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Иди и воюй!

17:27. 1 мая 2017 Просмотров - 375 Нет комментариев Опубликовал:
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Яков Джугашвили был не любимым сыном Иосифа Сталина. Со своим старшим сыном Сталин не виделся 13 лет. Последний раз перед долгой разлукой он видел его в 1907 году, когда умерла мать Якова – Екатерина Сванидзе. Их сыну тогда не было еще и года. Своего первенца Иосиф Сталин вновь увидел только в 1921 году, когда Якову было уже четырнадцать. Сталину было не до сына, а потом новый брак с Надеждой Аллилуевой и дети от него. Яков пробивал себе дорогу в жизни сам, лишь изредка отец помогал ему деньгами.

По совету отца Яков поступает в артиллерийскую академию. Обратим внимание на эту неудовлетворительную оценку по иностранному языку, полученную в 1940 году. Уже через год, в 41-м, немцы, составляя протокол допроса плененного Якова Джугашвили, напишут буквально следующее: «Группа Арби. Центр. Отдел 1С/АО. Штаб. 19 июля 1941 года. Джугашвили владеет английским, немецким и французским языками и производит впечатление вполне интеллигентного человека». Вот такое получается несоответствие…


На фронт Яков отбыл 23 июня 1941 г. С отцом простился по телефону, услышав: «Иди и воюй!» Яков назначен командиром батареи 14-й гаубичного полка 14-й танковой дивизии. Кратчайшим путём: Москва-Смоленск-Катынь-Рудня полк шёл к Витебску и попал в окружение. Командир дивизии Васильев приказал начальнику особого отдела взять комбата Джугашвили в свою машину, но он отказался покинуть вверенных ему людей.

В первые три недели войны потеряны миллион убитых, 724 тысячи пленных. Тогда же этого никто не знал, как и того, сколько попало в окружение. А к 1 января 1942 г. в плену уже 3,9 млн. наших солдат и офицеров. Перед войной в РККА было 5,5 млн. Плен Якова подробно описан в Интернете. Но я изложу свои возражения.

Однополчанин Якова Иван Сапегин писал: «Полк попал в окружение. Командир дивизии бросил нас. Проезжая мимо Якова Иосифовича, он даже не поинтересовался его судьбой, а сам на танке прорвался из окружения». 17 июля 1941 г. артиллеристы вышли из окружения к Катыни, но Якова среди них не оказалось. Последний раз его видели, как он разворачивал гаубицы к бою. И от взрыва бомбы Яков упал вместе с лошадьми.

Вероятно, Яков тогда и погиб. Немцы, захватив в плен несколько грузин, узнали от них о гибели сына Сталина, сообщили Гитлеру. Геббельс велел выбрать одного из грузин, похожего на Джугашвили, отпечатать листовки со снимками Лжеякова.

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И их начали сбрасывать с самолётов. Вот, мол, «сын Сталина сдался в плен и чувствует себя хорошо. А в Красной Армии вас ждёт неминуемый расстрел». Точно доказано, что снимки были смонтированы, и человек на них – не Джугашвили. А пишут, будто бы отказ Сталина поменять сына на Паулюса обрёк Якова на смерть. Мол, вождь пошёл по стопам Ивана Грозного и Петра I, убивших своих сыновей.

Грузин, взявший на себя роль Якова, оказался в Заксенхаузене, в одном бараке с родственником Черчилля, племянником Молотова и другими «высокопоставленными» пленными. На самом деле у Молотова не было племянника. Лагерное начальство, явно по указанию из Берлина, решило инсценировать драку и убить сына Сталина и «племянника» Молотова. А вину возложить на пленных англичан, чтобы вбить клин между СССР и Англией.

На самом деле, Лжеяков стал не нужен немцам. Если бы наша спецгруппа захвата освободила его, афёру сразу бы разоблачили. Поняв это, Лжеяков бросился на проволоку под высоким напряжением, и погиб от выстрела в голову.

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Это произошло 14.4.1943 в Заксенхаузене. Но последние мгновения жизни Якова оборвались 17.7.1941 между Лиозно и Витебском.

15.8.1941 газета «Красная звезда» сообщила: Яков Джугашвили показал «изумительный пример подлинного героизма – в ожесточённом бою он до последнего снаряда не оставлял своего боевого поста, уничтожая врага». В том же номере опубликован указ о награждении его орденом Красного Знамени. А в 1977 г. после нового тщательного изучения обстоятельств, Яков Иосифович окончательно реабилитирован и награждён орденом Отечественной войны I степени.

Лев Мышкин
источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, история, сталин
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