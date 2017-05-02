Партизанская разведка. Дерзкая и вездесущая
10:59. 2 мая 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Партизанская разведка, как форма деятельности партизан, зародилась с первыми партизанскими отрядами и группами летом 1941 года. При этом в истории еще не было подобных примеров столь широкого и организованного использования партизан для решения разведывательных задач в интересах регулярных войск, как это было в годы Великой Отечественной войны. Такого вида разведка представляла собой чрезвычайно важную область боевой деятельности партизан. Она давала фронтовому командованию ценные данные самого разнообразного характера. Партизаны проникали в областные германские комиссариаты, в органы фашистской разведки и контрразведки, в их диверсионно-разведывательные школы, брали на учет агентов противника, захватывали «языков» и документы, направляли их на «Большую землю».
Вот один из примеров, который показывает, какой огромный размах, какую высокую результативность имела партизанская разведка, проводимая в интересах советских войск. В период с 1 февраля 1943 года по 15 июля 1944 года калининские партизаны установили дислокацию 30 дивизий, 2 бригад, 23 частей, 64 батальонов, почти 150 полевых почт, местоположение 11 аэродромов, 95 складов и 8 оборонительных рубежей, захватили в плен в качестве «языков» 128 немецких солдат и офицеров. Нет нужды доказывать, какую огромную помощь оказали патриоты фронтовому командованию, добыв эти ценные сведения.
Особенно активизировалась разведывательная деятельность народных мстителей в период подготовки советских войск к наступательным операциям. Так, перед началом наступления Красной Армии под Ленинградом и Новгородом в течение первых недель операции (ноябрь 1943-январь 1944 гг.) только разведчики 11-й бригады партизан Ленинградской области установили нумерацию, фамилии командиров 21 соединения, 14 отдельных частей противника, выявили расположение штабов 38-го армейского корпуса, 18-й армии и 4 аэродромов.
Во время подготовки операции «Багратион» белорусские партизаны в течение трех недель выявили и подтвердили в тыловых районах вражеской группы армий «Центр» 33 штаба, 900 гарнизонов, состав и организацию 108 воинских частей противника, 130 зенитно-артиллерийских батарей, 70 крупных складов и почти 1000 км оборонительных рубежей. За этот же период ими было обнаружено 319 никем ранее не отмечавшихся полевых почтовых станций, 30 аэродромов и более десятка посадочных площадок, а также зафиксировано прохождение и состав 1642 вражеских эшелонов, захвачено и направлено в Генеральный штаб Красной Армии 105 оперативных документов (приказы, карты, донесения и т. д.) и 218 экземпляров личных документов фашистских солдат и офицеров (удостоверения, солдатские книжки и т.д.).
В ряде случаев партизанская разведка добывала и своевременно сообщала на «Большую землю» сведения чрезвычайно важного военного и политического характера. Например, разведчики соединения и отряда, которыми командовали М.И. Наумов и Д.М. Медведев, установили место расположения ставки Гитлера в районе Винницы, узнали о подготовке противником наступления под Курском летом 1943 года.
Подобных примеров можно привести большое количество. Все они свидетельствуют о том, что разведывательная деятельность народных мстителей в интересах нашей армии имела огромное значение. Однако она не сразу стала эффективной, целеустремленной. Четкую организационную структуру партизанская разведка приобрела летом 1943 года. Каждый партизанский отряд и соединение уже, как правило, имели заместителя командира по разведке, который непосредственно осуществлял планирование, а также руководство всей разведывательной деятельностью партизан и зачастую возглавлял контрразведку. В отличие от частей и соединений регулярных войск он не был подчинен начальнику штаба. В его ведении находилась агентурная разведка.
В штабах партизанского движения организацией разведки занимались разведотделы, а в оперативных группах и представительствах на фронтах – помощники соответствующих начальников по разведке. В своей практической работе разведотделы поддерживали тесный контакт с разведотделами штабов фронтов, передавали им добытые сведения и получали от них конкретные задания. Так, Ленинградский штаб партизанского движения (ШПД) два раза в месяц получал задачи на разведку от штаба Ленинградского фронта. Приказы по разведке передавались в партизанские формирования либо через офицеров связи, либо по радио.
Поскольку партизаны вели кроме войсковой, еще и агентурную разведку, они нуждались в высококвалифицированных кадрах разведчиков, способных в сложных условиях вражеского тыла создать разведывательную сеть и умело руководить ею. Весной 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла ряд мер, направленных на улучшение разведывательной работы в партизанских отрядах. Во вражеские тылы было направлено большое количество хорошо подготовленных разведчиков из рядов Красной Армии и НКВД. Они развернули широкую деятельность.
В разведку были вовлечены тысячи местных жителей. В ней участвовали многие специально подобранные партизаны. Последние устраивались на жительство вблизи важных объектов противника, с целью конспирации поступали на службу в фашистские учреждения. Такой способ создания разведывательной сети применялся не только партизанскими формированиями, но и штабами партизанского движения. Так, представительством Украинского ШПД на Юго-Западном фронте в конце лета 1943 года в район Никополя была выброшена разведгруппа в составе четырех человек. В короткое время они устроились на работу. В сложных условиях режима фашистской оккупации ими были переданы 25 разведдонесений, которые были высоко оценены командованием фронта. Все члены этой группы удостоились правительственных наград.
Большую роль в разведке партизан на всех этапах борьбы с врагом играли наши подпольщики, оставляемые партизанскими формированиями. Они проникали в различные административные и военные органы врага. В Калининской области, например, им удалось занять должности в разведывательных аппаратах, полицейских формированиях, в оккупационных учреждениях, на предприятиях, в ресторанах, немецких офицерских клубах. Это позволило вести разведку гарнизонов противника, наблюдать за важными объектами и контролировать перевозки на коммуникациях.
Добытые сведения бойцы невидимого фронта немедленно передавали партизанам, а те сразу же направляли их в Москву. В тех случаях, когда невозможно было встретиться с партизанами лично, подпольщики поддерживали с ними связь через «почтовые ящики», при помощи звуковой, световой и предметной сигнализации. По звукам пастушьего рожка, по зажженной и поставленной на окне лампе, по ряду предметов, занимавших определенное положение на дороге или во дворе дома, партизаны узнавали интересующие их сведения так же верно, как и из записок, подложенных под пни, в дупло и другие тайники.
Целые семьи советских граждан участвовали в разведывательной работе. Шесть дочерей было у старого партизана, участника гражданской войны Филиппа Ховренкова, проживавшего в деревне Ганцевичи, Шкловского района, Могилевской области. Одна из них, Надежда, с мая 1942 года начала разведку в интересах партизанской бригады «Чекист». Она поддерживала связь с подпольщиками и доставляла в соединение данные, всегда отличавшиеся безукоризненной точностью. Бесстрашная девушка была схвачена жандармами и доставлена в полевую комендатуру. Почти три недели фашисты подвергали ее пыткам, но так и не сумели вынудить ее назвать фамилии людей, с которыми она была связана. Девушку расстреляли.
Надю на боевом посту сменила старшая сестра Мария, жившая в деревне Понизовье, недалеко от Орши. По заданию партизан она устроилась уборщицей в волостную управу. Разведчица сумела завязать связи с гитлеровскими офицерами и выведать у них много важных секретов. В середине лета 1943 года Мария привела к партизанам 60 вооруженных полицейских, решивших искупить свою вину перед Родиной.
Вскоре включилась в разведывательную деятельность самая младшая дочь Филиппа Ховренкова – Зинаида. Она устроилась работать в Орше и регулярно передавала оттуда сведения о передвижениях фашистских войск по шоссе Орша-Смоленск, Орша-Могилев.
По доносу провокатора, Мария вместе со своим шестилетним сыном была арестована гестаповцами. Затем жандармы схватили Зинаиду и всех остальных членов семьи Ховренковых. Марию зверски пытали в присутствии сына. Однако патриотка не сдалась и предпочла смерть предательству.
В конце сентября 1943 года старикам Ховренковым, их четырем дочерям и внукам, ожидавшим расстрела, случайно удалось вырваться на свободу. Зинаида вместе с тремя сестрами – Матреной, Ефросиньей и Анной – сразу же ушла к партизанам.
Сведения о противнике партизанской разведке удавалось добывать самым различным способом. Нередко у гитлеровцев похищались важные документы. Так, в мае 1944 года, разведчица Попкова выкрала и доставила командованию 4-го Украинского фронта план военных объектов в Евпатории. Перед началом наступления советских войск под Ленинградом и Новгородом в январе 1944 года партизан-разведчик Иван Кузов сумел достать копии немецких планов обороны и размещения гарнизона в Луге.
Особенно хорошо была поставлена войсковая разведка у рейдирующих формирований. Так, соединение под командованием подполковника М.И. Шукаева, пройдя за полтора года войны с августа 1943-го по февраль 1945-го по тылам врага несколько тысяч километров, передало командованию действующей армии 1500 радиограмм с данными, добытыми войсковой разведкой партизан.
Партизаны, выходившие на выполнение заданий, держали под непрерывным контролем все вражеские коммуникации, аэродромы и гарнизоны, следили за перегруппировкой фашистских войск, сменой аэродромов, устанавливали данные по перевозкам живой силы, боевой техники, материальных средств и т.д. Командование партизанских отрядов выставляло специальные наблюдательные посты, порой на значительном удалении от места дислокации своих штабов. Разведка наблюдением позволяла определять не только количественный состав войск противника, время и направление движения, но и нумерацию частей и соединений. На «Большую землю» сообщались опознавательные знаки на бортах автомашин, по которым армейское командование определяло, какие части и соединения действуют против них.
Важным источником получения разведданных являлся опрос местного населения. Занимались им наиболее грамотные партизаны, хорошо знающие окружающие районы. Иногда разведчики получали от жителей сел, деревень и городов найденные или похищенные ими документы фашистов.
Большое место в разведке занимал захват в плен фашистов и документов. Народным мстителям было значительно легче решать эту задачу, чем разведывательным группам регулярных войск. Они прекрасно знали местность, имели возможность действовать под видом местных жителей и умело использовать это преимущество.
В некоторых партизанских формированиях создавались специальные группы и отряды по захвату «языков» и документов. Учитывая важность этого вопроса, оперативная группа Ленинградского ШПД на 2-м Прибалтийском фронте приказом от 21 декабря 1943 года потребовала создать в каждой бригаде отряд боевой разведки в количестве 50-55 человек, способный выполнить любое задание по захвату офицеров и документов. В отдельных отрядах приказывалось иметь группы аналогичного назначения численностью 25-30 человек. Эти подразделения боевой разведки высылались в районы дислокации крупных штабов противника.
Основными способами захвата «языков» и документов были засады и налеты. Партизаны действовали смело, решительно. В их руки попадали не только солдаты и офицеры, но и генералы, крупные военачальники, показания которых имели большую ценность.
Однако следует отметить, что возможности для быстрой доставки захваченных пленных и документов на «Большую землю» у партизан были ограничены. Аэродромов, а вернее посадочных площадок, явно не хватало. Вот пример. В апреле 1944 года в полосе 1-го Белорусского фронта действовали 83 бригады и 34 отдельных отряда, всего 117 партизанских формирований. Эта группировка располагала лишь десятью аэродромами. В полосе других фронтов дело обстояло еще хуже. Поэтому партизанское командование для передачи данных, полученных от пленных и из захваченных документов, чаще всего использовало радио.
Словом, разведку народные мстители вели широко и эффективно. Но в их деятельности имелись и серьезные недостатки. Исследование показывает, что в 1941-1942 гг. партизаны вели разведку преимущественно «на себя». Разведка в интересах Красной Армии была поставлена в основу их боевой работы только в 1943 году. Длительное время партизанские формирования не могли создать широкой, активно действующей разведывательной сети, особенно в воинских частях, гестапо, административных учреждениях. Не всегда умело использовалось местное население. Некоторые отряды слабо вели войсковую разведку. Нередко сведения о противнике оформлялись и передавались неграмотно, к примеру, не указывались точные координаты разведанных объектов, время, к которому относились добытые данные, источники их получения и т.д. Часто «Большая земля» получала плохо проверенные, а то и преувеличенные данные.
Основными причинами этого являлись: отсутствие опыта организации и ведения разведки во вражеском тылу, крайне слабая укомплектованность разведорганов партизанских формирований и ШПД квалифицированными кадрами, плохое состояние радиосвязи. Перечисленные недочеты устранялись в течение войны.
Не совсем умело на первых порах использовало партизанскую разведку и командование фронтов. До 1943 года оно порой недооценивало ее возможности и не учитывало в своих планах. Так, перед началом нашего наступления на Курской дуге разведотдел штаба Брянского фронта разработал подробные планы разведки на июль и август, но в них ничего не говорилось о привлечении к выполнению разведывательных задач партизан. А между тем в Орловской области действовала крупная, имевшая богатый боевой опыт, группировка партизан. Нередко бывали случаи, когда разведотделы фронтов обращались с заявками в Генштаб по таким вопросам, которые успешно могли решить партизаны. В это время войска еще осторожно, с недоверием относились и к разведке партизан, не согласовывали с ней свои действия. Это приводило к вредному дублированию в работе, облегчало противнику борьбу с нашей разведкой.
С каждым годом совершенствовалась партизанская разведка, увеличивались ее размах и эффективность, особенно во втором и третьем периодах войны. К этому времени изменился способ вооруженной борьбы – советские войска от стратегической обороны перешли к стратегическому наступлению и до завершения войны успешно его осуществляли. Это качественное изменение в ходе войны оказало исключительно благоприятное воздействие на всю партизанскую деятельность, в том числе и на их разведку.
Разведорганы соединений и отрядов четко оформились, пополнились квалифицированными специалистами, получили средства связи. Теперь уже разведчики-партизаны указывали точные координаты целей и давали им подробную характеристику. Так, например, эстонские партизаны в сентябре 1944 года, перед началом Таллиннской операции, сообщили командованию Ленинградского фронта детальные сведения об аэродроме северо-западнее города Пярну, указав координаты центра летного поля, взлетной полосы, количество и типы летательных аппаратов, порядок их расположения, место хранения горючего, систему ПВО и т. д. Ленинградские партизаны неоднократно передавали точные данные о расположении штаба 18-й армии в районе Сиверской, с указанием даже зданий, в которых размещались различные отделы полевого управления армии.
Народные мстители поставляли советскому командованию ценные сведения о ложных объектах фашистов. 11 декабря 1943 года партизаны сообщили, что на Сиверском аэродроме самолетов противника нет, вместо них оставлены фанерные макеты. 14 января 1944 года они установили, что на аэродроме Ральбицы (13 км юго-западнее Сольцы) гитлеровцы заминировали летное поле и поставили большое количество макетов.
Партизанская разведка передавала данные не только о противнике, но и о результатах действий нашей авиации, чем оказала неоценимую помощь штабам частей ВВС, позволяя значительно повышать точность и эффективность ударов. В ночь на 14 июня 1944 года наши самолеты сбросили 18 бомб на мост через реку Оресса, северо-восточнее Слуцка. Военное командование было поставлено в известность, что мост полностью разрушен. 18 июня 1944 года советские самолеты совершили налет на вражеские объекты в Шацке. Партизаны сообщили, что 4 бомбы точно попали в намеченные цели. В ряде случаев партизаны-подпольщики наводили самолеты на объекты. К примеру, комсомольское подполье Каунаса регулярно сообщало советскому командованию о сосредоточении на железнодорожном узле фашистских воинских эшелонов. По ним незамедлительно наносился мощный бомбово-штурмовой удар советской авиации. В ходе налета наших самолетов на Оршу, 3 мая 1943 года подпольщик Леонид Казаров сигнальными ракетами указывал место расположения немецких складов с боеприпасами в Годовичском лесу. Склады были уничтожены.
В минувшей войне партизаны выполняли и такую задачу как ведение разведки местности и погоды в интересах регулярных войск. Начиная с конца лета 1943 года в части партизанских отрядов Ленинградской области работали гидрометеорологи, которые прошли предварительную подготовку на «Большой земле». Они ежедневно производили метеонаблюдения и полученные результаты передавали по радио через ШПД в штаб фронта. Отсюда эти сводки отправлялись в Москву в Генеральный штаб. Данными метеорологов-партизан пользовались все сухопутные войска, авиация, военно-воздушные силы флота и дальней авиации. Во время нашего наступления под Ленинградом и Новгородом в начале 1944 года партизаны-гидрометеорологи серьезно помогли работе нашей авиации и оказали содействие сухопутным войскам в преодолении водных преград. Они провели рекогносцировки рек и болот в тылу врага, выявили наиболее танкопроходимые участки и ледяные переправы.
Говоря о партизанской разведке, следует особо остановиться на вопросе их взаимодействия с разведывательными группами регулярных войск, забрасываемыми во вражеский тыл. Партизаны, хорошо зная местность, обстановку, оказывали этим группам большое содействие: сообщали нужные данные, быстро выводили к объектам врага, снабжали необходимыми материальными средствами.
Многие разведгруппы базировались в отрядах в течение всего времени нахождения в тылу врага. Они использовали партизанские аэродромы для пересылки в разведотделы штабов фронтов и армий захваченных документов и переброски важных пленных.
С приближением наступающих советских войск к району базирования партизанских формирований их разведка активизировала свою деятельность, стремилась передать военному командованию как можно больше сведений о противнике. В ходе наступления 2-го Украинского фронта на кировоградском направлении партизанский отряд «Москва» установил непосредственную связь со штабом 4-й гвардейской армии, после чего создал группу разведчиков (26 человек) для выполнения задач командования армии, подготовил вместе с соседним отрядом площадку для приема самолетов. Разведотдел штаба 4-й гвардейской армии высадил в расположение отряда двух радистов с рациями, которые оперативно передавали разведсведения, добываемые партизанами. С 15 декабря 1943 по 7 января 1944 года отряд «Москва» передал войскам 40 радиограмм и доставил контрольного пленного. В результате командование армии имело полное представление о противнике на глубине до 60 км.
После соединения с частями Красной Армии партизанские разведчики нередко привлекались для ведения войсковой разведки. Так, по указанию Военного совета 51-й армии, в период подготовки штурма Севастополя с 24 апреля по 7 мая 1944 года многие партизаны участвовали в разведке вражеской обороны на направлении главного удара. Они показали высокое мастерство, образцы мужества. Начальник разведотдела штаба 51-й армии наградил 15 лучших партизан знаком «Отличный разведчик».
Партизанская разведка оказывала большую помощь нашим контрразведывательным органам в борьбе с агентурой, разведгруппами и разведывательно-диверсионными подразделениями противника. В начале 1943 года ленинградские партизаны сообщили советскому командованию о заброске фашистами в наш тыл, в район оз. Рдейское, под видом партизан разведчиков-диверсантов. В январе 1944 года партизаны послали донесение на «Большую землю» о прибытии в Псков из Риги школы гестапо численностью в 300 человек, готовившей резидентов для оставления их в освобождаемых районах. Одновременно указывали точное месторасположение школы в Пскове.
Народные мстители приобрели значительный опыт ведения разведки не только на своей территории, но и за рубежом. Практически успешную разведывательную деятельность в интересах советских войск могли осуществлять те формирования, которые имели радиосвязь с нашим фронтовым командованием. Обычно это были отряды, переброшенные по воздуху, или соединения, вышедшие туда рейдами. Необходимо отметить, что на территории стран Европы имелось также много партизанских формирований, созданных советскими людьми, бежавшими из плена и фашистской каторги. Представительство Украинского штаба партизанского движения при Военном совете 1-го Украинского фронта, с мая 1944-го по январь 1945 года поддерживало радиосвязь с 37-ю соединениями и отдельными отрядами советских партизан, действовавшими за рубежом. Партизанскими формированиями, подчиненными этому представительству, только в конце 1944 года были выявлены: состав 1-й танковой немецкой армии и дислокация ее штаба; состав 1-й венгерской армии; группировка и характер обороны ряда дивизий, входивших в них; расположение аэродромов и складов, система заграждений врага на ряде участков его обороны.
Важные данные добыла разведка отряда Максимова. 7 декабря 1944 года она обнаружила в 30 км северо-западнее Трнава (Чехословакия) железобетонную площадку, сооруженную фашистами для Фау-1 и Фау-2, а 12 декабря установила местонахождение аэродрома в 2 км севернее Дубницы. 30 декабря того же года разведка отряда Дмитриева сообщила о строительстве гитлеровцами площадки для Фау-2 в районе Ждяр (50 км северо-западнее Брно) для обстрела Братиславы и Вены, на случай занятия их нашими войсками.
Советские партизаны, действовавшие за рубежом, нередко брали в плен важных лиц и переправляли через линию фронта на самолетах. 28 августа 1944 года бригада партизан под командованием Егорова, устроив засаду в районе Банской Бистрицы (Чехословакия), недалеко от аэродрома захватила в плен министра национальной обороны и главнокомандующего вооруженными силами Словакии генерала Чатлоша и командующего сухопутными войсками генерала Туранца. 15 сентября на самолетах они были доставлены в Москву. Как видим, заслуги разведки партизанских сил перед Родиной сложно переоценить.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com