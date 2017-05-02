Латвия: детка, хочешь гражданство? Докажи свою полезность!

Проблема неграждан в Латвии по-прежнему остается на повестке дня. Нет, власти бы о ней просто забыли, но эти неграждане такие настырные, все расширения своих прав требуют, гуманного и цивилизованного отношения. Вот же наивные! Латвия в Евросоюзе, но это не значит, что прибалты станут соблюдать международное право. Кто ж их заставит?

Вот и сейчас министр культуры Даце Мелбарде заявила, что в программу столетия Латвии не входит вопрос автоматического присвоения гражданства детям неграждан. Деткам еще нужно доказать государству, что они владеют латышским языком на должном уровне и в истории Латвии разобрались: «Это является вопросом чести для тех, кто хочет стать гражданином».

Пока же работу по продвижению проекта автоматического предоставления гражданства проводит Канцелярия президента Раймонда Вейониса. Его взгляды на жизнь непонятны Мелбарде, ведь он заявил, что родившиеся в стране дети неграждан должны получать гражданство в момент рождения.

Да, мы тоже удивлены внезапно проснувшимся пониманием Вейониса, но не стоит рассчитывать на принятие такого закона. Президент часто делает громкие заявления и не выполняет их. Институт негражданства удобен латвийским властям и служит инструментом давления в отношении нацменьшинств, в том числе, русскоязычных.

Дети должны доказать, дети должны заслужить… Не слишком ли вольно трактуют демократические свободы латвийские власти? Вошли в состав Европейского союза и при этом плевать хотели на международное право. Забыли, что приобретение гражданства связано с действием следующих принципов: «право крови», «право почвы» или же «смешанный принцип»?

В российском законодательстве задействован принцип «права крови», а в странах англосаксонской системы права – принцип «права почвы», когда ребенок, родившийся на территории определенного государства, приобретает его гражданство независимо от гражданства своих родителей. Латвия не пожелала сохранять связи с Россией в этом плане, так почему бы не последовать примеру англосаксов? Зачем экспериментировать над детьми?

Позицию Вейониса относительно предоставления гражданства детям тоже можно понять. Не так давно американские исследователи стали призывать прибалтийских политиков пересмотреть отношение к русскоязычному меньшинству. Сменить кнут на пряник и расширить их гражданские, политические, языковые права. Причина: оторвать от России, перетянуть их симпатии на свою сторону, заручиться лояльностью.

Да вот только прибалты не прислушаются к рекомендациям заокеанских экспертов. Их государственность основана на идее «оккупации» Латвии Советским союзом и сакрализацией латышского языка. Проще считать нелатышей и их детей априори оккупантами и не пытаться изменить ситуацию.