А ведь он прав

И мы почему то прилагаем просто гиганские усилия для продвижения западной культуры, и всячески принижаем культуру русскую. Может быть потому, что нами рулят совсем не русские?

Это сказал уже не Юрий Лоза. Это говорю я, Олег Козлов. Потому что факты говорят как раз за это. А против фактов не попрёшь.