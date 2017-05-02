Иудин дух солженизма

Тринадцатого апреля состоялось очередное заседание Комиссии по монументальному искусству Московской городской Думы, посвящённое установке памятника Солженицыну, который планируется установить через год в сквере между домами 11 и 13 по улице, незаконно носящей его имя. Разработку проекта памятника профинансирует Министерство культуры Российской Федерации, а его изготовление, установку и благоустройство прилегающей территории возьмёт на себя общественно-благотворительный фонд имени Солженицына.

Итак, памятник символу национал-предательства будет воздвигнут в период обострения гибридной войны с Западом. Что это значит для всех нас, как это понимать?

Солженицын, если снять с него косоворотку, — это идол свирепой компрадорской либеральной идеологии, воплощённой в жизнь в 90-е годы ХХ века.

Антинародные, антигосударственные, антирусские идеи Солженицына, слегка припудренные национально-демократической риторикой, явились теоретической базой для разгрома Большой России в 1991 году. Разгрома, который привёл к неисчислимым человеческим жертвам, многократно превышающим широко разрекламированные сталинские репрессии.

На фото: «Я друг Америки… США давно проявили себя как самая великодушная и самая щедрая страна в мире… Ход истории сам привёл вас — сделал мировыми руководителями… Пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутрение дела.» А.И. Солженицын, США, 30 июня 1975 года

Наша цивилизация понесла также чудовищные материальные потери. От тела Большой России откололись колоссальные пространства, а сотни тысяч предприятий превратились в ржавую гниль. Где наша фундаментальная наука? Где наша лучшая система образования? Где наши пояса стратегической безопасности и созвездие союзников, возникающих по всему миру? Спросите у Солженицына!

Прошло более четверти века со дня Катастрофы русской цивилизации. Сегодняшняя Россия, урезанная и обескровленная, испытывает колоссальное давление со стороны Запада. При этом идеологически-выверенная разрушительная доктрина, некогда встроенная в общественное сознание при помощи Солженицына, продолжает функционировать и даже набирает обороты.

Порочная идеология солженизма — дело рук не только и не столько самого Александра Исаевича. Эту доктрину ковали в закрытых интеллектуальных центрах США по лекалам гениальных русофобских и антисоветских разработок Третьего рейха. Связь власовщины и солженизма очевидна и не требует специальных исследований.

Провокатор и профессиональный стукач Ветров в своих посланиях из Вермонтской резидентуры давал прямые указания, как нам уничтожить Россию. В его разрушительную программу "обустройства" обязательными пунктами входило отделение от тела Большой России большинства союзных республик.

"Итак я вижу: надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если её к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — непременно и бесповоротно будут отделены".

Или вот: "У иных национальных областей будет внешняя граница, и если они захотят отделяться — запрета не может быть и здесь". Это параграф зарубежного послания Александра Исаевича, так называемое "Слово к малым народам и народностям". По сути, это инструкция по уничтожению и расчленению Российской Федерации.

Текст Солженицына до рези в глазах напоминает "Декларацию о порабощённых народах", принятую элитой США в качестве главной идеологической основы нашествия на Россию. Схема проста: на первом этапе — расчленить Большую Россию, а затем — добить этнизацией и регионализацией исторический обрубок России для последующей оккупации. "Декларация" — это нестареющая идеологическая база Запада в его вековечной борьбе с нашей страной. Созданная в 1959 году руками сбежавших на Запад недобитков-бандеровцев, она провозглашает определённый принцип:

"Политика коммунистической России привела к порабощению и лишению национальной независимости Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Туркестана, Азербайджана, Идель-Урала, Казакии… Так как эти порабощённые нации видят в Соединённых Штатах цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего освобождения и обретения независимости…для национальной безопасности Соединённых Штатов жизненно необходима непоколебимая поддержка стремления к свободе и независимости, проявляемого народами этих покорённых наций…".

После 1991 года данный закон никто не отменял, он действует в США до сих пор. Каждый год там проходит неделя "порабощённых народов". Всё это напрямую касается устройства и национального состава Российской Федерации.

Почитайте внимательно этот документ и сравните с "благими" идеями Солженицына. И вы поразитесь полному идейному сходству!

В своих публицистических работах Солженицын особенно настойчиво требовал сдачи Западу русской Прибалтики, отвоёванной и выкупленной у шведов Петром Первым. Во многих своих произведениях Солженицын демонстрировал страстную симпатию к бандеровцам. Это объясняется их идеологическим родством на базе неизменной ненависти к великому единому и суверенному русскому государству.

А вот ещё цитаты из произведений Солженицына, яркие постулаты солженизма, совпадающие с методичками ЦРУ по ведению идеологической войны с Россией:

"Приходится признать: весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все — мнимые".

"А до каких пор и зачем нам выдувать всё новые, новые виды наступательного оружия? да всеокеанский военный флот? Планету захватывать? А это всё — уже сотни миллиардов в год.

И это тоже надо отрубить — в одночас. Может подождать — и Космос".

Знаете, почему так страстно и единогласно либеральная страта взяла на вооружение у Солженицына теорию подавления, расчленения и разоружения России? Потому что Солженицын был не автор, а лишь проводник диверсионных концепций, главная из которых связана с признанием преступности Советской России и необходимости утилизации её наследия. Полистайте европейские и американские газеты, почитайте украинские сайты — там написано одно и то же. Одни и те же тезисы. Одни и те же формулы. Сплошной неприкрытый солженизм.

Идея установки памятника Солженицыну в Москве стоит в одном ряду с программой засевания всей России сотнями памятников жертв Гулага.

Вот и губернатор Колымы Владимир Печеный, вместо восстановления промышленности региона и уничтоженных Гайдаром посёлков, вместо строительства комфортабельных домов и создания дорог для Севера занят выполнением дорогостоящей программы по установке многочисленных памятников "жертв репрессий". По всему знаменитому тракту будут открыты музеи Гулага, которые не что иное, как инструмент манипуляции обществом в духе всеобщего покаяния ни за что. Покаяние и раскаяние может быть только личным за поступки, которые ты лично совершил. Вся это перестроечная покаянная вакханалия — не более чем часть технологии порабощения страны.

Русский народ не хочет жить в атмосфере постоянного стресса и в конечном итоге жёстко ответит тем, кто пытается привить ему комплекс неполноценности, кто занят сознательным игнорированием наших выдающихся исторических успехов, включая великую Победу над нацизмом в 1945 году.

Нам порядком надоела многолетняя подрывная деятельность "пятой колонны", занятой дискредитацией русской истории и самой идеи государства российского. В тяжёлый момент открытой гибридной войны Запада против России пропагандистскую деятельность по уничтожению памяти о русских победах — всякие десоветизации, десталинизации и прочую русофобскую ересь — следует приравнивать к диверсионным действиям и пресекать по законам военного времени.

Чёрные десятилетия бездумного "покаяния", а на самом деле сознательного уничтожения России — миновали. Однако Россия до сих пор выполняет кабальные условия ВТО, платит огромные деньги по так называемым Парижским соглашениям, не прекращается война на поле финансов, мы по-прежнему находимся в кабальной зависимости от международных финансовых центров. Россия подвергается жесточайшему давлению извне. Экономическая война осуществляется при помощи санкций. Подрывная деятельность — при помощи пятой колонны и её информационного спецназа. И в это время — переходное, неустойчивое, решающее — в Москве будет установлен памятник главному агенту влияния Запада, лучшему другу США, расчленителю страны, активному участнику проекта "освобождения" народов России от денег, собственности, земли и самого будущего.

Этот памятник стоит в ряду упорных попыток либералов и намертво связанных с ними национал-демократов поставить памятники нацистским приспешникам, таким как Шкуро, Власов, Краснов. По сути это одна и та же линия использования национальных лозунгов в интересах оккупантов.

Наше военное время предполагает очень чёткое и принципиально негативное отношение к символам и фигурам такого рода. Неумолимо приближается момент, когда власти придётся снова опереться на мощь морального большинства. И в этой суровой апелляции к базовым ценностям русского народа, к его государственному чувству, к его способности жертвовать днем сегодняшним ради будущего — не может быть места никаким сомнительным фальшивым примесям. Пока солженицыны будут подниматься властью как знамя, пока агентурные разработки Запада будут составлять основу исторической концепции современной России — никакая мобилизация сил и средств не пройдёт. Собственно, на это и рассчитывают осевшие в столице либерал-предатели, прямые наследники Солженицына.

Солженизм есть идеология фальсификации, предательства и лжи. Квинтэссенция глубинной русофобии и системное оружие Запада, успешно опробованное в 1991 году против Большой России.

Установка памятника губителю, супостату и агенту Запада в условиях нарастающей конфронтации — это не просто ошибка, это преступление против общества. Негативные последствия этого шага не заставят себя ждать.

Андрей Фефелов