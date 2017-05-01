Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 мая 2017

В последнее время все чаще появляются сообщения о гибели мирного населения в Сирии и Ираке вследствие действий возглавляемой Соединенными Штатами «антиигиловской коалиции».

Так, только 22 и 23 апреля этого года в оккупированных террористами ИГИЛ* районах сирийской провинции Ракка в результате авиационных ударов возглавляемой США коалиции погибли несколько десятков мирных жителей. 18 апреля в сирийском Абукемале от американского авиаудара погибли 8 мирных жителей. 13 апреля мировые информагентства сообщали о гибели на востоке Сирии вследствие авиаударов коалиции 13 мирных жителей.

Это связано с активизацией наступательных действий поддерживаемых Пентагоном формирований т. н. «Сирийских демократических сил» («СДС») и с подходом американского командования к ведению военных действий. Учитывая все сложности, с которыми сталкиваются генералы и политики США в обеспечении участия боеспособных курдских отрядов в борьбе с ИГИЛ на севере Сирии, руководители операции стараются облегчить им продвижение на земле за счет нейтрализации сопротивления террористов авиационным поражением. Качество работы наземных наводчиков при этом оставляет желать много лучшего, как показал недавний инцидент с нанесением американской авиацией удара по арабским отрядам из состава «СДС» в районе Эт-Табки.

Тогда погиб 21 боец поддерживаемых Пентагоном формирований, после чего командиры арабских по своему этническому составу частей отказались участвовать в наступлении совместно с курдскими формированиями.

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Однако допустить эффективных действий игиловцев американцы не могут, так как резервы для наступления у «СДС» весьма невелики — составляющие его основу отряды курдских автономистов больше думают о турецкой угрозе, чем о террористической. Поэтому авиация западных союзников бьет по любой подозрительной цели, довольствуясь зачастую сомнительными данными СДСовских разведчиков и не утруждая себя заботой о сохранении жизни мирного населения.

Между тем, жителям данных мест деться особо некуда, кроме как податься вглубь контролируемых ИГИЛом территорий. Немногим счастливцам удается добраться до Турции. Те, кто выходит через блокпосты «СДС» и минует фильтры их весьма коррумпированной контрразведки, могут попасть только в недостроенные лагеря в Мабруке и Айн-Исе, уже переполненные в несколько раз против расчетного максимума и к тому же недавно потрясенные кровавыми терактами.

При этом оставаться на землях, оккупированных ИГИЛ, также опасно: авиация коалиции бомбит вдоль всего Евфрата, стремясь выдавливать ИГИЛ в направлении удерживаемого сирийскими правительственными войсками города Дейр Эз-Зор, и счет на жертвы среди мирного населения с начала года идет уже на тысячи.

По данным англо-канадского информационного ресурса «Airwars», специализирующегося на подсчете жертв военных конфликтов, в период с марта по апрель авиацией международной коалиции во главе с США нанесено около 1000 ударов по Сирии и Ираку. При этом только в марте было не менее 1300 сообщений о погибших мирных жителях (видимо, стоит учитывать еще и активную работу американской, британской и французской артиллерии в районе иракского Мосула).

Коалиция США убила не менее 3000 мирных жителей

Количество погибших гражданских, по данным сайта «Airwars», варьируется между 2700 и 3000. Местные же источники исчисляют жертвы бомбардировок среди жителей захваченных ИГИЛ районов Сирии и Ирака в одну и пять тысяч соответственно. При этом десятки мирных жителей погибли и вследствие ударов западной коалиции по тем районам Сирии, где так называемая «оппозиция» перемешана с террористами из «Джебхат ан-Нусра»*. Только в мечети населенного пункта Аль-Джинна в западной части провинции Алеппо погибло от американского авиаудара 52 человека.

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Стоит ли удивляться, что даже комиссия ООН оценила количество жертв западной авиации среди мирного населения в разы меньше, чем от рук самих террористов… Как пишет американское издание Foreign Policy, «последние жертвы американских авиаударов среди мирного населения от Ракки до Мосула свидетельствуют об отказе военных США от правил защиты невинных людей».

Так, из-за больших потерь иракских войск и из союзников во время штурма западной части Мосула коалиция США буквально ровняет с землей жилые кварталы этого города-миллионника, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

Напомним, несколько часов назад авиаудар коалиции США на севере Сирии убил еще 14 мирных жителей.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.