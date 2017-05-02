О рабах финансовых, потребительских и информационных

1. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных им за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба в лучшем случае на 1 месяц, он вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия для раба это фикция, ибо ее совершенно не хватает, чтобы жить.

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на ненужные товары, которые навязываются с помощью ТВ-рекламы, моды, престижа и т.п. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а следовательно, вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с помощью которой они все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм процентов по кредитам.

С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т.к. чтобы рассчитаться с одним кредитом, он берет новый кредит, создавая тем самым пирамиду бесконечных долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует его к работе даже за мизерную плату, делает его сговорчивее и уступчивее, не позволяет протестовать при наглых притеснениях рабовладельца.

4. Современный раб считает, что работает на государство, которое равным образом отражает интересы всех слоев населения. Но на самом деле он работает на структуры, отражающую только интересы рабовладельцев. То есть на своего рода комитет по управлению их делами, ибо рабовладельческое государство только для того и существует, чтобы обеспечивать рабовладельцам прибыль, выжимая ее из рабов.

Продукция, произведенная рабом, деньги, им заработанные и отнятые рабовладельцами и их государством в виде оплаты за необходимые рабу товары и услуги, в виде различных налогов и платежей, поступают опять в карман рабовладельцев. Понятие же «государства» подменяется мифом о «государстве для всех» и используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? Кому конкретно идут деньги, выплаченные рабами в виде налогов, сборов, штрафов и платежей?

5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции и периодически возникающие кризисы, при которых рабы теряют всегда больше, чем рабовладельцы. Рост цен при отсутствии роста зарплаты обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. В кризисы это ограбление становится откровенным – рабов просто вышвыривают на улицу, оставляя без всяких средств существования. Таким образом современный раб нищает все больше и больше.

6. Заставить раба работать еще можно, лишив его средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на единственном предприятии в городе и терпеть самые кабальные условия, т.к. иной работы в городе для рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.

7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб, о той доле заработанного рабом, которую забирает рабовладелец, пользуясь своим правом частной собственности.

8. Восьмым механизмом скрытого принуждения раба к труду является специальная идеология, с помощью которой специально купленные рабовладельцем люди, зачастую имеющие высокие научные звания, внушают рабу, что он не раб, а работает только потому что сам того хочет («это твой выбор!»). Умные рабы понимают, что не работать на рабовладельца они не могут – тогда просто умрут от голода, и никакого выбора на самом деле у них нет. Глупые рабы не понимают даже этого и хвалятся своим рабством.

9. Девятым механизмом, заставляющим раба безропотно работать на рабовладельцев, является религия, которая убеждает раба, что хорошая справедливая человеческая жизнь у раба будет на небе, после смерти, но при условии, что сейчас на земле придется побыть рабом и прилично пострадать. Религия учит раба не сопротивляться притеснениям и быть довольным своим рабством.

Евгений Овчинников

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/18380/-