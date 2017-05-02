Новые места обитания. Смогут ли люди адаптироваться к новым условиям существования

Изменения климата и ухудшающаяся экология грозят человечеству перенаселением и необходимостью искать новые места обитания. Куда переместятся люди - на другие планеты или... в недра и воды родной Земли? Смогут ли люди адаптироваться к новым условиям существования и какие опасности для жизни и здоровья их ожидают? Морские монстры, подводные и подземные катаклизмы, психологическое давление - какая из этих угроз - самая страшная? Смогут ли технологии помочь людям жить, передвигаться и дышать под водой? И какие страшные тайны нашего прошлого можно найти на дне океана и в недрах Земли?