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Путин в фильмах Брат и Брат 2. Правдозор

20:28. 1 мая 2017 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал:

Фильм Брат был снят в 1997 году и заслужил огромную популярность в России, многие телеканалы его методично раскручивали в течении десятилетия. Тоже самое было и с фильмом Брат 2 в 2000 году. Оба фильма стали культовыми, музыка из них стала культовой, фразы из фильмов стали крылатыми. Многие смотрели их десятки раз.
 
Прямой сюжет двух частей выглядит невероятным с точки зрения событий: Данила Багров имел конфликт с двумя режиссёрами, имел отношения с российской звездой эстрады Ириной Салтыковой, в США с популярной американской актрисой и ведущей новостей негритянкой Лизой Джефри, а в многочисленных перестрелках в упор, был только один раз легко ранен и наконец вряд ли маленьким детям в гимназии зададут петь песню "Прощай америка". Так же фильм полон деталей, которые совершенно не нужных с точки зрения ПРЯМОГО сюжета: можно смело выкинуть из фильма без ущерба для сюжета и этих двух режиссёров, и Салтыкову, и Лизу Джефри, немца Гофмана и немца Фашиста и других. Получается что много деталей было вложено в фильм несмотря на то, что они ничего не вкладывают в сюжет и являются даже невероятными.
 
Но тут есть не только прямой сюжет, тут есть мощнейший "второй смысловой ряд" который и объясняет такую сильную магию фильма и любовь зрителей. Этот "второй смысловой ряд", или по-другому сказать МАТРИЦА, не может обойтись без этих самых деталей. Матрица это то что является пророчеством, но в символьной форме. 
 
И так приступаем к расшифровке, начиная с главных символов:
Данила Багров это Путин и поддерживающая его комана патриотов во власти.
Брат Данилы, Виктор, по кличке "Татарин", это символический образ либерально-троцкистской группировки во власти.
У нас в России двоевластие держится уже тысячу лет, начиная с крещения Руси, а во время правления Ивана III, через его вторую жену Софью Палеолог к нам из Византии привезли и явный символ двоевластия в виде Римского герба - Двуглавый Орёл. Две власти всегда насмерть борются между собой, когда временно одолевает патриотический корпус, наша Родина развивается и расширяется, когда верх берёт либеральный корпус власти, наша Родина увядает и на нашу землю приходят оккупанты. Каждую эпоху две власти лишь меняют оболочку и название: опричники и бояре, имперцы и республиканцы, большевики и троцкисты, патриоты и либералы; но суть остаётся одна.
 
Всё время Татарин будет использовать, подводить и подставлять Данилу, но они братья и этим неразрывно связаны друг с другом.
 
Главный герой, Данила Багров, возвращается с армейской службы в 1995 году с первой чеченской кампании.
По пути домой он случайно попадает на съёмки клипа, Крылья, группы "Наутилус Помпилиус" и портит режиссёру кадр с раздеванием девушки.
Все женщины это символы народа в разных проявлениях. Режиссёр это мировая закулиса, а по клипу девушку раздевают и у неё исчезают крылья - символ народной свободы и суверенитета. Данила портит режиссёру кадры с раздеванием девушки и бьёт двух охранников, тем самым ломая планы мировой закулисы.
 
Далее мать направляет Данилу к брату в Санкт-Петербург. Брат Виктор, Татарин, оказывается киллером, но прикрывается бизнесменом и использует Данилу для разборок с неким Чеченом, который захватил рынок и нарушает весь бизнес.
 
Все бандиты и группировки это символы различных кланов власти, в том числе и иностранных. И Чечен это иностранный оккупант, символизирующий как саму войну в Чечне, организованную иностранными наёмниками, именуемыми в то время чеченскими боевиками, так и западный контроль над нашими ресурсами через олигархов. Как мы знаем в первые два срока Путин остановил интервенцию в Чечне, приструнил олигархов и установил контроль над ресурсами.
 
После этого Данила продолжает разборки за Татарина, в одной из которых ему попадается ещё один режиссёр и в этот раз рижиссёр обязан ему жизнью.
 
В фильме Брат 1 четыре женщины символы русского народа: первая - в клипе Крылья Наутилуса, вторая - мать Данилы и Татарина, третья - Кэт - молодое поколение, оккупированное американской мечтой,  четвёртая - Света, водительница троллейбуса, спасшая его от бандитов.
 
В конце Данила предлагает Свете идти с ним и бросить мужа, но Света, т. е. народ, не поддерживает его и он уходит один.
 
Татарин едет к матери и становится миллиционером, а это значит первые два срока Путина подошли к концу к 2008 году и у власти стал снова либеральный корпус под знаменем Медведева. 
 
Брат 2 - новая миссия Данилы Багрова.
Путин снова приходит к власти, а за время премьерства была возможность поработать с кадрами.
 
Снова съёмки, телевидение, но теперь с Данилой два товарища: охранник банка Константин и смотритель музея Ленина на Красной Площади Илья.
 
У Константина есть брат-близнец Митя, хоккеист игрок НХЛ в США и его там кинули на деньги. Константин просит своего босса, владельца банка, разобраться с этим. Но тот его убивает. Данила решает с этим разобраться и вернуть деньги нашему игроку Мите в США. - Тут даже и расшифровывать нечего.
 
Через владельца банка, который убил Костю, Данила узнаёт о зарубежном боссе Менисе, который и отвечает за деньги.
Смотритель музея Илья достаёт оружие и Данила с братом Татарином расправляются с людьми банкира. Затем смотритель организует им поездку в США и там он выходит на Мениса, американского главаря. Данила убивает людей Мениса и возвращает деньги нашему хоккеисту Мите, близнецу его убитого боевого товарища Кости.
 
Татарин и Данила ехали в США разными рейсами и с разными целями, как мы видим, в США, Татарин всё время развлекался и подвёл Данилу сорвав с ним встречу. В итоге с Менисом и его людьми Данила расправился в одиночку.
 
Татарин сцепился с Укрианцами, уничтожил их банду и остался в США.
 
Данила вернул деньги нашему игроку и забрал из американского плена российскую проститутку. Проститутка это символ нашего народа в режиме нынешней, уже как 20 летней, американской оккупации России.
 
Показательно ещё и то, что с Украинцами разобрался именно Татарин. Потому как сейчас слить либеральный корпус в России можно только через конфликт на Украине. Сегодняшняя война на Украине это мощнейшее средство для отрезвления мозгов у нашего народа и такой народ станет опорой для Путина. И только в таких условиях можно ликвидировать тотальное засилье либералов в нынешней власти.
 
Всё что было в первом фильме Брат, Путин уже сделал в реальной жизни, но осталось сделать миссию по второй части, а именно: Забрать деньги у американцев и вернуть нашему игроку, что значит: взять под контроль Центральный Банк и вести торговлю только за рубли; Уничтожить украинскую мафию; Уничтожить либеральный корпус в России; Вернуть русский народ из американского плена. Вот эти четыре задачи, которые будут выполнены на наших глазах. Эти фильмы посмотрела критическая масса людей в России и СНГ, так что матрица достаточно сильно накачана.
 
В Брате 2 три женщины символы народа: Ирина Салтыкова означает что теперь у Путина есть народная любовь и поддержка, негритянка Лиза Джефри американка, ведущая новостей, это символ американского народа, которая сначала сбивает Данилу, а потом помогает ему и отдаётся с полуслова, ну а проститутка Даша это символ русского народа в плену западной демократии, которую Путин вернул на Родину.
 
Ну и наконец последний символ "Кто же такой НЕМЕЦ ?". Немцы в обеих частях связаны с Данилой: в первой немец Гофман даёт Даниле оружие, убежище и лечение, во второй, "Фашист" снабжает Данилу всем необходимым оружием.
 
Разгадать этот символ можно только через "Концепцию".

 

Метки: Брат, Данила Багров, правдозор, Путин, фильм Брат 2
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