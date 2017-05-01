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Сводки от ополчения Новороссии 01 мая 2017

11:17. 1 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО)

Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО) | Русская весна
Пресс-служба вооруженных сил Донецкой Народной Республики выпустила новый социальный видеоролик, в котором призывает здравомыслящих военнослужащих ВСУ остановить войну.

«Сделай свой шаг к миру» — так звучит призыв военных Донбасса в начале четвертого года войны, которая рискует затянуться на долгие годы в том виде, в котором идет сейчас.

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ВСУ за сутки обстреляли 18 населенных пунктов ДНР

ВСУ за сутки обстреляли 18 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в ВС ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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Боевики «АТО» три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Боевики «АТО» три раза нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подвергся район села Калиново. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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