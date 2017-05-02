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Наука недоедать

12:15. 2 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Учёные выяснили, как голодание продлевает жизнь

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В начале мая любители пляжного отдыха начинают активно заниматься своей фигурой. Один из простейших способов похудеть — ограничить приём пищи в разумных пределах. Международные исследовательские группы, изучавшие влияние ограничения потребления пищи на продолжительность жизни, пришли к выводу: голод продлевает жизнь. О том, как правильно голодать, чтобы долго жить — в материале RT.

Наука недоедать: учёные выяснили, как голодание продлевает жизнь

Опыты на мышах

Японские учёные выяснили, что голодание 2 через 2 дня продлевает жизнь нематоде Caenorhabditis elegans. Другое исследование показало, что мыши, голодающие через день, живут дольше контрольной группы на целых 30%. Такой способ ограничения потребления пищи называется «прерывистое голодание».

Интересно, что если начать ограничивать в пище взрослых мышей, то эффекта не будет, а если голодать начнут пожилые мыши, то их продолжительность жизни уменьшится на 15%. И это логично: пожилым необходимо полноценное питание для укрепления костей, поддержания тонуса иммунной системы и стабильного функционирования других органов, поэтому прерывистое голодание — это не их опция.

У молодых особей прерывистое голодание, напротив, вызывает целый комплекс положительных эффектов: снижение общего уровня воспаления и окислительного стресса, профилактика аутоиммунных заболеваний, увеличение продукции нейротрофических факторов, повышение инсулиновой чувствительности, профилактика диабета II типа, активация защитных механизмов на клеточном уровне, стимуляция обновления внутриклеточных систем — аутофагия. В числе неприятных последствий могут быть снижение устойчивости к инфекциям и сложности с заживлением ран.

Лучший друг и защитник

Некоторые положительные эффекты ограничения потребления пищи, обнаруженные у животных, характерны и для людей.

Одна из причин старения — гиперстимуляция клеток питательными веществами. Изменение состояния организма по градиенту «истощение/переедание» вызывает сдвиги на системном уровне, влияя на концентрации метаболитов в крови, активность сигнальных путей, чувствительных к питательным веществам, продукцию стероидных гормонов и гормона роста.

Голод включает механизмы, усиливающие стабильность генома и поддерживающие структуру хроматина, улучшает функционирование шаперонной системы контроля за клеточным составом белков и запускает аутофагию.

Аутофагия — наш лучший друг и защитник. Это механизм, необходимый для разрушения и переработки нефункциональных и потенциально опасных компонентов клетки. Клетка живёт за счёт работы своих белков. Естественно, белки время от времени портятся, сломанные белки нужно сразу удалять, пока они не нарушили функционирование клетки и во избежание их агрегации — белковая агрегация является причиной некоторых нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

В последние годы было получено много данных, подтверждающих защитное действие аутофагии. Её начали рассматривать как перспективный метод лечения болезни Альцгеймера. Усилия многих исследователей были направлены на разработку соединений, инициирующих процессы аутофагии и способных проходить гематоэнцефалический барьер.

Ранее считалось, что аутофагия в клетках мозга не может быть активирована с помощью голодания, так как мозг — это метаболически привилегированный орган.

К настоящему времени известно, что это не так. Теперь мы знаем, что ограничение потребления пищи обеспечивает эффективный запуск аутофагии во всех клетках организма, включая и клетки мозга. Осталось лишь выяснить, как лучше всего организовать свой персональный график голодания.

Голодание по науке

Секрет прерывистого голодания в том, чтобы ввести в своё недельное расписание 2-3 голодных дня и в остальные потреблять необходимое организму количество питательных веществ. В дни голода можно не есть совсем, при этом потребляя много жидкости (можно пить всё, кроме газировки). Также описан положительный эффект больших интервалов между приёмами пищи в 5-7 часов.

Как организовать питание в не голодные дни? Ранее считалось, что именно ограничение в калориях ответственно за положительные эффекты голодания. Теперь стало известно, что дело не в количестве калорий, а в соотношении макронутриентов, то есть белков, жиров и углеводов. Также важно ограничить потребление содержания таких аминокислот, как аспарагин, глутаминовая кислота, метионин. В растительных белках этих аминокислот меньше, чем в животных.

При составлении меню надо помнить, что необходимо обеспечивать организм адекватным количеством питательных веществ. Руководствоваться следует нормами RDI (рекомендуемая суточная норма потребления), уделяя особое внимание витаминам и микроэлементам.

Прерывистое голодание — это достаточно суровое ограничение, следовать такому режиму непросто. Во избежание негативных последствий надо проконсультироваться с врачом. Начинать практику прерывистого голодания можно только здоровым людям, которые не страдают хроническими заболеваниями.

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Анастасия Сукальская

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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