Заговор «эффективных менеджеров». Константин Кеворкян

Недавний инцидент в студии НТВ (когда приглашённый поляк Томаш Мацейчук вполне заслуженно получил по мордасам за оскорбление памяти наших предков, которых он огульно назвал «красными фашистами») вызвал небывалый всплеск интереса широкой общественности — просмотры, комментарии, эмоции… Один из самых задаваемых вопросов: а кто вообще приглашал хамовитого поляка в студию, откуда берутся на российских каналах многочисленные ковтуны, кто пускает в прямой эфир Киву и прочих неонацистов?

Ответ прост и сложен одновременно. Рейтинг — двигатель современного телевидения: исходя из него «эффективными менеджерами» рассчитывается стоимость рекламы, от него во многом зависят зарплаты сотрудников и их дальнейший карьерный рост. Перефразируя известную фразу, можно сказать: «Если ты такой умный, то почему у тебя такой маленький рейтинг?» И это общий закон капиталистической экономики: эффективность подразумевает прибыль, рейтинг, рост продаж или иной материальный критерий. И всё, что даёт рост телерейтинга, в этой системе координат будет только приветствоваться, и потому среди «эффективных менеджеров» НТВ царил неистовый восторг после вышеозначенного инцидента. И значит, он будет не последний.

Однако на самом деле — и это отмечали многие наблюдатели — за кажущейся легкомысленностью и развлекательностью телевизионного действа водяными знаками проступает куда большая опасность. А именно бесконтрольный выход носителей радикальных, неонацистских или попросту русофобских взглядов на огромную аудиторию России и многих стран СНГ. Никакого отношения к демократии это не имеет, несмотря на пафосные заявления о необходимости соблюдения принципов «свободы слова». Представим себе, что запрещённая в России секта Свидетелей Иеговы завтра в эфире того же НТВ проведёт дискуссию с православными монахами, которая закончится побитием сектантов монашескими посохами. Думаете, вы православных убедили? Нет, но дополнительную аудиторию сектантским идеям предоставили.

Почему, невзирая на общественное презрение, антирусские пропагандисты, словно на работу, ходят на подобные шоу (и дело не только в пятисотдолларовом гонораре). Для них это желанная возможность выйти на многомиллионную аудиторию, повысить свою медийную известность, неуклонно расширять круг зрителей и слушателей, вооружать их своими доводами. Рождается круг людей, которые — ну хотя бы ради интереса и объективности — будут их слушать. Причём, круг заинтересованных лиц легко расширять и дальше: общеизвестные эксперты всегда востребованы в СМИ.

Украинская правящая Партия Регионов, готовя себе спарринг-партнёров на выборы в виде ультраправых радикалов, всячески содействовала появлению на украинских экранах различных персонажей из националистической партии «Свобода». Они пугали и шокировали своими выходками большую часть электората, но имели и своего преданного зрителя — озлобленного маргинала, который восторженно впитывал ультранационалистические идеи и ничего ему за это не было. Человеконенавистнические идеи безнаказанно озвучивались с экранов телевидения и таким образом постепенно обретали легитимность. Так на Украине распахнулось то самое «окно Овертона». Результаты экспериментов «эффективных политтехнологов» хорошо известны.

Глупо считать, что сей печальный опыт неизвестен топ-менеджерам, определяющим информационной фон в России. Тем не менее, они — прикрываясь дымовой завесой заботы о «свободе слова» и телерейтинге — идут этим же порочным путём. Можно предположить, что они полагаясь на свой профессионализм рассчитывают справиться с опасностью успешней, нежели их киевские коллеги (хотя часто это одни и те же московские люди). Разоблачат, опровергнут, разнесут в прах доводы оппонентов. Только это никак не решает проблемы той части аудитории, которая уже уйдёт в те информационные дебри, куда кремлевские звезды не светят. Где работают (и качественно работают!) профессионалы, умеющие вербовать и организовывать новобранцев. И каждому пообещают своё — кому «свободу слова» и «демократию», кому «стопроцентного арийца» на палочке, кому успешный опыт «настоящей революции» — мол, на Украине же получилось.

«Цветная революция» это, в значительной степени, следствие внутренней измены. Как мы знаем, на Украине в роли человека, отпершего ворота изнутри, выступил руководитель администрации президента господин Левочкин. Вообще, доктрина классика теории «цветных революций» Джина Шарпа отводит особое значение поиску союзников внутри власти: в кругах высшего чиновничества и силовых структур. Можно ли предположить, что в России есть силы, невольные курсом господина Путина? Безусловно: они имеют свои СМИ, выходят на уличные марши, ведут активную оппозиционную деятельность. Есть ли среди у них сочувствующие среди властных структур? Если мы говорим о либеральной прозападной оппозиции (а именно она является видимой частью всех «цветных революций»), то можно смело отвечать утвердительно. «Эффективными менеджерами» из ельцинских 90-х укомплектованы многие бизнес-структуры, администрации и министерства. Не факт, что они сплочены организационно, но идейно — вполне.

Любимое орудие чиновничества — саботаж. То есть невыполнение или выполнение не должным образом своих обязанностей. С одной стороны они заглядывают в рот вышестоящему – «чего изволите-с», с другой — проявляют абсолютное равнодушие к чужим усилиям осушить болото. Плюс привычное воровство в целях удовлетворения растущих потребностей семейства и окружающей челяди. Недаром в методичках «цветных революций» особое внимание уделено вопросам подкупа вороватых чиновников. Часто мздоимец-комендант для падения крепости может сделать больше, нежели иностранное войско.

Россия не является исключением из общих правил: все успешные майданные наработки здесь используются и будут использоваться по накатанной, проверенной программе. Не будем нагнетать панику: речь идёт не о вооружённым свержении Владимира Путина с его феноменальным рейтингом, но о настойчивом раскачивании и постепенней эрозии его власти. И здесь практика маленьких, но системно неправильных шажочков чрезвычайно эффективна. Например, постоянные скандалы вокруг услужливо подбрасываемых поводов, от московской «реновации» до общероссийского «Платона». Сознательный злой умысел недоказуем, возможная неправильность действий вызывает в обществе перманентное раздражение, а раздражение порождает недоверие.

Во время начавшейся Второй «Холодной войны» всё, что помогает неприятелю, приходится рассматривать как сознательную диверсию или непреднамеренный саботаж. На мой взгляд, элементы саботажа можно углядеть в некоторых назойливо вбиваемых в общественное сознание тезисах. Например:

1.Все украинцы «идиоты» и «нацисты» — их опыт ничтожен и сами они виноваты в своих бедах. Между тем знающие люди в курсе, что накануне Майдана режим Януковича экономически был довольно крепок, имел свой устойчивый рейтинг доверия и пользовался полной поддержкой силовиков. Вопрос падения любой власти — это вопрос её методичной раскачки. И Российская Федерация тоже не застрахована на сто процентов, и дело не в грядущих российских выборах — игра идёт вдолгую. Куш победителю огромен — Россия одна из богатейших стран мира с неисчерпаемыми природными ресурсами, огромным промышленным потенциалом и одним из крупнейших в мире золотым запасом. Попытки её ослабить (а междоусобица есть ослабление) с помощью ксенофобской пропаганды только на руку врагу. Сеять ненависть и рознь можно не только на Украине, и именно этого враг добивается.

2.Сирия, Украина, Крым «не стоят усилий», чтобы из-за них ссориться с «нашими западными партнерами», пора вернуться в семью «цивилизованных потребителей» и нормализовать отношения с США. Однако нормализации не предвидится в любом случае — кто бы ни пришёл к власти на Западе. Неужели мало несбывшихся надежд на Могерини, ожидания чуда от Джонсона, избрания Трампа и далее везде? Западная власть не заказчик, но только исполнитель большого заказа на разграбление России. В ближайшие годы игра на раскачку РФ однозначно не прекратится, а Украина продолжит выступать в роли боевого тарана. И чем больше «эффективные менеджеры» продолжат игнорировать антифашистские силы на Украине и шарахаться от организованного идеологического и пропагандистского противостояния (а не симулякров своих телешоу), тем больше шансов втянуться в полноценную горячую войну.

3.В разгар Второй «Холодной войны» и накануне выборов 2017 и 2018 годов российская пресса вдруг сообщает, что перед российскими СМИ менеджментом ставится задача смены вектора обсуждения: с внешней политики на внутреннюю. Однако внутрення повестка дня всегда и везде является источником раздрая: недаром говорят, что именно внешняя угроза объединяет общество. Публично погрязнуть во внутренних проблемах и противоречиях — значит полностью уничтожить уникальный «крымский консенсус», сложившийся после событий весны 2014 года в российском обществе. Вопросы есть, их надо обсуждать и решать, но часто вместо решения актуальных проблем в социум вбрасываются семена внутреннего раздора. Кто-то навязывает абсолютно неуместную в осаждённой крепости тему захоронения Ленина и судьбу его мавзолея; иной поощряет разделение русских на «белых» и «красных», а прочих россиян на «титульных» и «нетитульных», и заодно заводит бесконечные дискуссии о правах секс-меньшинств или религиозных ортодоксов. Кто же это так эффективно «объединяет общество», что его раздирают противоречия?

4.Игнорируется необходимость формирования продуманной информационной политики государства на стратегическую перспективу. Если на протяжении многих лет мы не имеем такой политики — это проблема. Отсюда рождаются кратковременные заменители и неубедительные симулякры. Под восторженный вой аудитории легко пнуть Ковтуна или неадеквата Мацейчука (о негативных последствиях этой лёгкости я уже написал выше). Сложнее, как показывает практика, одолеть более серьезных противников, которые противостоят России в реальной жизни: Билецкого, Авакова, Порошенко. В действительности перехитрить Трампа, Меркель, Мэй. Разгромить всем кабинетным воинством ИГИЛ в Сирии и добровольческие батальоны на Украине. Тогда, в полной мере, и мы сможем оценить эффективность «эффективных».

Мне почему-то кажется (возможно, я ошибочно опираюсь на опыт Украины), что некоторые из них патриоты лишь на словах, а на самом деле — люди без роду и племени.

Полуинтегрированные в Запад и уверенные, что будущее однозначно за западной цивилизацией коллег-менеджеров. Тем более, что их личные сбережения исчисляются отнюдь не в эсэнгешных «зайчиках» или тенге. Их по-настоящему интересует только эгоистичное личное выживание, заграничное будущее собственных отпрысков и сохранение ранее наскирдованного. Всё остальное — недорогой «хавчик для пипла», прибыльная стрижка овец и казенщина, по своей сути мало отличающаяся от украинского «профессионального патриотизма».

Константин Кеворкян

Источник: news-front.info