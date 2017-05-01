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Главное, чтоб Путин не напал…

08:36. 1 мая 2017 Просмотров - 383 Нет комментариев Опубликовал:

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Твой дом, когда председатель-барыга отправил главу семьи в АТО, его жену — в Польшу на заработки, забор разобрал на дрова, садок вышневый спилил и продал в соседнее село, и даже двери, сука, вынес. Потому что его личному танку требуется дополнительная броня. А тут ещё злой Путин наслал ураган и проливной дождь. И крыша из соломы и глиняные стены…

 

Нет! Не рухнули! Потому что украинская глина — самая глинистая глина в мире! Ее голыми руками не возьмешь. Будет стоять, врастая в землю, но не рухнет. Ведь козацкому роду нема переводу.

Вот вернётся батько из АТО хероем. Без ног, зато с медалью. Приедет маты из Польши без здоровья, зато с деньгами. Купят они в Сильпо армейскую палатку, ту, которую НАТО вместо джавелинофф прислал, поставят перед домом и станут по вечерам в ней мечтать. О том, как закончится война, как дом восстановят, забор поставят да садочек новый высадят.

Главное, не помереть до этого момента.

И чтоб Путин не напал…

Юлия Витязева

https://cont.ws/@vityzeva/600620

 

Метки: Украина
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