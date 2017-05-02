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Новые места обитания. Смогут ли люди адаптироваться к новым условиям существования

16:01. 2 мая 2017 Просмотров - 211 Один комментарий Опубликовал:

Изменения климата и ухудшающаяся экология грозят человечеству перенаселением и необходимостью искать новые места обитания. Куда переместятся люди - на другие планеты или... в недра и воды родной Земли? Смогут ли люди адаптироваться к новым условиям существования и какие опасности для жизни и здоровья их ожидают? Морские монстры, подводные и подземные катаклизмы, психологическое давление - какая из этих угроз - самая страшная? Смогут ли технологии помочь людям жить, передвигаться и дышать под водой? И какие страшные тайны нашего прошлого можно найти на дне океана и в недрах Земли?

Метки: глобальные катаклизмы, изменение климата
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Один комментарий»

  • 1852 -62
    krikunoleg 2 мая 2017 в 16:24 Ссылка Пометить
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    “Изменения климата и ухудшающаяся экология грозят человечеству перенаселением…” – скорее уменьшением населения – это все отрицательные факторы.

    А до переселения на другие (какие?) планеты нам о-о-очень далеко. Мы еще в воде жить не научились…

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