Сводки от ополчения Новороссии 01 мая 2017

Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО)

Пресс-служба вооруженных сил Донецкой Народной Республики выпустила новый социальный видеоролик, в котором призывает здравомыслящих военнослужащих ВСУ остановить войну. «Сделай свой шаг к миру» — так звучит призыв военных Донбасса в начале четвертого года войны, которая рискует затянуться на долгие годы в том виде, в котором идет сейчас. Читайте также: ВАЖНО: В украинских войсках — эпидемия чумы (ВИДЕО)

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ВСУ за сутки обстреляли 18 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в ВС ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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Боевики «АТО» три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подвергся район села Калиново. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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