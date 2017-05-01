Образ будущего — Россия без коррупции

Уже сейчас, за год до президентских выборов, стало совершенно очевидно, что главным запросом общества к власти является борьба с коррупцией, причем не только с низовой коррупцией, но и с коррупцией на верхних ступенях чиновничьей пирамиды. Власть этот запрос слышит и реагирует на него. В основном реагирует арестами и уголовными делами, которые уже заведены на нескольких губернаторов и одного федерального министра.

Недавно пользователи соцсетей провели интересный подсчет. В России 85 субъектов федерации. За последние несколько лет под арестом оказались восемь губернаторов. Давайте вспомним этот список: Николай Денин (Брянская область), Никита Белых (Кировская область), Александр Соловьев (Удмуртия), Вячеслав Гайзер (Коми), Леонид Маркелов (Марий Эл), Михаил Юревич (Челябинская область), Александр Хорошавин (Сахалинская область) и Василий Юрченко (Новосибирская область). Получается, что почти 10% (!) губернаторского корпуса страны сидит за решеткой, а их имущество находится в процессе конфискации. Я предсказываю, что до выборов президента этот список значительно увеличится. Работа по наказанию губернаторов и мэров за коррупционную деятельность уже дает свои результаты.

Если присмотреться к тем уголовным делам, которые заведены на представителей губернаторского корпуса, то можно обнаружить интересную деталь. Самая токсичная и самая серьезная коррупция возникает тогда, когда на ниве незаконного обогащения объединяют силы чиновники и бизнес. А уж если в отдельно взятом регионе возникает коррупционное трио чиновников, бизнесменов и местных силовиков, то все, пиши-пропало. Вы заметили, что для того чтобы обезглавить конкретные коррупционные схемы в регионах приходится почти всегда привлекать федеральных силовиков. Совпадение? Даже и думать нечего, это не совпадение, а суровая жизненная необходимость.

Вот, кстати, один наглядный пример ликвидации преступной схемы, в которой участвовали чиновники, региональные силовики и бизнес, разворачивается прямо на наших глазах, в Кемеровской области.

Вкратце пересказываю суть проблемы. В прошлом году под арестом оказались семь человек, которых обвиняют по статье "Вымогательство", а конкретно в том, что они пытались "отжать" 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее 1 млрд рублей. Пикантность этому делу придает тот факт, что на скамье подсудимых оказались не просто рядовые рейдеры, а несколько очень известных и влиятельных в Кемеровской области персон. По версии следствия в вымогательстве участвовали первый заместитель губернатора Кемеровской области, двое его коллег из администрации региона, руководитель Следственного управления СК РФ по Кемеровской области и два его подчиненных, а также очень известный кемеровский олигарх Александр Щукин.

И вот на последнем фигуранте этой истории, "угольном олигархе" Александре Щукине стоит остановиться подробнее, ведь не каждый день в руки ФСБ и СК попадает настоящий участник списка Форбс самых богатых людей России, который одновременно был удостоен звания Герой Кузбасса с формулировкой "за выдающиеся заслуги и достижения, принесшие славу Кузбассу, за высочайшую самоотдачу, патриотизм, активную государственную и гражданскую позицию".

Судя по версии следствия та самая активная гражданская позиция заключалась в попытке отжать угольную компанию с применением силового и административного ресурса, которые у этого олигарха имелись в избытке.

Местные и федеральные СМИ описывают схему просто — собственника под любым предлогом помещают в СИЗО, прессуют, а потом с помощью силовиков и административного ресурса принуждают переписать актив на кого надо. Вникнув в историю расширения бизнес-империи олигарха Щукина, можно найти как минимум еще один аналогичный инцидент. Он оказался таким громким, что о нем писали даже западные СМИ.

В декабре 2013 года в британской Гардиан появилось интервью директора компании Лехрам, казахстанца Игоря Рудыка, который утверждал, что у него просто "отжали" шахту "Грамотеинская", которой он управлял. По версии Рудыка, местные силовики продержали его 10 дней в СИЗО и угрожали 5 годами тюрьмы, а выпустили его только после того как он подписал договор на передачу шахты.

Чем отличается эта история от тех обвинений, которые следствие сейчас предъявляет Александру Щукину? По сути — ничем. Показательно, что защитники и пиарщики обвиняемых, в том числе близкие к администрации региона, пытаются представить "угольного олигарха" как некоего Робин Гуда, который при поддержке чиновников и силовиков забирал шахты у плохих собственников, а сам занимался чуть ли не благотворительностью на убыточных шахтах, выплачивая шахтерам долги по зарплате. Елейный образ портят сообщения СМИ о том, что права собственности на шахты Щукин выводил в офшор, и то что сами жители Кузбасса подписывают петицию с требованием лишить Щукина звания "Герой Кузбасса". Автор петиции упоминает случай, когда обанкроченная олигархом компания, несмотря на решение суда, не выплатила компенсацию шахтеру, который пострадал на производстве. Не получается из этих элементов сложить имидж эдакого доброго Робин Гуда из списка Форбс, а вот образ обвиняемого в вымогательстве коммерсанта с крепкими связями в силовых и административных структурах Кузбасса складывается без проблем. А пока Аман Тулеев думает над петицией, самому Щукину недавно продлили домашний арест до августа этого года.

Сегодня часто обсуждается то, какой должна стать Россия после 2018 года и то какой образ будущего власть может предложить избирателям. Обсуждаются сложные философские концепции, рисуются сложные схемы и описываются гигантские проекты социального переустройства. Однако представляется, что наиболее эффективным будет совсем другое решение, а самый притягательный образ будущего легко описать простыми словами - "Россия без коррупции". Однако для появления такой России нужно чтобы по всей стране, в том числе на Кузбассе, прокуроры и судьи систематически доводили до конца такие дела, и за решетку отправлялись все виновные — чиновники, силовики и особенно олигархи, которые посчитали, что закон написан не для них.

Руслан Осташко

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