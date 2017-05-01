Уроженец Чувашии, ставший символом Великой русской революции

Василий Иванович Чапаев известен как один из самых заметных героев Гражданской войны. Комдив Красной Армии оставил яркий след в отечественной истории и по сей день занимает особое положение в массовой культуре. Имя военачальника живо в памяти современников— о нем неустанно пишут книги, снимают фильмы, поют песни, а также слагают анекдоты и небылицы. Биография красногвардейца полна противоречий и тайн.По преданию, фамилия Чапаев произошла от слова «чепай» (бери, подцепляй), которым пользовались во время различных работ. Сначала это слово было прозвищем деда героя, потом превратилось в родовую фамилию.Василий Иванович Чапаев — выходец из крестьянской семьи, сын плотника. Его родители жили в деревне Будайка Чебоксарского уезда Симбирской губернии. Это место было одним из русских селений, расположившихся вокруг города Чебоксары. Здесь Василий и появился на свет 28 января (9 февраля) 1887 года.Василий рос в многодетной семье и был шестым ребенком. Вскоре после его рождения семья перебралась в Самарскую губернию — в село Балаково Николаевского уезда. Дети Чапаевых были вынуждены бросить школу, которую они посещали в Будайке, и искать работу. Василий успел выучить только азбуку. Родители желали своему ребенку лучшей доли, поэтому для получения образования отправили Василия в церковно-приходскую школу.Отец с матерью рассчитывали, что сын станет священнослужителем, но жизнь распорядилась иначе. Осенью 1908 года Василия призвали в армию — с этого периода ведут отсчет его военной карьеры. Служить он начал в Киеве, правда, совсем недолго. Уже весной 1909 года был уволен в запас — переведен в ратники ополчения первого разряда.Точной причины такого решения историки не знают. По одной из версий, это произошло из-за его политической неблагонадежности, но подтверждений тому не обнаружено. Скорее всего, увольнение связано с болезнью Чапаева.Еще в юности Василий Чапаев получил прозвище Ермак. Оно сопровождало героя всю жизнь, став его подпольной кличкой.В боях 5–8 мая 1915 года у реки Прут Василий Чапаев проявил большое личное мужество и стойкость. Через несколько месяцев за успехи в службе он сразу получил чин младшего унтер-офицера, минуя звание ефрейтора.16 сентября 1915 года Чапаева наградили Георгиевским крестом IV степени. За взятие двух пленных близ местечка Сновидов ему снова присудили Георгиевский крест, но уже III степени.Чапаев был кавалером трех степеней Георгиевского креста. За каждый знак солдат или унтер-офицер получал жалованье на треть больше обычного. Оклад рос до тех пор, пока не достигал двойного размера. Прибавочное жалованье сохранялось после увольнения в отставку и выплачивалось пожизненно. Денежную сумму получали вдовы еще год после смерти кавалера.27 сентября 1915 года в боях между селениями Цумань и Карпиневка Чапаев получил ранение. Его отправили в госпиталь. Вскоре он узнал, что переведен в старшие унтер-офицеры.Чапаев, поправив здоровье, вернулся в Белгорайский полк, в составе которого 14–16 июня 1916 года принял участие в боях близ г. Кута. За эти сражения Василий был награжден Георгиевским крестом II степени. По некоторым сведениям, этим же летом за бои под городом Делятин его удостоили Георгиевским крестом I степени. Но документов, подтверждающих присуждение этой награды, не сохранилось.В конце лета 1916 года Василий серьезно заболел. 20 августа его отправили в перевязочный отряд 82-й пехотной дивизии. В свою роту он возвратился только 10 сентября и на следующий же день получил ранение шрапнелью в левое бедро, после которого вновь приступил к лечению.В июле 1917 года Чапаев оказался в городе Николаевск, где его определили фельдфебелем 4-й роты 138-го запасного пехотного полка. Это военное подразделение славилось своей революционной настроенностью. Именно здесь будущий красный командир сблизился с большевиками. Вскоре он был избран в полковой комитет, а осенью 1917 года вошел в совет солдатских депутатов.28 сентября 1917 года Василий Иванович Чапаев вступил в РСДРП (б) — партию большевиков. В декабре он стал красногвардейским комиссаром и принял на себя обязанности начальника гарнизона Николаевска.Зима-весна 1918 года — непростой период для новой власти. В это время Чапаев подавлял крестьянские волнения, сражался против казаков и солдат Чехословацкого корпуса.В фильмах, чаще всего, Чапаева изображают с шашкой на лихом коне. Однако в жизни полководец отдавал предпочтение автомобилям. Сначала у него был «Стевер» (ярко-красный конфискованный автомобиль), затем отобранный у колчаковцев «Паккард» и через некоторое время «Форд», который развивал неплохую для начала XX века скорость — до 50 км/ч.В ноябре талантливый военный отправился на учебу в академию Генерального штаба, но не смог долго оставаться вдали от фронта и уже в январе 1919 года сражался в бою против армии адмирала Колчака.Легендарный военачальник погиб во время неожиданного нападения белогвардейцев на штаб 25-й дивизии. Это случилось 5 сентября 1919 года в городе Лбищенск Западно-Казахстанской области, который находился в глубоком тылу и хорошо охранялся. Чапаевцы здесь чувствовали себя в безопасности.Дивизия Чапаева была оторвана от основных сил Красной армии и понесла большие потери. Кроме 2000 чапаевцев, в городе находилось почти столько же мобилизованных крестьян, у которых не было никакого оружия. Чапаев мог рассчитывать на шесть сотен штыков. Остальные же силы дивизии были удалены на 40–70 км от города.Сочетание этих факторов привело к тому, что нападение казачьего отряда ранним утром 5 сентября оказалось гибельным для прославленной дивизии. Большая часть чапаевцев была расстреляна или захвачена в плен. Только небольшая часть красногвардейцев смогла пробиться к берегу реки Урал, в их числе был и Чапаев. Он смог оказать сопротивление наступающим силам, но был ранен в живот.Свидетелем последних часов жизни героя был старший сын Александр. Он рассказывал, что раненого отца положили на плот для переправы через реку, сделанный из половинки ворот. Однако некоторое время спустя пришли печальные новости — полководец скончался от большой кровопотери.Чапаева спешно похоронили в прибрежном песке, закидав камышами, чтобы казаки не нашли могилу и не надругались над телом. Подобные сведения потом были подтверждены другими участниками событий. Но более живучей оказалась воплощенная в книгах и на киноэкране легенда, что комдив погиб в бурных волнах реки Урал.Именем Чапаева названы сотни улиц и почти два десятка населенных пунктов, одна река, легкий крейсер и большой противолодочный корабль.В личной жизни комдив Красной Армии был не так успешен, как на военной службе.Еще до отправки в армию Василий познакомился с юной Пелагеей Метлиной, дочерью священника. После его списания в запас летом 1909 года они поженились. За 6 лет брака у них родилось трое детей — двое сыновей и дочь.Жизнь Чапаева до начала Первой мировой войны была мирной. Он, как и его отец, работал плотником. В 1912 году вместе с женой и детьми переехал в город Мелекесс (сегодня это Димитровград Ульяновской области), где поселился на улице Чувашская. Здесь у него родился младший сын Аркадий.Начало войны кардинально изменило жизнь Василия Ивановича. Он начал сражаться в составе 82-пехотной дивизии против немцев и австрийцев.В это время его жена Пелагея вместе с детьми ушла к соседу. Узнав об этом, Чапаев помчался в родной дом, чтобы развестись с супругой. Правда, ограничился тем, что забрал у жены детей и перевез их в дом родителей.Затем Чапаев вступил в близкие отношения с Пелагеей Камишкерцевой, вдовой его друга Петра Камишкерцева, ранее погибшего в сражениях при Карпатах. До войны друзья пообещали друг другу, что выживший должен будет заботиться о семье погибшего друга. Чапаев сдержал обещание.В 1919 году полководец поселил Камишкерцеву со всеми детьми (Чапаева и погибшего друга) в деревне Клинцовка при артиллерийском складе.Однако незадолго до гибели он узнал об измене второй жены с начальником артиллерийского склада, что привело его в сильнейшее моральное потрясение.Старший сын, Александр, пошел по стопам отца — стал военным и прошел всю Великую Отечественную войну. Отмечен тремя орденами Красного Знамени, Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многими медалями.Александр закончил службу в звании генерал-майора. Умер в 1985 году. Младший сын, Аркадий, стал летчиком и погиб во время учебного полета на истребителе в 1939 году.Единственная дочь, Клавдия, была партработником, всю жизнь собирала материалы о своем отце. Она скончалась в 1999 году.В 1923 году писатель Дмитрий Фурманов создал роман о Василии Ивановиче — «Чапаев». Автор служил комиссаром в дивизии Чапаева и был лично знаком с полководцем. В 1934 году по материалам книги был снят одноименный художественный фильм.Через год после премьеры создатели кинокартины Георгий и Сергей Васильевы получили за нее премию на I Московском кинофестивале. Председателем жюри был Сергей Эйзенштейн, один из самых талантливых советских режиссеров.Вокруг фильма был такой ажиотаж, что в одном из кинотеатров его показывали ежедневно в течение двух лет. «Чапаев» завоевал огромную популярность в СССР, а его сюжет лег в основу народного творчества. Люди начали выдумывать истории, сочинять легенды и анекдоты про героев фильма. Кинокартина впечатлила и русского поэта Осипа Мандельштама. В 1935 году он написал 2 стихотворения, в которых содержатся упоминания эпизодов киноленты.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com