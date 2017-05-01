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С праздником труда!

10:46. 1 мая 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

Только благодаря СССР трудящиеся всего мира получили те права и блага, что они имеют сегодня.  Не стало Советского Союза, и мы видим повсеместное наступление на эти права и блага во всем мире.

Очередной первомай наступил в очень сложной экономической и политической обстановке.

Но, тем не менее, осознавая все имеющиеся сложности, хочется поздравить всех трудящихся с этим днем весны и труда!

Наше дело правое – победа будет за нами!

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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