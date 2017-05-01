Первомай на Украине: новая тактика ВСУ – постановочные бои, обстрелы, оккупация

В Мариуполе неспокойно. На днях представитель Оппоблока Андрей Федай заявил об унижении жителей по языковому принципу. Затем проукраинские активисты собрались на митинг с плакатами «Русский мир – это война» и «Опоблок – это терроризм». В результате мэр Мариуполя запретил любые политические акции в городе с 1 до 10 мая. Вот только данное ограничение не распространяется на фикции ВСУ, точнее, постановочные спектакли с переодеванием в форму бойцов ДНР и имитацией боев для журналистов.

На словах местные власти продолжают накалять обстановку, в чем им подыграл и экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он заявил, что в Харькове, Одессе и Мариуполе сохраняется высокий уровень террористической угрозы на майские праздники из-за географической близости к линии разграничения с ОРДЛО. Значит, риски массовых столкновений плюс активизация российской агентуры довольно высокие.

Можно было бы все эти заявления списать на продолжение массовой антироссийской истерии на Украине, но дело в том, что в Мариуполь прибывает в последнее время все больше иностранных журналистов в погоне за сенсацией. Добавим сюда и высказывания украинского военного эксперта Олега Жданова относительно ситуации в городе:

«Как я понимаю, Мариуполь практически готов, ментально готов. Обратите внимание на пакет телевидения, который смотрит Мариуполь. Если будет дана команда, люди выйдут на улицы с триколорами. Тот же металлургический комбинат в Мариуполе, тот же порт и другое».

Жданов опасается, что за Украину в Мариуполе если кто и будет бороться, то лишь «полк патриотов». Вероятно, исходя из этих мотивов, и был направлен в эти места батальон численностью 500 человек под командованием командира роты Нацгвардии майора Карпенко. А на майские праздники и вовсе бои якобы с бойцами ДНР разыграют.

Как отметил Басурин, бойцы ВСУ планируют переодеться в форму военнослужащих ДНР для демонстрации этих боев:

«Не удивлюсь, если эти «актеры» начнут на камеру грабить мирных жителей. По нашим данным, в 36 отдельной бригаде морской пехоты подготовлено целое подразделение, дислоцирующееся в Мариуполе, которое уже переодели в форму одежды образца ВС ДНР и на штатную технику нанесли наши опознавательные знаки».

Удачная постановка позволит Порошенко вновь воззвать к Западу с просьбой о помощи и вводе миротворческой миссии на Донбасс. А уж после мародерства бойцов ВСУ в форме военнослужащих ДНР шансы Киева лишь возрастут. Не надеясь на успех предстоящей постановки, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР.

За прошедшие сутки Киевом был нарушен режим прекращения огня пятьдесят раз. Под удар украинской артиллерии попало восемнадцать населенных пунктов республики. Применялись также минометы, гранатометы, БМП, БТР и стрелковое оружие.

Вот так Украина готовится к майским праздникам. Несложно представить, что будет на 9 мая, когда националистический угар достигнет апогея. Страх перед народным бунтом и наступлением выдуманного в киевских кулуарах врага туманит голову Порошенко и его клике. И хорошо, если майские дни Порошенко не окропит кровью невинных людей, устроив провокации. Это не шутка, ведь Украину фактически перевели на военное положение.

Город Николаев, к слову, уже оккупирован ВСУ: улицы забиты бронетехникой, на окраинах города установлены блокпосты и так по всей области. Как пояснили местные власти, причина ввода особого военного режима связана якобы с повышенным уровнем террористической угрозы. Если же назвать вещи своими именами, то чиновники объявили войну сепаратизму местных жителей. Получается, что майские праздники вполне могут превратиться в карательную операцию?

Вот такой на Украине Первомай, а День Победы станет еще кошмарней… с подачи украинских нацистов.