С праздником труда!
10:46. 1 мая 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Только благодаря СССР трудящиеся всего мира получили те права и блага, что они имеют сегодня. Не стало Советского Союза, и мы видим повсеместное наступление на эти права и блага во всем мире.
Очередной первомай наступил в очень сложной экономической и политической обстановке.
Но, тем не менее, осознавая все имеющиеся сложности, хочется поздравить всех трудящихся с этим днем весны и труда!
Наше дело правое – победа будет за нами!
Источник: nstarikov.ru