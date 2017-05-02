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Осторожно: «Контингент»!

10:15. 2 мая 2017 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:

Общественные организации обсудили новую редакцию закона о контингенте

26 апреля в Совете Федерации состоялся круглый стол, на котором обсудили новую редакцию отклоненного Президентом РФ Федерального закона о контингенте обучающихся.

В обсуждении приняли участие разработчики новой редакции законопроекта о создании ГИС «Контингент» — директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ Михаил Попов, директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, члены Совета Федерации, а также представители родительских организаций – председатель правления Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова, член Центрального Совета АРКС, член Российского детского фонда Татьяна Шишова, координатор межрегионального общественного движения «Спасем семью» Оксана Лунгу, Член президиума Координационного Совета Патриотических Сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Цыганов, а также представители РВС и других общественных организаций, выступающих против принятия закона.

Инициатива проведения открытой дискуссии с привлечением всех заинтересованных сторон принадлежала сенатору, заместителю председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елене Мизулиной.

Разработчиками новой редакции закона о контингенте Михаилом Поповым и Олегом Качановым была представлена презентация обновленной редакции документа, после чего участники круглого стола, приступили к обсуждению данного закона.

Напомним, что ранее, 12 апреля в Общественной палате РФ состоялось общественное обсуждение введения единой системы учета обучающихся. Тогда участникам не был представлен новый текст закона, но было отмечено, что закон находится на доработке и что в нем будут учтены замечания и мнение общественности.

Однако, представленная новая редакция содержит лишь незначительные изменения и в ней не учтены опасения и замечания общественности, высказанные ранее на круглом столе.

Так, юрист Ольга Леткова, которая провела сравнительный анализ новой и старой редакции закона о контингенте, отметила, что объем и характер сведений, подлежащих включению в систему «Контингент» в новой редакции Закона увеличился. Теперь в неё должны будут вноситься сведения о родителях (законных представителях) обучающихся. Какие именно – определит Правительство после принятия Закона. «Несмотря на уверения, что закон исправлен, на самом деле это не так и родители в будущем могут столкнуться с тем, что будет собираться целое досье с информацией о частной жизни семьи» — отметила эксперт. Она напомнила, что согласно статье 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, а это значит, что информация в ГИС «Контингент» может быть помещена только с добровольного согласия родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме.

Она также заявила, что в новой редакции закона о контингенте не выполнены требования вето Президента о необходимости установления в самом законе перечня конкретных сведений, содержащихся в ГИС «Контингент», а также об определении лиц, которые имеют доступ к таким сведениям и их ответственности. Юрист обратила внимание участников дискуссии на то, что содержащиеся в ГИС «Контингент обучающихся» сведения смогут получать различные органы и организации в целях оказания государственных или муниципальных услуг при реализации своих полномочий. Оказывать эти услуги сейчас могут любые НКО, частные предприниматели и даже иностранные организации. «Таким, образом, требование конфиденциальности и защищенности персональной информации законом не обеспечивается» — отметила она.

Татьяна Шишова отметила необходимость прописать в законе возможность отказа для тех родителей, кто по ряду причин не желает, чтобы данные ребёнка находились в системе «Контингент».

Председатель Межрегионального общественного движения в поддержку православных социальных и образовательных инициатив «Пчелки» Николай Бондаренко отметил, что хранение всех персональных данных в одной системе не соответствует нормам информационной безопасности, установленным международными документами, и не отвечает интересам безопасности нашего государства.

Участники круглого стола пришли к выводу, что их опасения относительно закона о создании ГИС «Контингент обучающихся» так и не были сняты.

Большинство положений законопроекта требуют существенной доработки. Разработчики уверили участников круглого стола в готовности дорабатывать законопроект с учетом высказанных многочисленных замечаний.

Закрывая мероприятие, Елена Мизулина отметила, что система «Контингент» содержит в себе множество рисков и вопрос о том, нужна ли она вообще, остается открытым.

Родители будут продолжать выступать против принятия данного закона.

Подробнее с замечаниями и предложениями АРКС по закону о контингенте можно ознакомиться ЗДЕСЬ

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! СПАСЕМ СЕМЬЮ – СПАСЕМ РОССИЮ!

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Пресс-служба Ассоциации Родительских Комитетов и Сообществ (АРКС),

e-mail: pismo@arks.org.ru; телефон: 8-985-182-98-98;

официальный сайт: http://arks.org.ru

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 2504 1963
    Walentin 2 мая 2017 в 10:49 Ссылка Пометить
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    Президент потребовал конкретизировать сведения о частной жизни и ответственности лиц имеющих к ним доступ. Но для составителей такое требование, как ладан для чёртей. Типичная жидовская черта – “незамечать” неудобные требования. Даже требование президента для них, это пустой звук.

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