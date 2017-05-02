Опубликовано видео испытаний американского туристического космического корабля
Американская компания Virgin Galactic, которая собирается отправить в космос туристов, опубликовала видео успешных испытаний многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.
Видео опубликовано на < ![CDATA[
Ключевое испытание компания провела в понедельник в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. На испытаниях впервые в полете опробовали систему поворота вверх хвостового оперения аппарата Unity – именно так корабль должен будет заходить на посадку. Двигатели Unity, отстыковавшегося от носителя WhiteKnightTwo, не включались. На борту Unity находилось двое пилотов, в WhiteKnightTwo – двое пилотов и бортинженер, передает < ![CDATA[
Это уже шестой испытательный полет Unity.
Корабль < ![CDATA[
При этом судьба предшественника «Единства» < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info