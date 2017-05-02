А ведь он прав
08:35. 2 мая 2017 Просмотров - 371 7 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
И мы почему то прилагаем просто гиганские усилия для продвижения западной культуры, и всячески принижаем культуру русскую. Может быть потому, что нами рулят совсем не русские?
Это сказал уже не Юрий Лоза. Это говорю я, Олег Козлов. Потому что факты говорят как раз за это. А против фактов не попрёшь.
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Какое музыкальное шоу не открой,везде и взрослый и млад гавкают на этом безобразноми английском языке и не понятно о чем,своей народной песни почти нет,а там и мощь родовая и напевы о Родине и ее природе о человеке славянине,а не насаждение гомосексуализма,дамонической страсти и пошлости.
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В гробу видали это е-виденье. Лучше бы сделали в Москве конкурс, объединяющий всё постсоветское пространство, чтобы не пропадали давние традиции. Столько талантов можно было бы собрать, Европа обрыдается от зависти.
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С большим удовольствием слушаю Толкунову и Сенчину. Таких песен и такого голоса больше нигде нет. Эти задушевные ВЕЩИ помогают не видеть всей грязи и пошлости на экране телека. А нынешние “великие звёзды”, звездюли и звездюльки могут сколько угодно дуть своими селиконовыми губищами, но по сравнению они всё равно каркают как вороны. Да и на людей уже перестали быть похожими, театр восковых кукол и куклищ. Мерзость на мерзости и мерзостью поганяют.
Евро после бороды стараюсь не смотреть и даже не думать. Противно.
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А я и до того не смотрела. Как-то нет ощущения потери.
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У меня младшие девчонки. А я всегда смотрю то что они смотрят. Отслеживаю идиологическое влияние так сказать. Вынужден. Да и так легче искать замену. Увижу что что-то зацепило стараюсь подыскать какую нибудь альтернативу. Не скажу что всегда получается. Для этой грязи тяжело что то найти. С рэпом напрмер, уже два года бьюсь и никак не могу доказать что херня.
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Действие рождает противодействие. Чем бороться с явлением, эффективней предлагать замещение. Может, не обязательно в области музыки, а просто отвлечь на другие занятия, сделать, чтобы не было лишнего времени. Сварожич, рэп победить очень просто: создавать пародийные тексты в стиле рэп и в том же стиле читать потомкам. Уржутся над папкой, зато разрушится героический образ рэпера – страдальца и борца. Типа шутю. Перерастут. Включите им ZAZ, душевная, я, прям, полюбила её, Димаша включите – ваще улёт голос.
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Дошло…
Наконец то…
Вся эта еврекамарилья…, только для бабла сосов… Лохатрон…, и не более…
Ибо…, не имеет ничего общего с понятием КУЛЬТуРА…
Это скорее развод…, на растление культуры…
А кому это выгодно…? Можно догадаться с первого раза…
Однако…