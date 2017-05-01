Сводки от ополчения Новороссии 01 мая 2017
- 10:29 Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО).
- 09:02 ВСУ за сутки обстреляли 18 населенных пунктов ДНР.
- 08:18 Боевики «АТО» три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР.
Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО)
«Сделай свой шаг к миру» — так звучит призыв военных Донбасса в начале четвертого года войны, которая рискует затянуться на долгие годы в том виде, в котором идет сейчас.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ за сутки обстреляли 18 населенных пунктов ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в ВС ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Боевики «АТО» три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подвергся район села Калиново. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info