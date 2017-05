Нищеброды правят миром…

Интерес к клану Ротшильдов в очередной раз за 200 лет обострился в связи с выборами президента Франции – после того, как мало кому известный 39-летний Эммануэль Макрон обошёл в первом туре выборов всех других кандидатов, а французские СМИ дружно принялись писать о нём как о следующем президенте Франции (впрочем, дождёмся второго тура 7 мая). Стремительное выдвижение Макрона на политическую авансцену многие связывают с тем, что пять лет назад этот молодой человек шагнул в коридоры власти непосредственно из парижского банка Ротшильдов. Отсюда делается вывод, что Ротшильды, эти «банкиры королей и короли банкиров», так же как в ХIX-ХХ веках, продолжают управлять Францией (если не миром).

Никто не опроверг формулу капиталистического общества, согласно которой политическое влияние человека или группы прямо пропорционально капиталу, которым данный человек (группа) располагает. Соответственно, наиболее влиятельными людьми должны быть люди, занимающие первые строчки в рейтинге миллиардеров журнала Forbes. 20 марта 2017 года был опубликован 31-й по счёту ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров. Из него узнаём, что за минувший год количество миллиардеров на планете впервые превысило две тысячи человек (возросло с 1810 до 2043 человек), а суммарное состояние этого сообщества сверхбогатых выросло до 7,7 трлн. долл. (на 18%).

Четвёртый год подряд верхнюю строчку рейтинга занимает Билл Гейтс, основатель Microsoft. Его состояние выросло с 75 млрд до 86 млрд. долл. На второй строчке – глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, его состояние за 12 месяцев увеличилось на 14,8 млрд. до 75,6 млрд. долл. На третьем месте – основатель Amazon Джефф Безос, поднявшийся за год с пятого места на две ступени (72,8 млрд. долл.).

Наверное, все они не чужды политике, однако мысль об их решающем влиянии на политические процессы обычно не появляется. Например, на прошлогодних выборах президента США горячо обсуждались вопросы о возможном влиянии на предвыборную кампанию в Америке кого угодно, но мне не удалось найти в американских СМИ ни одной публикации о том, что на процесс выборов активно влияли Билл Гейтс, Уоррен Баффет или Джефф Безос. А вот имён тех, кого подозревали в активном вмешательстве в борьбу Клинтон и Трампа, мы не найдем в первой десятке, а то и в первой сотне рейтинга Forbes. Так, Джордж Сорос, один из «подозреваемых», находится лишь на 29-м месте с капиталом в 25,2 млрд. долл. Дэвид Рокфеллер, единственный из этого клана попавший в рейтинг (умер на 102-м году жизни 20 марта 2017 г.), числится на 581-м месте со «скромной» суммой в 3,3 млрд. долл.

И самое поразительное: среди двух с лишним тысяч долларовых миллиардеров мы не найдём ни одного Ротшильда! Представители это большой семьи за 31 год публикации рейтингов Forbes не фигурировали в них ни разу! А между тем интерес к Ротшильдам куда больше интереса к любому из фигурантов всемирного списка миллиардеров. И не оставляет ощущение, что империя Ротшильдов незримо присутствует на политической карте мира.

Напомню лишь основные активы, которыми распоряжаются члены «царствующего дома» в этой империи.

Банковская сфера. 1. Банк N. M. Rothschild & Son (Лондон). Старейший банк Ротшильдов, основан в 1811 году. Находится под управлением барона Давида де Ротшильда. 2. Банк Rothschild & Cie (Франция) под управлением того же Давида де Ротшильда. 3. Швейцарский банк Rothschild AG (Цюрих), которым управляет Эли Ротшильд. 4. Банк JNR Ltd, инвестирующий в российские и украинские компании. Находится под управлением Натаниэля (Ната) Ротшильда.

Лондонский, французский и швейцарский банки объединены в Rothschild Group. Группа насчитывает 57 офисов в 45 странах на пяти континентах, в них работает около 3 тысяч сотрудников. Rothschild Group специализируется в области инвестиционного банкинга, особенно в сфере слияний и поглощений.

Финансовые холдинги и инвестиционные фонды. 1. Холдинговая компания Concordia B.V. Её возглавляет всё тот же барон Давид де Ротшильд. Совладельцами являются Лондонский и Парижский банки. Во владении находится контрольный пакет акций холдинговой швейцарской компании Continuation Holdings of Switzerland, канадских и американских банков. 2. Страховой фонд Afficus Capital Inc., которым управляет Нат Ротшильд. 3. Холдинговая компания «Сосьете д’энвестисман дю Нор». 4. Хэдж-фонд Atticus Capital с капитализацией 14 млрд. долларов.

Добывающая промышленность. 1. Компания «Рио Тинто», специализирующаяся на добыче угля, железа, меди, урана, золота, алмазов и алюминия. 2. De Biers (Эвелин Ротшильд) – международная компания по обработке и продаже алмазов. 3. Anglo American Corporation.

Энергетика. Vanco International Limited – работает в энергетической сфере.

Девелоперский бизнес, отели и рестораны. 1. Девелоперская компания «Тригранит» (Венгрия). Доля акций Натаниэля Ротшильда – 12%. Сделаны инвестиции в российскую недвижимость в размере около 5 млрд. долларов. 2. Сеть отелей и ресторанов RLM, которой управляет Эли Ротшильд.

Средства массовой информации и издательское дело. 1. Economist, Daily Telegraph (Эвелин Ротшильд). 2. Парижское издательство «Пресс де ля Сите», французская газета «Либерасьон», BBC (главой стал Маркус Эгиус, зять Эдмунда Ротшильда) и другие массмедиа.

Прочие сферы и виды бизнеса. 1. «ФерстМарк Коммуникейшенс Интернэшнл ЛЛСи» и «ФилдФреш фудс» (владеет Эвелин Ротшильд и его супруга Лин Форестер). 2. Музыкальная компания F7 Music в США (Энтони Ротшильд). 3. Производство вина (замки Шато Мутон и Шато Лафит, где производится вино марки Шато Мутон). 4. Более 100 парков и садов на территории Европы.

Многочисленное и очень пестрое хозяйство клана Ротшильдов управляется финансово-холдинговой компанией Rothschild & Co, которая, в свою очередь, контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Ранее холдинг назывался Paris Orléans SCA (эта компания была учреждена еще в 1838 году и поначалу была железнодорожной). На общем семейном собрании 24 сентября 2015 года холдинг был переименован в Rothschild & Co. Семья Ротшильдов контролирует около 60% акционерного капитала Rothschild & Co. Остальные акции находятся в свободном обращении на бирже. Rothschild & Co управляет компанией Сoncordia BV. Concordia BV, в свою очередь, контролирует Rothschilds Continuation Holdings AG, а та контролирует деятельность банковской группы Rothschild's Group.

И вот теперь самое интересное. Совокупная годовая выручка (продажи) Rothschild & Co в последние годы, согласно её официальным отчётам, варьирует в диапазоне от 1 до 1,5 млрд. евро. Годовая чистая прибыль – в диапазоне от 50 до 200 млн. евро. А вот другие показатели. В 2015 году контролируемые холдингом активы оценивались в 9,1 млрд. евро. Капитализация Rothschild & Co составила 1,85 млрд. евро. В пересчёте на доллары получается немного более 2 миллиардов. Не впечатляет ни прибыль, ни объём контролируемых активов, ни рыночная капитализация. Для сравнения показатели компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за 2016 год (млрд. долл.): выручка - 210,8; прибыль - 24,1; активы - 561,1; капитализация - 360,1.

Как говорится, почувствуйте разницу. Финансовые показатели компании миллиардера-одиночки Уоррена Баффета в десятки раз превышают совокупные показатели всей империи Ротшильдов, объединившихся под знаменем финансового холдинга Rothschild & Co! Чтобы как-то снять очевидное противоречие между признанием реального влияния Ротшильдов на мировую политику и их довольно скромным имущественным статусом, эксперты вынуждены запускать в оборот совершенно другие цифры, отталкиваясь от тех объёмов капитала, которыми располагали Ротшильды в XIX веке и исходя из предположения, что их богатство с тех пор по крайней мере не уменьшилось. Так, Николас Хаггер в нашумевшей книге «Синдикат. История создания тайного мирового правительства и методы его воздействия на всемирную политику и экономику» (Nicolas Hagger. The Syndicate. The Story of the Coning World Government. O Books, 2004) пишет: «А как оценить богатство Ротшильдов? Из списка самых богатых людей мира, как правило, исключают династические семейства. Если в 1850 году у Ротшильдов было 6 млрд долларов (самая низкая оценка), тогда, предполагая, что основы их богатства не пошатнулись, эти деньги должны были быть вложены таким образом, чтобы приносить от 4 до 8 процентов в год, что дает нам цифры от 1,9 триллиона до 491 409 триллионов долларов (то есть больше мирового богатства по нашим оценкам). Примем самую консервативную оценку - то есть около одного триллиона. Для сравнения скажем, что состояние Билла Гейтса в 2004 году оценивалось в 32 млрд долларов. Если учесть, что, имея чуть больше 300 млрд, сегодня можно купить все золото, хранящееся во всех банках мира, и что национальный долг США составляет (на 2004 год) 7,5 триллиона долларов, то положение Ротшильдов в финансовом мире становится ясно».

В современной литературе оценка действительного имущественного положения клана Ротшильдов чаще всего колеблется около планки 3 триллиона долларов. При этом подчёркивается, что клан Рокфеллеров имеет капитала примерно на 1 трлн. долл. меньше. Что ж, можно согласиться с тем, что реальное финансово-имущественное положение Ротшильдов не находит своего отражения в финансовой отчётности контролируемых ими компаний и банков, а также в рейтингах Forbes. Возникает вопрос: как объяснить такое несоответствие? Назову три версии.

Первая версия. Клан Ротшильдов весьма многочислен, и доставшееся современным Ротшильдам наследство от знаменитых предков XIX века равномерно распределяется между всеми членами клана. Как завещал патриарх клана Майер Амшель Ротшильд (1744-1812), Ротшильды должны чувствовать себя одной большой семьей. По отношению к «внешним» следует проявлять осторожность и скромность. Личное богатство любого, даже самого высокопоставленного и удачливого члена клана не должна сегодня превышать 1 млрд. долл. В случае появления «излишков» они должны перераспределяться в пользу других членов клана.

Вторая версия. Ротшильды давно уже стали пользоваться трастами, которые являются надёжным средством укрытия капиталов и активов от посторонних глаз. В первую очередь от глаз налоговых служб. Во вторую очередь от правоохранительных органов (если капиталы добыты криминальным способом). В третью очередь от разного рода революционеров и прочих радикалов, на которых фамилия Ротшильдов действует как красная тряпка на быка. Известно, что трасты появились в массовом количестве в Америке более ста лет назад. Идея принадлежала тогдашним Ротшильдам, которые и воплотили её в жизнь. Обобщённой статистики по трастам в Америке нет. Тем более нет исчерпывающей информации об их клиентах. Впрочем, если присмотреться внимательнее, можно увидеть примеры того, как Ротшильды пользуются трастами. Все активы того же Джорджа Сороса – всего лишь капиталы, которые Ротшильды передали в доверительное управление никому не известному венгерскому еврею по фамилии Шварц и который по совместительству выполняет функцию PR-службы Ротшильдов.

Третья версия. За два столетия существования клана Ротшильдов определилась его специализация в мировом бизнесе. Это, во-первых, золото. Во-вторых, наркотики. Наркобизнес – по определению теневая деятельность. Ни сами операции с наркотиками, ни финансовые результаты этих операций в официальной финансовой отчётности отражения не находят. Что касается золота, то оно также активно обращается в теневом контуре экономики. Кроме того, золото сегодня всё больше выводится из привычной финансовой отчётности банков. Это своеобразный забалансовый актив, используемый «хозяевами золота» (Ротшильдами) для решения своих коммерческих и политических задач.

Думаю, для объяснения того, почему современные Ротшильды такие «небогатые», следует использовать все три версии, которые дополняют друг друга.

