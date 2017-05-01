... полученным по радиоканалам, якобы 8 мая часть фортификационных сооружений третьей линии..., в микрорайоне Восточный, 10 мая была слышна работа орудий, предположительно...Красный Пахарь, Троицкое, Санжаровка. 9 мая были пресечены несколько попыток пересечь...