходимость восстановления водоснабжения сельскохозяйственных районов юга Херсонской области». Стоп! Смеяться ещё рано.

Всё дело в том, что три года назад местные оказались отрезаны от водоснабжения вместе с полуостровом — перекрыли доставку каналом, построенным ещё в СССР, воды мятежному Крыму, а попутно майданутые наказали ещё и селян Херсонщины. Стоп! Смеяться рано.

Выход нормальные мозги обычно находят сразу же. Идиотов, нарушивших договоры о поставках днепровской воды в Крым, тузят под микитки и тащат в кутузку. Если дотащили, долго никто не гадит. Если по пути утопили в луже, то больше никто не гадит очень долго. Но здоровый мозг не во всякой стране в достатке. Вот и хунта показала, что у неё не в избытке.

Херсонские, наказанные вместе с крымскими, потомились от жажды и… Вместо применения луж и кутузки получили растрату 35 млн гривен на безумный проект. Поскольку Минприроды России в Крыму наладило использование подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова, смысл укродамбы так и не обнаружился, зато денежки тю-тю.

Итак, после закрытия шлюзов выше по течению, херсонцы ниже по течению влипли — воды стало не хватать. Крым потерпел, но справился. Вместо отмены злобного, но бессмысленного акта по перекрытию водоснабжения, акт усугубили. Возможно, теперь воды херсонцам хватает, но Украине в целом теперь не хватает денег. Можно смеяться. Не смешно?

Правильно. Над придурками, которые били своих, точнее морили засухой, чтоб чужие боялись, смеяться незачем. Одним из них место на нарах, другим — на бесполезном, но пожизненном психиатрическом излечении. Тем же, что крымчанам и без безумных укров достанется столько воды, сколько нужно, стоит гордиться. Или просто считать такое положение нормальным.

О планах до 2020 года: федеральной целевой программой по социально-экономическому развитию Крыма предусмотрен магистральный водовод до Керчи (крайней восточной точки Крымского полуострова). Общая протяженность водовода — около 220 км. Проблема с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек, будет решена.

В принципе, анекдоты сочиняются для веселья. А истории о приключениях майдаунов в реальной жизни могли бы веселить, если бы эти альтернативно одарённые своей деятельностью не стремились нести горе и беду. И это в самом деле не смешно. Это создаёт мотив для прекращения безумств хунты, окончательно сбрендившей без права на помилование. Такие дела…

Аwgust

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