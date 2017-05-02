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Опубликовано видео испытаний американского туристического космического корабля

21:42. 2 мая 2017 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:

Американская компания Virgin Galactic, которая собирается отправить в космос туристов, опубликовала видео успешных испытаний многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.

Видео опубликовано на < ![CDATA[]]>сайте компании< ![CDATA[]]>. Отмечается, что компания сделала правильные выводы из предыдущих неудач, испытание нового корабля, по предварительным данным, прошло успешно. При этом на полный анализ полета потребуется время.

Ключевое испытание компания провела в понедельник в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. На испытаниях впервые в полете опробовали систему поворота вверх хвостового оперения аппарата Unity – именно так корабль должен будет заходить на посадку. Двигатели Unity, отстыковавшегося от носителя WhiteKnightTwo, не включались. На борту Unity находилось двое пилотов, в WhiteKnightTwo – двое пилотов и бортинженер, передает < ![CDATA[]]>ТАСС< ![CDATA[]]>.

Это уже шестой испытательный полет Unity.

Корабль < ![CDATA[]]>был представлен< ![CDATA[]]> в феврале 2016 года. Он рассчитан на двоих пилотов и шестерых пассажиров. Церемонию вел лично основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, а название придумал Стивен Хокинг, который также < ![CDATA[]]>собирается отправиться< ![CDATA[]]> в космос в качестве космического туриста.

При этом судьба предшественника «Единства» < ![CDATA[]]>оказалась трагической< ![CDATA[]]>. 31 октября 2014 года прототип космического корабля отстыковался от самолета-носителя, но после старта двигателей распался на части, в результате чего погиб один из пилотов.

Источник: www.kramola.info

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