Макрон грозит устроить Frexit: новые уловки, чтоб не проиграть?

Эммануэль Макрон не настолько сильно уверен в предстоящей победе во втором туре президентских выборов во Франции. Надеясь получить дополнительный бонус (голоса избирателей), он попытался перетянуть на свою сторону тех, кого не радует политика Евросоюза. Намекни на Frexit и вырвись вперед?!

Одно дело, когда лидер «Национального Фронта» Марин Ле Пен во время своей предвыборной кампании заявляет, что видит своей целью выход Франции из Европейского союза и налаживание дружественных отношений с Россией. Но Макрон ведь до дружбы с Россией пока еще не «дорос», хотя о вероятности организовать Frexit, как видим, уже договорился.

Такой резкий крен в своей программе основатель движения «На марше» объяснил насущной необходимостью заставить Евросоюз пойти на реформы. Да, он продолжает выступать за единую Европу, ему близка европейская идея и политика ЕС, как и место Франции в процессе глобализации, но пора прислушаться к людям и к тому недовольству, что они высказывают(?!).

Больше похоже на попытку перетянуть одело в свою сторону. Вероятно, больше нечего противопоставить Марин Ле Пен и захотелось поиграть ее же оружием? Но опять же с оговорками: «Я не хочу так поступать». Но в то же время, если Франция не заставит Союз провести реформы, то «на следующий день мы получим Frexit или вновь «Национальный фронт».

Макрон явно нервничает. День, что расставит все по своим местам, все ближе и ближе. Осталась всего неделя, и 7 мая два фаворита президентской гонки узнают, кто победил. Марин Ле Пен уже насмехается, утверждая, что ее противник ведет себя агрессивно и явно психует. Наверно, он не настолько уверен в своей победе, как пытаются всех уверить европейские СМИ.

Идея с Frexit мало чем ему поможет. Глава же «Национального фронта» ничего нового придумывать не стала: придерживается своих предвыборных обещаний и еще раз подтвердила, что в случае победы на выборах предложит кандидатуру председателя партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна на должность премьер-министра. Последовательность, спокойствие и приверженность своим идеалам и политической программе – это вся Ле Пен.

Макрон же боится проиграть. Слишком высоки ставки. Поддержка крупного капитала, в том числе и французских Ротшильдов, не оставляет ему выбора: только победа! Да, Ле Пен не наберет таких денег, чтобы отправить шести миллионам избирателям накануне выборов смс-ки с призывом голосовать за нее. Отличный пиар и, главное, очень и очень дорогой. И так во всем…

К сожалению, у Макрона больше сторонников среди политической элиты. На его стороне СМИ и глобалисты. Но что принесут стране эти кандидаты? Макрон – полное подчинение страны Германии и покорное следование курсу ЕС. Оговорки про Frexit – лишь пиар-ход, и не более того. Значит, противостояние с Россией усилится, проблема терроризма и исламизма еще больше обострится. Он, итак, уже отметил, что с терроризмом Франции предстоит жить еще много лет. Ле Пен же против такого подхода в политике.

Да, у французов осталась всего неделя, чтобы сделать выбор: закосневшее старое и новое будущее, в котором у страны появится шанс сбросить ярмо Евросоюза в пользу национального суверенитета. Посмотрим, на что способен галльский петушок в наше время…