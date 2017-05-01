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Россия виновата как наследница СССР. Германия же – не наследница Германии…

18:49. 1 мая 2017 Просмотров - 206 Один комментарий Опубликовал:

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Логика наших "партнёров" такова:

Силовые структуры большевиков в тридцатые годы прошлого столетия использовали методы работы, схожие с методами работы силовых структур нацисткой Германии. Значит, большевики преследовали те же цели, что и нацисты. Значит, большевики такие же как нацисты. Значит, Сталин – это Гитлер, Гитлер – это Сталин, два сапога пара и два равных преступника.

Значит, СССР равен фашисткой Германии. Россия правопреемник СССР. Значит, Россия равна фашистской Германии и так же, как фашистская Германия, должна быть уничтожена (пройти этап декоммунизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

 

Но если следовать подобной логике, вполне закономерно будет распространить ее и на самих "партнёров":

США активно сотрудничали с фашистской Германией. Англосаксонская модель мироустройства утверждает превосходство англосаксов, по их исключительности и значимости, на иными нациями. Плотное сотрудничество с Гитлером и фашистской Германией и одни и те же цели, связанные с мировым господством, ставят знак равенства между фашистской Германией тридцатых годов, США и Великобритании и тридцатых годов прошлого века.

Цели двух последних стран не изменились по сей день, их провозглашают Трамп и Тереза Мей – значит, эта пара равна Гитлер. А значит, США с Трампом и Великобритания с Мей должны быть уничтожены (пройти этап отказа от политики расизма, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

 

Или:

Националисты Украины (бандеровцы) активно сотрудничали с Гитлером и его репрессивными силовыми структурами, Гитлер их опекал, спонсировал, гитлеровские инструкторы натаскивали бандеровцев. Современное руководство Германии с канцлером Меркель во главе опекают, спонсируют, тренируют НАТОвскими инструкторами современных националистов Украины, которые захватили Украину и установили там националистический режим.

Значит, современное руководство Германии (и Украины), как и сама Германия (и Украина) – фашистские. А значит, современная должны быть уничтожена (пройти этап дефашизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

 

Во всех этих логиках есть, безусловно, свои логические ошибки и натяжки. Но, сдаётся мне, что в логике наших "партнёров" ошибок, натяжек, спекуляций много больше. И нам проще доказать на текущих примерах, что страны-лидеры Запада обладают признаками фашизма в большей степени, чем современная Россия. И потому на нашей планете в первую очередь не имеют права существовать тоталитарно-фашистские, противозаконные режимы США, Великобритании, Германии и их сателлитов.

Эти страны должны быть разрушены (пройти этап дефашизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

А уж после этого российское общество, может быть, и согласится рассмотреть претензии к России и к её руководству обновлённых, очищенных от фашизма стран. Но только когда в них установится режим действительной демократии и либерализма (для пущей верности под контролем спецпредставителей РФ и "красных касок").

 

 

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➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18362/-

Метки: политика, русофобия
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Один комментарий»

  • 240 194
    николай шкутков 1 мая 2017 в 21:03 Ссылка Пометить
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    Надо х.й забить на все логическо-псевдо-обоснования Запада чего-либо и “молотить свою копну” пусть они нас хоть исчадием ада считают.

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