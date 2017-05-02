Под этим названием "Мы просто ненавидим русский народ" я хочу показать подборку фактов, которые красноречиво говорят о том, что в России есть прослойка, некий класс "патрициев", которые всем своим нутром люто ненавидят государствообразующий русский народ и очень сожалеют о том, что в годы Второй Мировой войны СССР победил нацистскую Германию.

Примите это как информацию к размышлению.

1. Два художественных кинофильма — две идеи. Один фильм снят целиком на деньги государства "Российская Федерация", другой фильм снят почти целиком на народные деньги с небольшой подачкой от Минкульта.

Я не сценарист и не режиссёр, но даже я знаю, что общество подобно ребёнку. Что ты показываешь ему, чему учишь — таким он и будет!

Некоторые режиссёры вроде Андрея Звягинцева, создателя фильма "Левиафан", удивляются, что народ не любит их фильмы и считает их уродскими. "Мы в них жизнь показываем, как она есть!" — говорят они.

А своим детям вы тоже показываете, как вы бухаете, трахаетесь и материтесь?

Показывать в фильмах нужно не жизнь, полную негатива, а то, какой жизнь должна быть! Тогда и общество, видя и запоминая хорошие примеры, будет стремиться стать лучше.

Пока же видно стремление многих российских режиссёров научить народ плохому, опустить его нравственный уровень, разложить морально силой искусства!

Приложение: "Пусть русские перед войной посмотрят это "искусство"!".

2. Факт издевательства и глумления над российскими ветеранами Великой Отечественной войны:

Шутники-мажоры, которые в курсе, что в российском законодательстве нет статьи за преступление такого рода, якобы "ошиблись", помещая на огромный уличный плакат фотографию нацистского экипажа самолёта-бомбардировщика "Юнкерс-88" в сопровождении надписи: "Они сражались за Родину!".

Источник .

Никакого "досадного недоразумения" в данном случае нет и быть не может, потому как все дизайнеры просто обязаны знать как "2х2=4" об авторском праве, согласно которому у каждой фотографии есть её автор и есть её история. А история этой фотографии очень хорошо известна, поскольку это фото находится во многих архивах и фотоальбомах Второй Мировой войны!

Это экипаж немецкого бомбардировщика "Юнкерс-88", бомбившего города Советского Союза. Поэтому надпись "Они сражались за Родину!" рядом с этой фотографией является глумлением над исторической памятью людей, боровшихся с фашизмом.

3. Факт издевательства и глумления над российскими ветеранами Великой Отечественной войны:

Обратите внимание, на этом уличном баннере даже флаг России перевернули, сделав из него флаг Сербии:

4. Факт издевательства и глумления над российскими ветеранами Великой Отечественной войны:

Исходная фотография, взятая для баннера: " В 1944-м в битве за Римини произошел прорыв немецкой обороны союзниками".

Понятно, что производители рекламы, помещая на уличный баннер фотографию американских солдат и сопровождая эту фотографию надписью "Это наша Победа!", пожелали тем самым сказать, что "это американцы победили фашизм!".

5. Факт издевательства и глумления над российскими ветеранами Великой Отечественной войны:

Источник: https://66.ru/news/society/171744/

Тут даже на "досадное недоразумение" сослаться нельзя, ибо форму немецких солдат невозможно перепутать с формой солдат Советской Армии! Следовательно, это было злонамеренное надругательство и глумление над памятью ветеранов Великой Отечественной войны.

6. Факт глумления и издевательства над российскими ветеранами Великой Отечественной войны:

7. Факт издевательства над российскими ветеранами и глумления над здравым смыслом со стороны законодательной и судебной систем российской власти:

Статья Антона Благина:

Прочесть статью можно здесь: https://cont.ws/@antonblagin/598598

В этом же ряду издевательств, но ещё более гнусным было кощунство над верующим русским людом со стороны священников "Русской Православной Церкви", совершённое в Тверской епархии во время двенадцатого Волжского Крестного хода в 2010 году.

Это кощунство видел своими глазами Виктор Бабицын и рассказал об этом случае на своём сайте.

"По традиции, каждый такой Крестный ход посвящён важному в масштабах всей нации событию. В этом году таким событием стало 65-летие Победы.

Крестный ход от истока Волги по воде и суше прошёл через 16 городов и районов региона. Весь путь его возглавляла святыня — ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, — как заявили его устроители.

Вот этого Георгия Победоносца, образ которого имеется на Государственном гербе России:

"По преданию, Георгий родился в III веке в городе Бейруте (в Малой Азии) в христианской семье. Поступив на службу в римское войско, он прославился своей храбростью, был замечен императором Диоклетианом (284-305) и выдвинут в старшие военачальники. Георгий совершил немало ратных подвигов и чудес, за что был назван Победоносным. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, воин раздал свое имущество нищим, явился к императору и объявил себя последователем Христа. Ни уговоры, ни мучения не смогли вынудить его изменить это решение — и по приказу императора Георгий был обезглавлен. Казнь совершилась 6 мая 303 года (по новому стилю).



Из многих чудес, совершённых святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии. Это поражение змея, обитавшего в озере у подножья Ливанских гор, близ Бейрута, и пожиравшего людей. Убив змея, святой Георгий избавил от верной гибели царскую дочь, которой надлежало стать очередной жертвой змея. Залив, на берегу которого расположен Бейрут, и сегодня носит имя святого Георгия.



На Руси Георгий Победоносец издавна почитается как защитник православного воинства. Сын великого князя Владимира Ярослав Мудрый, во крещении Георгий, первым способствовал почитанию св. Георгия Победоносца среди православных. Он основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия в Киеве. Имя св. Георгия Победоносца носил основатель Москвы Юрий Долгорукий. С княжением великого князя Дмитрия Донского святой Георгий выступает как покровитель Москвы, его изображение становится гербом государей московских, а позже входит в состав русского государственного герба — Российского орла. В 1856 году учреждается герб Московской губернии с образом Георгия Победоносца. Святого великомученника Георгия Победоносца чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу". Источник. Справка:

Мощи Святого великомученика Георгия Победоносца — десница, то есть правая рука до локтя, — хранятся в серебряной раке на святой горе Афон, в монастыре Ксенофонта (Греция). Иногда десницу с мощами великомученика Георгия Победоносца привозят в Россию. Как эта десница с мощами выглядит, хорошо известно.

Десница с мощами Георгия Победоносца.

Какая "десница" участвовала в Волжском Крестном ходу в 2010 году, вы можете получить представление из этих фотографий:

"Десница Сатаны", которую целовали во время Крестного хода верующие люди.

Виктор Бабицын: "В божественной литургии в храме Святителя Николая Мирликийского, которую отслужил архиепископ Тверской и Кашинский Виктор, и в шествии от храма к истоку Волги, где был совершен чин водоосвящения, приняли участие большое число паломников, почётных гостей, представителей общественности. В этот день свои делегации на праздник в Волговерховье направили большинство муниципальных образований Тверской области. К собравшимся обратились архиепископ Тверской и Кашинский Виктор, губернатор Тверской области, председатель Законодательного Собрания области и другие официальные лица.

Чтобы понять масштабность этого «симфоничного» с точки зрения сотрудничества Церкви и Государства мероприятия, достаточно ознакомиться с его «Полной программой» .

Казалось бы, этому событию можно только порадоваться… Однако, многие верующие были шокированы... потому что во время крестного хода православный народ под видом "десницы с мощами святого великомученика Георгия Победоносца" лобызал "десницу сатаны", поклоняясь ей как великой святыне!

Причём этот сатанизм происходил по прямому благословению правящего архиерея и священства епархии! Ощутив духовную скверну, многие православные люди Твери обратились тогда с письмом, изложив свои смущения:

«Дорогие братья и сестры! Обращаемся к вам за помощью и советом, поскольку пребываем в крайнем смущении и боимся, что произошедшее с нами может повториться в других городах России. Мы, как все православные люди, всем сердцем почитаем святого великомученика Георгия Победоносца и мечтали о счастье поклониться его мощам. И вот такая возможность представилась. Накануне визита в Тверь Патриарха Кирилла к нам прибыл Волжский Крестный ход с ковчегом в виде благословляющей десницы, в котором должна находиться частица его святых мощей. Но радость наша была омрачена. Десница при ближайшем рассмотрении оказалась не благословляющей, но оскверняющей. Дело в том, что пальцы на деснице, поставленной почему-то вертикально, были явно сложены в виде известного сатанинского символа — «козла».

В отличие от христианского благословения, при котором соединяются большой и указательный пальцы, на руке, изображающей ковчег с мощами, были соединены большой, безымянный и средний пальцы, а указательный и мизинец – вертикально оттопырены.

На фотографиях видно, что ковчег со стороны выглядел скорее как предмет антихристианского или языческого культа, в котором оттопыренные в виде рогов пальцы: указательный и мизинец, символизируют поклонение «козлу» — люциферу.

Многие из нас, по благословению прикладывавшиеся к этому ковчегу, почувствовали недомогание, дети плакали. Если наши опасения верны, то нас заманили на поклонение идолу-бафомету, а сам крестный ход превратился в акт осквернения нашей земли и православной Веры. Простите нас, если ввели в смущение. Просим рассудить и дать соборную оценку происходящему. Православные граждане Твери».

Автор публикации Виктор Бабицын объяснил далее: "Широко известно, что эта «распальцовка» имеет сатанинский смысл, суть и значение. Этим знаком сатанисты пользуются для привлечения к себе сил дьявола. Это так называемая всем известная "коза", или, как говорят в некоторых кругах — "ил корнуто". Этот знак для сатанистов значит то же, что для православных крестное знамение. Этим знаком сатанисты призывают "князя мира сего".

Проблема культа дьявола сегодня актуальна во всем мире. По некоторым данным более 300 сатанистских организаций зарегистрировано в Германии. Не лучше обстоят дела и в Англии, во Франции, в других европейских странах и, к сожалению, у нас. Чтобы понять глубину проникновения сатанинской идеологии в сознание цивилизованного человечества достаточно сказать, что в 2004 году Королевский военно-морской флот Великобритании официально зарегистрировал первого сатаниста на государственной службе. И он стал не последним.

Официальным символом церкви сатаны является знак Бафомета – пентаграмма, т.е. перевернутая пятиконечная звезда, а в распальцовке – знак той самой «козы», в виде которой сделали ковчег для святых мощей великомученика Георгия Победоносца.

Обратите внимание на перевёрнутую красную звезду, на которой стоит этот человек-сатанист. Это церковь Сатаны, официально зарегистрированная в США.

Справка: "Церковь Сатаны (англ. The Church of Satan) — контркультурная группа, основанная в США Антоном ЛаВеем и которая «провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства». Первая официально зарегистрированная организация, заявившая о сатанизме в качестве своей идеологии. Официальным символом Церкви Сатаны является печать Бафомета".

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Посмотрите теперь, на два якобы "случайных" совпадения.

На катере, на котором священники РПЦ привезли "святыню" в виде железной руки с сатанинской распальцовкой имеется плакат с надписью "Празднику Победы посвящается. Крестный Ход". Рядом со словами, справа от них — перевёрнутая на сатанинский манер красная звезда, из середины которой вырывается пламя в форме цифр 65.

Кто же и для чего наполнил Православный Крестный ход сатанинской символикой?

Трудно и даже страшно предположить, что сам правящий архиерей или его помощники дали указание изготовить дьявольский ковчег-десницу для совершения этого кощунства! Но нельзя допустить и того, что архиепископ Виктор и десятки священников Тверской епархии не поняли или не заметили, что ковчег выполнен в виде символа Бафомета. Ведь даже простой народ заметил это и был до крайности смущён!

Все заметили! Но все промолчали!

Владыка Виктор не пожелал обострять отношения с евреем-губернатором Тверской области, евреем-председателем Законодательного Собрания области и легионом их евреев-замов. Священники епархии не пожелали обострять отношения с правящим архиереем. Православные верующие не нашли смелости открыто высказать свое возмущение творящимся кощунством архиепископу Виктору и священникам.

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Документальный фильм о XII Волжском Крестном ходе (это для тех, кто не верит, что такое вообще могло быть):

Мне видится, что священники РПЦ, оскверняя мощи Георгия Победоносца сатанинской символикой, не просто кощунствовали над верующими, а стремились на уровне мистики и каббалистики обеспечить России поражение в той грядущей войне, которую Запад давно уже хочет начать против нашего Отечества.

На этой грустной и печальной ноте я вынужден закончить свою статью...

Ничего утешительного я пока не могу сказать читателю, потому что ситуация в России гораздо хуже, чем каждый может её представить.

Вся моя надежда сейчас только на пробуждение сознания государствообразующего русского народа и на Президента Путина, который реально не даёт сатанинским силам устроить в нашей стране полный шабаш.

Полагаю, что именно из-за его противодействия сатанинские силы пока только намёками обозначают своё присутствие среди нас... И нет у нас такого разгула сатанизма как на Западе и Украине...

В продолжение темы две статьи:

1. "О предательстве русского народа так называемой "элитой" .

2. "РПЦ русским не друг, не помощник, а враг получается..."

1 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин