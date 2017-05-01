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Я помню! Я горжусь!

08:30. 1 мая 2017 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:

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Сегодняшнее утро началось не с кофе, а с заявления одной небезызвестной инициативной дуры о том, что проспекту Степана Бандеры в Одессе - быть.
 
Понятное дело, что в ту же секунду я приготовилась совершить забег по потолку. От возмущения. От ярости. От обиды за собственное бессилие. От очередного приступа дикого желания вооружившись пулемётом, красным флагом и лозунгом "Одесса - город-Герой" тут же отправиться в наступление.
 
Но! Внезапно мой истерзанный извечным вопросом "что делать?" мозг дал сигнал "стоп".
 
Потому что подобное уже однажды было. Не в таких масштабах, но в отношении очень масштабной личности.
 
Культ которой тоже развенчивали. Причём, взялись за это с таким энтузиазмом, что за короткий срок уничтожили практически все, что напоминало бы об этом человеке.
 
Процесс назвали десталинизация.
 
А гонениям подвергся никто иной, как тов. Сталин.
 
Безусловно, многим гражданам большой страны за такую несправедливость тогда тоже было больно и обидно. Но ведь память - это не только памятники, названия улиц и лозунги.
 
И сегодня, спустя более полувека после грандиозного "разоблачения века" мы несём цветы на могилу отнюдь не тем, кто пытался вытравить из народной памяти культовую личность. Кроме пары самых известных фамилий, затеявших этот процесс, мы уже и забыли, кто тогда стоял у истоков этой затеи.
 
А его мы помним. О нем знаем. И заслуженного ставим в один ряд с теми, кто сделал Россию действительно великой.
 
И это и есть та самая историческая справедливость, на которую вся надежда и сегодня.
 
Главное - помнить самим. И, не тратя силы на борьбу с идиотами, сохранить для потомков ту самую правду, которую сегодня у нас хотят отнять.
 
И тогда История встанет на нашу сторону. И поможет сохранить имена и события, которыми мы гордимся и хотим передать по наследству.
 
Юлия Витязева
 

 

https://cont.ws/@vityzeva/600917
Метки: клевета, политика
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